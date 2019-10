Sijawai kujihusisha na mapenzi, haya ndio matatizo ninayopata sasa

Wakuu maisha yangu yote sijawai kujihusisha na mapenzi, nilikua napendwa sana na galz but nilikua sina time nao. Wakati nipo 6 niliingia kwenye mahusiano na dada m1 but nilimwacha bila sababu yoyote ya msingi tulidumu kwa mwezi tu. Sijawai kusex ndugu zangu, Nilikua nafanya nae romance lazima nimwage wazungu nakua sina ham tena ya romance. Kutokana na kulelewa malez ya kimungu na my family na ushaur niliokuwa napewa na wazaz niliogopa sana kufanya mapenz hasa niliambiwa kuna UKIMWI.



Since nmeingia college sijawai kujihusisha na mahusiano nilikua busy sana na shule hata madem nilikua sina time nao. Nimeishi maisha ya usingle kwa miaka3 yote ya chuo. Baada ya kumaliza chuo nilibahatika kupata mpenzi mwez8, tulipendana sana but yeye alikuw anasoma bado. Kutokana niliona ni muda wangu sahihi wa mm kuanza mahusiano.



Mapenz yalizid kua, tulizid pendana na kila tukimeet tulikuw lazma tufanye romance, shida ilikua kila tukiwa kwa romance sichukui hata dk3 nimemwaga na kuwa sina ham tena. Hali hii ilikuwa inanipa shida sana. Toka niwe kwa mahusiano na huyu dada sikuwai kuwaza kusex nae, ilivofika march mwakahuu dada alianza waka why sijawai omba hata sex?? Au namchepuka?



Ila nashukuru hakuwa kind ya gal anaependa sex.Akaomba weeknd lazma tusex amemiss, nilimwambia sawa. Nililpa lodge elfu30 lakin baada ya kuanza romance dk3 nyingi kwangu namwaga sina ham tena. Nikamwambia dada me siko vzr nxt time japo alikuwa akiendelea nifanyia kashkash but me ndo hvo sina mzuka.



Ilibd tulale tu mle lodge ili kufidia pesa yetu tukasepa. Baada ya hapo nilisafiri july nikarud, kuna doctor nilimweleza abt this akanishauri, ule ushaur niliushauri hta nilivorud nikaomba game akasema sawa. Tulienda lodge kama kawaida dis time nilijitahid sana romance nikafanya nae vzr ikafika stage ya kumvua nguo nilimvua zote.



Nilivomtanua miguu niliona K yake ilivokuwa nzuri imetuna nikamwagia boxer. Ham ikakata niliona aibu sana japo dis time nikapotezea kwa kuendelea fanya nae romance baada ya dk20 mashine ikasimama kwenye kuingiza nikawa nashindwa mpaka nikamwaga tena. Nitakuwa mgonjwa au shida nn? Au sababu ya kuwa single muda wote?



Miaka yangu yote ya usingle sijawai kuwa addicted na puli japo nilikua napiga sometimes . Nipeni wanajf abt this.