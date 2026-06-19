Sikufundishi uoga ila jitahidi kujiepusha na mikopo hasa yenye riba

Sikufundishi uoga ila jitahidi kujiepusha na mikopo hasa yenye riba

MamaSamia2025

MamaSamia2025

JF-Expert Member
Joined
Mar 29, 2012
Posts
20,119
Reaction score
41,563
Hili jambo ni janga lingine la kitaifa. Watu kibao wanafakamia vidonge vya presha kama makande. Wengi tunaowaona matajiri hawapati usingizi. Ndo hao hutupa presha mtandaoni eti ukitaka mafanikio usilale.. amka saa 10 alfajiri daily. Wanakuambia late hours hustles na kujikuta wanalala saa 7 usiku kuamka saa 10 alfajiri. Utumwa mtupu. Kimsingi suala la mikopo bongo ni hekaheka. Kwa hali ilivyo naona kama mtu anaweza ajiepushe tu na mikopo.

Tumia ulicho nacho kukuza biashara yako taratibu huku ukiwa na nidhamu ya pesa. Hii mikopo mingi ina riba ya zaidi ya 20% annually na wala haina kupewa hata mwezi mmoja kama grace period baada ya kuchukua mkopo ili uweke mambo yako sawa. Na pia sokoni ushindani sio wa kitoto. Wakati wewe unaingia na mtaji wako wa mkopo unakutana na mkinga kauza shamba la miti ana mtaji mrefu kinyama hali inayomfanya atake faida kidogo mno kwenye kila item kwa sababu anao mzigo mkubwa. Au ukute toto la fisadi limekuja na hela zake chafu.

Ndugu jitahidi kuwa na subira. Mafanikio ya kweli yanachukua muda. Usitake uingie leo kwenye biashara uanze kuona mafanikio ndani ya miezi 6. Jijenge taratibu hata miaka 3.
 
MamaSamia2025 said:
Hili jambo ni janga lingine la kitaifa. Watu kibao wanafakamia vidonge vya presha kama makande. Wengi tunaowaona matajiri hawapati usingizi. Ndo hao hutupa presha mtandaoni eti ukitaka mafanikio usilale.. amka saa 10 alfajiri daily. Wanakuambia late hours hustles na kujikuta wanalala saa 7 usiku kuamka saa 10 alfajiri. Utumwa mtupu. Kimsingi suala la mikopo bongo ni hekaheka. Kwa hali ilivyo naona kama mtu anaweza ajiepushe tu na mikopo.

Tumia ulicho nacho kukuza biashara yako taratibu huku ukiwa na nidhamu ya pesa. Hii mikopo mingi ina riba ya zaidi ya 20% annually na wala haina kupewa hata mwezi mmoja kama grace period baada ya kuchukua mkopo ili uweke mambo yako sawa. Na pia sokoni ushindani sio wa kitoto. Wakati wewe unaingia na mtaji wako wa mkopo unakutana na mkinga kauza shamba la miti ana mtaji mrefu kinyama hali inayomfanya atake faida kidogo mno kwenye kila item kwa sababu anao mzigo mkubwa. Au ukute toto la fisadi limekuja na hela zake chafu.

Ndugu jitahidi kuwa na subira. Mafanikio ya kweli yanachukua muda. Usitake uingie leo kwenye biashara uanze kuona mafanikio ndani ya miezi 6. Jijenge taratibu hata miaka 3.
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Biblia na Qur'aan zimepinga na kukataza vikali riba.....
 
MamaSamia2025 said:
Ninashukuru mfuasi wa Lissu kuelewa hili.
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Hujawahi nielewa..
Mimi nipo neutral kabisa, sio mwana CCM wala CHADEMA, na sintakuja kuwa mwanachama wa chama chochote cha siasa nchi hii..😂

Kuhusu LISSU kwa mbaali namuelewa, japo simuamini 100% sababu kuna wanasiasa wengi tu walisaka madaraka kwa udi na uvumba walipoyapata wakayenda tofauti kabisa na matarajio ya wafuasi wao
 
Xi Jinping said:
Kumamae hatimaye leo chawa ndio umeongea hoja yenye mashiko
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Hajaongea la maana lolote! Mikopo kwa mfanyabiashara huwezi kuikwepa. Katika biashara lazima uwatumie wengine kuweza kuinuka. Kwa nini uhangaike kutafuta pesa kiugumu wakati kuna hela pahali. Ila sema lazima riba iwe si zaidi ya 17%, na uwe na uwezo wa marejesho. Huwezikupata faida bila mikopo, ndo maana JK alisema ukitaka kula lazima uliwe.
 
gwapole said:
Hajaongea la maana lolote! Mikopo kwa mfanyabiashara huwezi kuikwepa. Katika biashara lazima uwatumie wengine kuweza kuinuka. Kwa nini uhangaike kutafuta pesa kiugumu wakati kuna hela pahali. Ila sema lazima riba iwe si zaidi ya 17%, na uwe na uwezo wa marejesho. Huwezikupata faida bila mikopo, ndo maana JK alisema ukitaka kula lazima uliwe.
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Kuna vitu vya maana ameongea
 
makaveli10 said:
Hujawahi nielewa..
Mimi nipo neutral kabisa, sio mwana CCM wala CHADEMA, na sintakuja kuwa mwanachama wa chama chochote cha siasa nchi hii..😂

Kuhusu LISSU kwa mbaali namuelewa, japo simuamini 100% sababu kuna wanasiasa wengi tu walisaka madaraka kwa udi na uvumba walipoyapata wakayenda tofauti kabisa na matarajio ya wafuasi wao
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Mimi sina chama = Mnafiki.
 
MamaSamia2025 said:
Hili jambo ni janga lingine la kitaifa. Watu kibao wanafakamia vidonge vya presha kama makande. Wengi tunaowaona matajiri hawapati usingizi. Ndo hao hutupa presha mtandaoni eti ukitaka mafanikio usilale.. amka saa 10 alfajiri daily. Wanakuambia late hours hustles na kujikuta wanalala saa 7 usiku kuamka saa 10 alfajiri. Utumwa mtupu. Kimsingi suala la mikopo bongo ni hekaheka. Kwa hali ilivyo naona kama mtu anaweza ajiepushe tu na mikopo.

Tumia ulicho nacho kukuza biashara yako taratibu huku ukiwa na nidhamu ya pesa. Hii mikopo mingi ina riba ya zaidi ya 20% annually na wala haina kupewa hata mwezi mmoja kama grace period baada ya kuchukua mkopo ili uweke mambo yako sawa. Na pia sokoni ushindani sio wa kitoto. Wakati wewe unaingia na mtaji wako wa mkopo unakutana na mkinga kauza shamba la miti ana mtaji mrefu kinyama hali inayomfanya atake faida kidogo mno kwenye kila item kwa sababu anao mzigo mkubwa. Au ukute toto la fisadi limekuja na hela zake chafu.

Ndugu jitahidi kuwa na subira. Mafanikio ya kweli yanachukua muda. Usitake uingie leo kwenye biashara uanze kuona mafanikio ndani ya miezi 6. Jijenge taratibu hata miaka 3.
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mleta mada hebu ni kurekebishe kidogo.

Tajiri wanakosaga usingizi siyo kwamba wapo busy hapana.

hata wewe ukitimiza ndoto zako ukawa mtu mwenye furaha usingizi wapono hutouona tena.

yaan usingizi hua siyo mtam unakoroma ila akili inakua macho tu unajiona kabisa mimi kuna kipindi sikulala kabisa kisa furaha ila kesho yake niliugua wiki mbili mfululizo maana nilipitiliza siku mbili bila kulala kabisa.
 
gwapole said:
Hajaongea la maana lolote! Mikopo kwa mfanyabiashara huwezi kuikwepa. Katika biashara lazima uwatumie wengine kuweza kuinuka. Kwa nini uhangaike kutafuta pesa kiugumu wakati kuna hela pahali. Ila sema lazima riba iwe si zaidi ya 17%, na uwe na uwezo wa marejesho. Huwezikupata faida bila mikopo, ndo maana JK alisema ukitaka kula lazima uliwe.
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Hii kuaminishwa kuwa mkopo haukwepeki imetuponza wengi. Mkopo unakwepeka vizuri tu ukijipanga.
 
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