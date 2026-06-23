Sikuwahi kufahamu sharia za kiislamu ni za ovyo kiasi hiki; naomba wasiruhusiwe kuwa na mahakama ya kadhi

Sikuwahi kufahamu sharia za kiislamu ni za ovyo kiasi hiki; naomba wasiruhusiwe kuwa na mahakama ya kadhi

tpaul

tpaul

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Feb 3, 2008
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Naingia kwenye mada moja kwa moja bila kupepesa macho wala kutikisa masikio. Hakika sikuwahi kufahamu kuwa sharia za kiislamu ni za kikatili kiasi hiki hadi nilipoitazama video iliyopo hapo chini. Sharia nyingi za kiislamu zinaenda kinyume na katiba na haki za binadamu. Fikiria, kwa mfano kitendo, cha kukata mikono ya mwizi na kumsababishia ulemavu wa kudumu. Hiki ni kitendo cha kikatili sana lakini kinaruhusiwa kwa mujibu wa sharia za kiislamu na wanakitekeleza huku wakitabasamu. Hawa jamaa ni wakatili hata kuliko Alshabaab, Janjaweed, na Alqaeda.

Ukisikiliza hii video kwa umakini na kwa utulivu, utagundua kuwa sharia za kiislamu zimejaa ukatili kila kona. Katiba ya nchi inatambua biological parentage lakini sharia ya kiislamu haitambui hilo. Ni ukatili ulioje mtoto halali kukosa urithi halali kutoka kwa baba yake halali aliyemzaa kihalali bila kushurutishwa na mtu yeyote!

MAONI YANGU
Hizi sharia za kikatili zinafanya kazi licha ya kwamba bado mahakama ya kadhi haijaundwa hapa nchini. Je, hiyo mahakama ikiundwa mbona watu watakiona cha moto? Kwa mukdatha huu, namshauri Rais Samia, pamoja na kwamba yeye ni muislamu, aachane kabisa na uundaji wa mahakama ya kadhi. Hii mahakama sio tu kwamba itachangia ukosefu wa haki bali pia itawasononesha waislamu wengi ambao hawajazoea sharia hizi za kikatili.
Nawasilisha.
 
Wazolee said:
Kwani mahakama ya kadhi si itawahusu waislam peke Yao au unadhani na nyinyi wagalatia mtapelekwa huko
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Hata kama itawahusu waislamu tu wewe huoni kuwa sharia zao ni za kikatili sana mkuu? Ukumbuke hao waislamu unaowasema ni ndugu zetu pia. Sote tunaumia kuona jinsi watakavyokuwa wakitwezwa na hizo sheria kandamizi. Kuwa na huruma kwa wenzako mkuu.
 
tpaul said:
Naingia kwenye mada moja kwa moja bila kupepesa macho wala kutikisa masikio. Hakika sikuwahi kufahamu kuwa sharia za kiislamu ni za kikatili kiasi hiki hadi nilipoitazama video iliyopo hapo chini. Sharia nyingi za kiislamu zinaenda kinyume na katiba na haki za binadamu. Fikiria, kwa mfano kitendo, cha kukata mikono ya mwizi na kumsababishia ulemavu wa kudumu. Hiki ni kitendo cha kikatili sana lakini kinaruhusiwa kwa mujibu wa sharia za kiislamu na wanakitekeleza huku wakitabasamu. Hawa jamaa ni wakatili hata kuliko Alshabaab, Janjaweed, na Alqaeda.
View attachment 3613884
Ukisikiliza hii video kwa umakini na kwa utulivu, utagundua kuwa sharia za kiislamu zimejaa ukatili kila kona. Katiba ya nchi inatambua biological parentage lakini sharia ya kiislamu haitambui hilo. Ni ukatili ulioje mtoto halali kukosa urithi halali kutoka kwa baba yake halali aliyemzaa kihalali bila kushurutishwa na mtu yeyote!

MAONI YANGU
Hizi sharia za kikatili zinafanya kazi licha ya kwamba bado mahakama ya kadhi haijaundwa hapa nchini. Je, hiyo mahakama ikiundwa mbona watu watakiona cha moto? Kwa mukdatha huu, namshauri Rais Samia, pamoja na kwamba yeye ni muislamu, aachane kabisa na uundaji wa mahakama ya kadhi. Hii mahakama sio tu kwamba itachangia ukosefu wa haki bali pia itawasononesha waislamu wengi ambao hawajazoea sharia hizi za kikatili.
Nawasilisha.
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Ungalituwekea moja moja tukakujibu lakini mara kukata mikono mara urithi , hueleweki . Au sheria nzima ya kiislamu ??
 
tpaul said:
Hata kama itawahusu waislamu tu wewe huoni kuwa sharia zao ni za kikatili sana mkuu? Ukumbuke hao waislamu unaowasema ni ndugu zetu pia. Sote tunaumia kuona jinsi watakavyokuwa wakitwezwa na hizo sheria kandamizi. Kuwa na huruma kwa wenzako mkuu.
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Sasa ikiwa ya kikatili si wanakatiliana wao kwa wao sasa wewe itakuathiri vipi?
 
tpaul said:
Hata kama itawahusu waislamu tu wewe huoni kuwa sharia zao ni za kikatili sana mkuu? Ukumbuke hao waislamu unaowasema ni ndugu zetu pia. Sote tunaumia kuona jinsi watakavyokuwa wakitwezwa na hizo sheria kandamizi. Kuwa na huruma kwa wenzako mkuu.
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Hawajalazimishwa kuwa Waislam. Ukimpenda Mmakonde, mpende na ndonya yake!
 
tpaul said:
Naingia kwenye mada moja kwa moja bila kupepesa macho wala kutikisa masikio. Hakika sikuwahi kufahamu kuwa sharia za kiislamu ni za kikatili kiasi hiki hadi nilipoitazama video iliyopo hapo chini. Sharia nyingi za kiislamu zinaenda kinyume na katiba na haki za binadamu. Fikiria, kwa mfano kitendo, cha kukata mikono ya mwizi na kumsababishia ulemavu wa kudumu. Hiki ni kitendo cha kikatili sana lakini kinaruhusiwa kwa mujibu wa sharia za kiislamu na wanakitekeleza huku wakitabasamu. Hawa jamaa ni wakatili hata kuliko Alshabaab, Janjaweed, na Alqaeda.
View attachment 3613884
Ukisikiliza hii video kwa umakini na kwa utulivu, utagundua kuwa sharia za kiislamu zimejaa ukatili kila kona. Katiba ya nchi inatambua biological parentage lakini sharia ya kiislamu haitambui hilo. Ni ukatili ulioje mtoto halali kukosa urithi halali kutoka kwa baba yake halali aliyemzaa kihalali bila kushurutishwa na mtu yeyote!

MAONI YANGU
Hizi sharia za kikatili zinafanya kazi licha ya kwamba bado mahakama ya kadhi haijaundwa hapa nchini. Je, hiyo mahakama ikiundwa mbona watu watakiona cha moto? Kwa mukdatha huu, namshauri Rais Samia, pamoja na kwamba yeye ni muislamu, aachane kabisa na uundaji wa mahakama ya kadhi. Hii mahakama sio tu kwamba itachangia ukosefu wa haki bali pia itawasononesha waislamu wengi ambao hawajazoea sharia hizi za kikatili.
Nawasilisha.
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Ungalianza na hii kwanza :

Bwana Yesu anakwambia :


"Jicho lako la kuume likikusababisha kutenda dhambi, ling'oe ulitupe mbali; kwa maana ni afadhali kupoteza kiungo kimoja kuliko mwili wako wote kutupwa motoni."
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— Matthew 5:29


Vilevile alisema:


"Mkono wako ukikusababisha kutenda dhambi, ukate; ni afadhali kuingia katika uzima ukiwa na mkono mmoja kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda jehanamu."
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— Mark 9:43
 
Kwanza mtoa mada acha kupaniki hovyo hovyo,kwanza jielimishe halafu ndio utoe maoni au mawazo yako.

Hata mahakama ya kadhi ambayo ipo zanzibar haihusiani na makosa ya kijinai,bali ina dili na civil case,kama masuala ya ndoa,Mirathi na talaka,hakuna mambo ya kukatana mikono wala wazinifu kupigwa mawe,hayo hufanyika kwenye dola ya kiislamu

Sasa tuje kwenye swala la msingi ambalo video yako imeonyesha,nikweli kabisa katika sheria za kiislamu mtoto wa nje ya ndoa hatambuliki kama mtoto wako halali,ila kidunia ni wako lakini kwa sheria za Mungu tunaye mwamini sisi huyo hatambuliki kabisa,ila unaweza kumlea,kumsomesha na kumtunza kwakuwa wewe ndio sababu ya kupatikana kwake

Hata jina la ukoo au ubini wako hutakiwi kumpa,binafsi ni muhanga wa hilo,kuna mtoto nimempata nje ya ndoa pamoja na mapungufu yangu kama mwanadamu,huyo mwanangu sijampa jina la ukoo wangu,amechukua jina la ukoo wa mama yake, nimeona nimefanya kosa la kwanza kuzaa nje ya ndoa siwezi kufanya la pili kumuita kwa ukoo wangu period

Sasa kwanini iko hivi,hii ni kama adhabu au fundisho kwa binadamu kutozaa nje ya ndoa,kwasababu ustaarabu wa mwanadamu nje na wanyama ni kuzaa kihalali ndani ya ndoa.

Kwahiyo muislamu mwingine akilijua hili basi atajifunza kutorudia makosa ambayo wamefanya wengine,lakini pili ni kutowanyima watoto halali wa ndoa haki yao,hao ndio wanatambuliwa na sheria,sasa iweje leo haki yao wapewe watu wengine?

Mwisho kwa wasio amini katika uislamu mnaweza kuona uislamu ni ukatili sana,lakini uislamu upo kuweka nidhamu sawa kwa mujibu wa mafundisho ya dini yetu.

Asante
 
tpaul said:
Naingia kwenye mada moja kwa moja bila kupepesa macho wala kutikisa masikio. Hakika sikuwahi kufahamu kuwa sharia za kiislamu ni za kikatili kiasi hiki hadi nilipoitazama video iliyopo hapo chini. Sharia nyingi za kiislamu zinaenda kinyume na katiba na haki za binadamu. Fikiria, kwa mfano kitendo, cha kukata mikono ya mwizi na kumsababishia ulemavu wa kudumu. Hiki ni kitendo cha kikatili sana lakini kinaruhusiwa kwa mujibu wa sharia za kiislamu na wanakitekeleza huku wakitabasamu. Hawa jamaa ni wakatili hata kuliko Alshabaab, Janjaweed, na Alqaeda.
View attachment 3613884
Ukisikiliza hii video kwa umakini na kwa utulivu, utagundua kuwa sharia za kiislamu zimejaa ukatili kila kona. Katiba ya nchi inatambua biological parentage lakini sharia ya kiislamu haitambui hilo. Ni ukatili ulioje mtoto halali kukosa urithi halali kutoka kwa baba yake halali aliyemzaa kihalali bila kushurutishwa na mtu yeyote!

MAONI YANGU
Hizi sharia za kikatili zinafanya kazi licha ya kwamba bado mahakama ya kadhi haijaundwa hapa nchini. Je, hiyo mahakama ikiundwa mbona watu watakiona cha moto? Kwa mukdatha huu, namshauri Rais Samia, pamoja na kwamba yeye ni muislamu, aachane kabisa na uundaji wa mahakama ya kadhi. Hii mahakama sio tu kwamba itachangia ukosefu wa haki bali pia itawasononesha waislamu wengi ambao hawajazoea sharia hizi za kikatili.
Nawasilisha.
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Nikisema waislamu ni makatili nitakuwa nawakosea? Maana miislamu lazima afuate sheria za dini yake.
Video siwezi kuangalia
 
ERTUGRUL BEY said:
Kwanza mtoa mada acha kupaniki hovyo hovyo,kwanza jielimishe halafu ndio utoe maoni au mawazo yako.

Hata mahakama ya kadhi ambayo ipo zanzibar haihusiani na makosa ya kijinai,bali ina dili na civil case,kama masuala ya ndoa,Marathi na talaka,hakuna mambo ya kukatana mikono wala wazinifu kupigwa mawe,hayo hufanyika kwenye dola ya kiislamu

Sasa tuje kwenye swala la msingi ambalo video yako imeonyesha,nikweli kabisa katika sheria za kiislamu mtoto wa nje ya ndoa hatambuliki kama mtoto wako halali,ila kidunia ni wako lakini kwa sheria za Mungu tunaye mwamini sisi huyo hatambuliki kabisa,ila unaweza kumlea,kumsomesha na kumtunza kwakuwa wewe ndio sababu ya kupatikana kwake

Hata jina la ukoo au ubini wako hutakiwi kumpa,binafsi ni muhanga wa hilo,kuna mtoto nimempata nje ya ndoa pamoja na mapungufu yangu kama mwanadamu,huyo mwanangu sijampa jina la ukoo wangu,amechukua jina la ukoo wa mama yake, nimeona nimefanya kosa la kwanza kuzaa nje ya ndoa siwezi kufanya la pili kumuita kwa ukoo wangu period

Sasa kwanini iko hivi,hii ni kama adhabu au fundisho kwa binadamu kutozaa nje ya ndoa,kwasababu ustaarabu wa mwanadamu nje na wanyama ni kuzaa kihalali ndani ya ndoa.

Kwahiyo muislamu mwingine akilijua hili basi atajifunza kutorudia makosa ambayo wamefanya wengine,lakini pili ni kutowanyima watoto halali wa ndoa haki yao,hao ndio wanatambuliwa na sheria,sasa iweje leo haki yao wapewe watu wengine?

Mwisho kwa wasio amini katika uislamu mnaweza kuona uislamu ni ukatili sana,lakini uislamu upo kuweka nidhamu sawa kwa mujibu wa mafundisho wa dini yetu.

Asante
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Uzi ufungwe umejibu vyema kulingana na elimu ya hukum ya janga ili inavyotakiwa
 
Jagina said:
Ungalituwekea moja moja tukakujibu lakini mara kukata mikono mara urithi , hueleweki . Au sheria nzima ya kiislamu ??
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Mkuu nimejaribu ku sight baadhi ya sharia katili za kiislamu ili kujenga hoja. Subiri wenyewe waje kutuwekea sharia zote mezani. Sharia pekee ambazo wamezirahisisha tu ni zile za kuoa wake wengi. Zilizobaki zote ni ukatili mtupu mkuu.
 
ERTUGRUL BEY said:
Kwanza mtoa mada acha kupaniki hovyo hovyo,kwanza jielimishe halafu ndio utoe maoni au mawazo yako.

Hata mahakama ya kadhi ambayo ipo zanzibar haihusiani na makosa ya kijinai,bali ina dili na civil case,kama masuala ya ndoa,Marathi na talaka,hakuna mambo ya kukatana mikono wala wazinifu kupigwa mawe,hayo hufanyika kwenye dola ya kiislamu

Sasa tuje kwenye swala la msingi ambalo video yako imeonyesha,nikweli kabisa katika sheria za kiislamu mtoto wa nje ya ndoa hatambuliki kama mtoto wako halali,ila kidunia ni wako lakini kwa sheria za Mungu tunaye mwamini sisi huyo hatambuliki kabisa,ila unaweza kumlea,kumsomesha na kumtunza kwakuwa wewe ndio sababu ya kupatikana kwake

Hata jina la ukoo au ubini wako hutakiwi kumpa,binafsi ni muhanga wa hilo,kuna mtoto nimempata nje ya ndoa pamoja na mapungufu yangu kama mwanadamu,huyo mwanangu sijampa jina la ukoo wangu,amechukua jina la ukoo wa mama yake, nimeona nimefanya kosa la kwanza kuzaa nje ya ndoa siwezi kufanya la pili kumuita kwa ukoo wangu period

Sasa kwanini iko hivi,hii ni kama adhabu au fundisho kwa binadamu kutozaa nje ya ndoa,kwasababu ustaarabu wa mwanadamu nje na wanyama ni kuzaa kihalali ndani ya ndoa.

Kwahiyo muislamu mwingine akilijua hili basi atajifunza kutorudia makosa ambayo wamefanya wengine,lakini pili ni kutowanyima watoto halali wa ndoa haki yao,hao ndio wanatambuliwa na sheria,sasa iweje leo haki yao wapewe watu wengine?

Mwisho kwa wasio amini katika uislamu mnaweza kuona uislamu ni ukatili sana,lakini uislamu upo kuweka nidhamu sawa kwa mujibu wa mafundisho wa dini yetu.

Asante
Click to expand...
Naam upo sahihi wengi humu hawauwelewi uislamu wanaleta jazba tu!
 
ERTUGRUL BEY said:
Sasa kwanini iko hivi,hii ni kama adhabu au fundisho kwa binadamu kutozaa nje ya ndoa,kwasababu ustaarabu wa mwanadamu nje na wanyama ni kuzaa kihalali ndani ya ndoa.
Click to expand...
Kwanini hiyo adhabu asipewe baba aliyetenda kosa hata ikibidi akatwe uume ili liwe fundisho? Mtoto ana kosa gani hadi anyimwe haki zake za msingi za kurithi mali za baba yake halali?
 
tpaul said:
Mkuu nimejaribu ku sight baadhi ya sharia katili za kiislamu ili kujenga hoja. Subiri wenyewe waje kutuwekea sharia zote mezani. Sharia pekee ambazo wamezirahisisha tu ni zile za kuoa wake wengi. Zilizobaki zote ni ukatili mtupu mkuu.
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Mkuu, kama kipimo cha ukweli ni kwamba sheria au adhabu kali zinaifanya dini iwe ya kikatili, basi tunapaswa kuwa waaminifu na kuangalia pia Biblia.


Katika Agano la Kale, Biblia ina adhabu kali kwa makosa mbalimbali. Kwa mfano:


Wazinzi waliadhibiwa kwa kifo (Mambo ya Walawi 20:10).
Mtu aliyefanya kazi siku ya Sabato aliadhibiwa kwa kifo (Hesabu 15:32-36).
Mtoto mwenye ukaidi mkali kwa wazazi wake aliweza kuhukumiwa kifo (Kumbukumbu la Torati 21:18-21).

Hata Yesu mwenyewe alisema:


"Jicho lako la kuume likikusababisha kutenda dhambi, ling'oe ulitupe mbali." (Mathayo 5:29)
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Na pia:


"Mkono wako ukikusababisha kutenda dhambi, ukate." (Marko 9:43)
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Sasa ikiwa unaziita sheria za dini nyingine "ukatili mtupu" kwa kuzisoma juu juu bila kuzingatia mazingira, tafsiri na masharti yake, basi watu wengine wanaweza kufanya hivyo hivyo kwa Biblia.

Mjadala wa haki haupaswi kujengwa juu ya chuki dhidi ya dini fulani, bali juu ya kuelewa kwanza kile ambacho dini hiyo inafundisha na jinsi waumini wake wanavyokitekeleza. Vinginevyo tutakuwa tunatumia viwango viwili: kuifasiri Biblia kwa huruma na muktadha wake, lakini kuifasiri Uislamu kwa chuki na kwa maana kali zaidi inayowezekana.

Hivyo hoja si kwamba dini moja haina maandiko magumu; hoja ni kuwa maandiko yote yanahitaji kusomwa kwa uadilifu, muktadha na usawa
 
ERTUGRUL BEY said:
Kwanza mtoa mada acha kupaniki hovyo hovyo,kwanza jielimishe halafu ndio utoe maoni au mawazo yako.

Hata mahakama ya kadhi ambayo ipo zanzibar haihusiani na makosa ya kijinai,bali ina dili na civil case,kama masuala ya ndoa,Marathi na talaka,hakuna mambo ya kukatana mikono wala wazinifu kupigwa mawe,hayo hufanyika kwenye dola ya kiislamu

Sasa tuje kwenye swala la msingi ambalo video yako imeonyesha,nikweli kabisa katika sheria za kiislamu mtoto wa nje ya ndoa hatambuliki kama mtoto wako halali,ila kidunia ni wako lakini kwa sheria za Mungu tunaye mwamini sisi huyo hatambuliki kabisa,ila unaweza kumlea,kumsomesha na kumtunza kwakuwa wewe ndio sababu ya kupatikana kwake

Hata jina la ukoo au ubini wako hutakiwi kumpa,binafsi ni muhanga wa hilo,kuna mtoto nimempata nje ya ndoa pamoja na mapungufu yangu kama mwanadamu,huyo mwanangu sijampa jina la ukoo wangu,amechukua jina la ukoo wa mama yake, nimeona nimefanya kosa la kwanza kuzaa nje ya ndoa siwezi kufanya la pili kumuita kwa ukoo wangu period

Sasa kwanini iko hivi,hii ni kama adhabu au fundisho kwa binadamu kutozaa nje ya ndoa,kwasababu ustaarabu wa mwanadamu nje na wanyama ni kuzaa kihalali ndani ya ndoa.

Kwahiyo muislamu mwingine akilijua hili basi atajifunza kutorudia makosa ambayo wamefanya wengine,lakini pili ni kutowanyima watoto halali wa ndoa haki yao,hao ndio wanatambuliwa na sheria,sasa iweje leo haki yao wapewe watu wengine?

Mwisho kwa wasio amini katika uislamu mnaweza kuona uislamu ni ukatili sana,lakini uislamu upo kuweka nidhamu sawa kwa mujibu wa mafundisho wa dini yetu.

Asante
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Ndio maana nawakubali CCP China wanavyonyoosha tu rula, dini yako ndio ikae kwenye mstari wa Serikali kama iko pembeni ya muongozo wa serikali na taratibu za nchi wanakunyoosha bila simile mpaka ufiti kwenye mstari bila kujali ni kobaz au Mgalatia wa papa. Hawana muda wa kupoteza na hadithi za kufikirika za huko mashariki ya kati ambazo hata sio za utamaduni wao.
 
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