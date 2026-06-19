Sikufundishi uoga ila jitahidi kujiepusha na mikopo hasa yenye riba

Hili jambo ni janga lingine la kitaifa. Watu kibao wanafakamia vidonge vya presha kama makande. Wengi tunaowaona matajiri hawapati usingizi. Ndo hao hutupa presha mtandaoni eti ukitaka mafanikio usilale.. amka saa 10 alfajiri daily. Wanakuambia late hours hustles na kujikuta wanalala saa 7 usiku kuamka saa 10 alfajiri. Utumwa mtupu. Kimsingi suala la mikopo bongo ni hekaheka. Kwa hali ilivyo naona kama mtu anaweza ajiepushe tu na mikopo.



Tumia ulicho nacho kukuza biashara yako taratibu huku ukiwa na nidhamu ya pesa. Hii mikopo mingi ina riba ya zaidi ya 20% annually na wala haina kupewa hata mwezi mmoja kama grace period baada ya kuchukua mkopo ili uweke mambo yako sawa. Na pia sokoni ushindani sio wa kitoto. Wakati wewe unaingia na mtaji wako wa mkopo unakutana na mkinga kauza shamba la miti ana mtaji mrefu kinyama hali inayomfanya atake faida kidogo mno kwenye kila item kwa sababu anao mzigo mkubwa. Au ukute toto la fisadi limekuja na hela zake chafu.



Ndugu jitahidi kuwa na subira. Mafanikio ya kweli yanachukua muda. Usitake uingie leo kwenye biashara uanze kuona mafanikio ndani ya miezi 6. Jijenge taratibu hata miaka 3.