mumewanguu said: Nilipopiga msuba kwa Mara ya kwanza wakuu nilihisi kichwa kimetoboka na upepo ukawa unaingia kichwani ikabidi nivue shati nifunge kichwani ili upepo usiingie nikarudi home tumbo wazi shati kichwani Click to expand...

Basi wewe kichwa panzi.Achana na weed.Siku ya kwanza mimi ilikua beyond my expectations. Ilikua nzuri sana.I fell in love with it eversince.Now im retired maana it makes me less aggrassive. And the less Iam the weaker I become.Im naturally an aggressive and abrassive person so weed makes me anything less than that which to me is WEAKNESS!