Signature za hawa wanaJF zina ujumbe mzito sana

WanaJF huwa nikisoma signature za hawa wanajf nazitafakari kwa makini na kuona zina ujumbe mzito na maridhawa.



Hizi ni baadhi ya Signature zinazonikuna roho yangu pamoja na majina ya "wamiliki" wake:



Kajolijo = Nitapima siku dawa yake ikipatikana

Asprin = Shimo la Panya halizibwi kwa mkate

wa kupuliza = Talaka ya malaya ni makofi

soul provider = Akili ya mwanamke inategemea na siku alivyoamka

Bramo = Ni bora simba wakali mia moja walioko nje kuliko nyoka mdogo mmoja aliye ndani

Mshana Jr = Now or Never

Nas Jr = Bichwa lisilo na Akili ni adhabu kwa MiGuu

baba swalehe = Usisahau vya kusahau kabla kusahau hakujakusahau wewe uliyesahau

Mpekuzi17 = The beautiful one is not yet bone



Nawapenda wanajf wote!!!