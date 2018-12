Siku mkiwa Serious ndo mtaiondoa CCM. Si kwa Style hii

Evarist Chahali said: Valid point. Too much wishful thinking, too many matusi, but when it comes to decisive actions? Zip. Zilch. Nil. Nada. SIFURI.



Na hilo la matusi ni janga la kitaifa kama ubuyu (udaku). Maana hata wachumia tumbo wa CCM hawataki kabisa kusikia mawazo mbadala hata kama ni kwa maslahi ya taifa. Sema/andika neno moja tu kinyume na matakwa yao, unakuwa halali yao kwa matusi.



Profanity is the inevitable linguistic crutch of the inarticulate. Click to expand...

It is so sad. Thinking that they can get rid of CCM hapa JF. kwa kutukana, kwa kukashifu na kusema mwisho 2020. Then after finishing typing wanaendelea na maisha yao.Hakuna mikakati yoyote ya maana inayofanyika.wapinzani mpaka sasa hawajui nani atagombea mwaka 2020. Na si ajabu wanatafuta mtu ndani ya CCM. Wanamtaka Membe. This is so weird and unprofessional in opposition politics.Vijana wanashindwa kujenga hoja.wapinzani wanashindwa kuelewa kuwa kwa katiba hii IKULU watapasikia tu. Uchaguzi mwaka 2020 si muhimu kama mabadiliko ya katiba. Maana kwa mtizamo wangu 2020 wapinzani watashindwa Vibaya Sana.