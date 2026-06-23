Sikuwahi kufahamu sharia za kiislamu ni za ovyo kiasi hiki; naomba wasiruhusiwe kuwa na mahakama ya kadhi

Naingia kwenye mada moja kwa moja bila kupepesa macho wala kutikisa masikio. Hakika sikuwahi kufahamu kuwa sharia za kiislamu ni za kikatili kiasi hiki hadi nilipoitazama video iliyopo hapo chini. Sharia nyingi za kiislamu zinaenda kinyume na katiba na haki za binadamu. Fikiria, kwa mfano kitendo, cha kukata mikono ya mwizi na kumsababishia ulemavu wa kudumu. Hiki ni kitendo cha kikatili sana lakini kinaruhusiwa kwa mujibu wa sharia za kiislamu na wanakitekeleza huku wakitabasamu. Hawa jamaa ni wakatili hata kuliko Alshabaab, Janjaweed, na Alqaeda.

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Ukisikiliza hii video kwa umakini na kwa utulivu, utagundua kuwa sharia za kiislamu zimejaa ukatili kila kona. Katiba ya nchi inatambua biological parentage lakini sharia ya kiislamu haitambui hilo. Ni ukatili ulioje mtoto halali kukosa urithi halali kutoka kwa baba yake halali aliyemzaa kihalali bila kushurutishwa na mtu yeyote!



MAONI YANGU

Hizi sharia za kikatili zinafanya kazi licha ya kwamba bado mahakama ya kadhi haijaundwa hapa nchini. Je, hiyo mahakama ikiundwa mbona watu watakiona cha moto? Kwa mukdatha huu, namshauri Rais Samia, pamoja na kwamba yeye ni muislamu, aachane kabisa na uundaji wa mahakama ya kadhi. Hii mahakama sio tu kwamba itachangia ukosefu wa haki bali pia itawasononesha waislamu wengi ambao hawajazoea sharia hizi za kikatili.

Nawasilisha.