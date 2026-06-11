Sijui nilikurupuka au nilikosa mtu wa kuniongoza na sasa sijui nifanyeje?

Sijui nilikurupuka au nilikosa mtu wa kuniongoza na sasa sijui nifanyeje?

Olivia olivia

Olivia olivia

JF-Expert Member
Joined
Apr 10, 2024
Posts
1,404
Reaction score
3,265
Nilikua na 12M, nilikuwa natafuta kiwanja, nimetafuta sana hadi nilipopata huko mkoa wa pwani sehemu inaitwa kibaha kwa mfipa.

Nikapata kiwanja cha kwanza kina sq merter za mramba 513 nikalipia tsh.5,500,000 na kingine kina sq merter 620 hiki nililipia 5,000,000 kamili

Hivi vyote vipo kwa mfipa kimoja kipo mtaa wa galagaza na kingine kipo sijui mtaa gani ule karibu na kiwanda chakuku karibu na zahanati ya galagaza

Naona kama nilikurupuka nahisi nimenunua nje ya mji alafu kwa gharama kubwa, huenda ningepata vya 3m vizuri kabisa

Hiki ndicho kinaniumiza, najaribu kutafuta mteja nimuuzie hicho kimoja nirudishe hela yangu nifanyie mambo mengine hata sipati mteja

Hivi vyote nimevinunua miezi 3 iliyopita.

Kila siku nazidi kuumia yaani moyo unaniuma nahisi nimepigwa

Hivi ni kweli ardhi inapanda thamani?
 
Olivia olivia said:
Nilikua na 12M, nilikuwa natafuta kiwanja, nimetafuta sana hadi nilipopata huko mkoa wa pwani sehemu inaitwa kibaha kwa mfipa.

Nikapata kiwanja cha kwanza kina sq merter za mramba 513 nikalipia tsh.5,500,000 na kingine kina sq merter 620 hiki nililipia 5,000,000 kamili

Hivi vyote vipo kwa mfipa kimoja kipo mtaa wa galagaza na kingine kipo sijui mtaa gani ule karibu na kiwanda chakuku karibu na zahanati ya galagaza

Naona kama nilikurupuka nahisi nimenunua nje ya mji alafu kwa gharama kubwa, huenda ningepata vya 3m vizuri kabisa

Hiki ndicho kinaniumiza, najaribu kutafuta mteja nimuuzie hicho kimoja nirudishe hela yangu nifanyie mambo mengine hata sipati mteja

Hivi vyote nimevinunua miezi 3 iliyopita.

Kila siku nazidi kuumia yaani moyo unaniuma nahisi nimepigwa

Hivi ni kweli ardhi inapanda thamani?
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mimi ambacho nimekuwa interested nacho ni kufahamu ulipoipeleka ile milion moja iliyobaki
katika mahesabu yako hapo nikiongea kama mkaguzi wa ndani wa Jf ninaona umetumia kiasi
kisichopungua milion 11 kati ya milion 12. swali hiyo milion moja iliyobakia umeipeleka wapi ?
 
Olivia olivia said:
Nilikua na 12M, nilikuwa natafuta kiwanja, nimetafuta sana hadi nilipopata huko mkoa wa pwani sehemu inaitwa kibaha kwa mfipa.

Nikapata kiwanja cha kwanza kina sq merter za mramba 513 nikalipia tsh.5,500,000 na kingine kina sq merter 620 hiki nililipia 5,000,000 kamili

Hivi vyote vipo kwa mfipa kimoja kipo mtaa wa galagaza na kingine kipo sijui mtaa gani ule karibu na kiwanda chakuku karibu na zahanati ya galagaza

Naona kama nilikurupuka nahisi nimenunua nje ya mji alafu kwa gharama kubwa, huenda ningepata vya 3m vizuri kabisa

Hiki ndicho kinaniumiza, najaribu kutafuta mteja nimuuzie hicho kimoja nirudishe hela yangu nifanyie mambo mengine hata sipati mteja

Hivi vyote nimevinunua miezi 3 iliyopita.

Kila siku nazidi kuumia yaani moyo unaniuma nahisi nimepigwa

Hivi ni kweli ardhi inapanda thamani?
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Huna akili
Kwa mfipa hapo pape miaka mitano mbele utakuja kujishukuru, tena kama ni karibu na morogoro road basi umeula zaidi

Halafu unachopitia ni psychologically proven after buy effect hasa kwa kitu ambacho hakina immediate return tena hasa kwa watu ambao hawajazoea kuspend hela kununua vitu vya gharama

Ushauri wangu em jizoeze kununua vitu vya gharama ambavyo hujali, kununua kitu cha 6m iwe kawaida kwako, ila kabla ya hapo hakikisha kwanza una mfereji wa hela tusije kukuzika kwa presha umpe kazi max na mods wake kukuwekea badge ya RIP.
 
MKANGAFFU said:
mimi ambacho nimekuwa interested nacho ni kufahamu ulipoipeleka ile milion moja iliyobaki
katika mahesabu yako hapo nikiongea kama mkaguzi wa ndani wa Jf ninaona umetumia kiasi
kisichopungua milion 11 kati ya milion 12. swali hiyo milion moja iliyobakia umeipeleka wapi ?
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Hadi nimecheka, niliifanyia matumizi mengine
 
Teslarati said:
Huna akili
Kwa mfipa hapo pape miaka mitano mbele utakuja kujishukuru, tena kama ni karibu na morogoro road basi uneula zaidi

Halafu unachopitia ni psycholigically proved after buy effect hasa kw kitu ambaco hakina immediate return tena hasa kwa watu ambao hawajazoea kuspend hela kununua vitu vya gharama

Ushauri wangu em jizoeze kununua vitu vya gharama ambavyo hujali, kununua kitu cha 6m iwe kawaida kwako, ila kabla ya hapo hakikisha kwanza una mfereji wa hela tusije kukuzika kwa presha ume kazi max na mods wake kukuwekea badge ya RIP.
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Kutoka morogoro road hadi site ni Km 6 au 5 boda nauli 2000 nikama dakika 10

Na barabara imefika moja kwa moja hadi maeneo husika
 
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