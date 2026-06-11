MAMLAKA YA MKOA WA SIMIYU – IDARA YA ELIMU: HESHIMUNI NA LIPENI STAHIKI ZA WALIMU WANAOSAHIHISHA MITIHANI YA MOCK



Baada ya baadhi ya walimu kukamilisha zoezi la usahihishaji katika masomo yetu, tumeelezwa na mamlaka husika kuwa kwa sasa hakuna fedha za kutulipa stahiki zetu kama ilivyokuwa katika makubaliano ya awali, na kwamba tunapaswa kusubiri hadi pale fedha zitakapopatikana.

Jambo hili linatupa maswali mengi, kwani kila mwanafunzi aliyesajiliwa kwa ajili ya mtihani huo alilipiwa kiasi cha shilingi 10,000. Kutokana na hali hiyo, ni vigumu kuelewa kwa nini walimu waliotekeleza jukumu hili muhimu wanaambiwa kuwa hakuna fedha za kuwalipa.



Walimu wote tuliokusanywa katika kituo cha Maswa Girls Secondary School Tumeanza zoezi la usahihishaji tangu tarehe 8, tukifanya kazi kwa saa nyingi kila siku kuanzia saa 1:30 asubuhi hadi saa 10:30 usiku.



Licha ya juhudi hizo zote, walimu tuliomaliza marking bado hatujapokea stahiki zetu hali hii imewavunja moyo walimu ambao bado hawajakamilisha marking kwenye masomo yao.



Kinachoumiza zaidi ni kwamba hata mwaka jana walimu waliosahihishw mock kidato cha pili hawakulipwa kwa wakati, ilhali malipo yalifanyika mwaka huu mwezi wa pili. Hali hii inaendelea kuathiri morali na motisha ya walimu wanaojitolea kuhakikisha tathmini za wanafunzi zinafanyika kwa ufanisi.



Tunaiomba Mamlaka ya Mkoa wa Simiyu kupitia Idara ya Elimu kuthamini kazi ya walimu kwa kutekeleza wajibu wake wa kulipa stahiki zao kwa wakati. Walimu ni wadau muhimu katika mfumo wa elimu, na haki zao zinapaswa kuheshimiwa kama ilivyo kwa makubaliano yaliyofikiwa kabla ya kuanza kwa zoezi hili.

Tunataka malipo yetu ya stahiki yatolewe kwa wakati na kwa uwazi, kwa kuwa tumetekeleza wajibu wetu kikamilifu.