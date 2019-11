Siku hizi sina hamu ya kujihusisha kimapenzi na mwanamke yeyote, hivi hii ni kawaida au?

Hello guys



Kuna hali imentokea hivi karibuni, cjui kama wanaume wenzangu mshakumbana nalo, yani kwa kifupi mm sina stress, pesa ninazo za kunitosha, jogoo wangu anapanda mtungi na kiafya mm ni mzima kabisa..lakini kila nkifikiria kumfuata mwanamke flani nianze nae mahusiano ya kugegedana, baada ya muda motivation inakata kabisa so naacha kumfatilia huyo mdada (mm sio domo zege..coz nshawahi kuwa na girlfriends in the past), hata nkienda barabarani wanakojiuza madada poa, nikiona dada poa mrembo, dushe inasimama ila nikitaka kumfata naanza kuishiwa hamu, naghairi weee mpaka hamu inaisha...



Binafsi sababu ambazo nadhani zimenifanya niwe hivi ,nahisi kisaikolojia nimewachoka wanawake, lyk nawaona wanawake ni michosho tu...au maybe Nina jini mahaba..inaweza pia ikawa ni stage in a life of a man though am not sure.



Kuna wanaume wengine ishawakuta hali kama hii?



NB: Kwa wale mafamba wanaopenda kutwist maana, na kuleta points za kusema hizo ni dalili za kuwa gay, fact ni kwamba I'm 100% straight...