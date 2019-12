Siasa za ajira za GPA na hatma ya vyuo vyetu vya Madaktari Tanzania

Watanzania tuna tabia ya kuchoma madaraja tukisha yavuka ili wanaotufatia watafute njia yao ya kuvuka hapo mahali hata pakiwa pagumu kiasi gani. Niambie kwa mfano mantiki ya kuweka GPA ya 3.8 au zaidi ili mtu aweze kuajiriwa imetoka wapi, wakati tulikuwa tunatumia GPA ya 3.5 ambayo ndiyo ufaulu wa chini wa Second class upper. Zamani ulikuwa unaajiriwa na hiyo GPA na ulichotakiwa kukifanya ni kufaulu Masters yako. Akatokea kidudu mtu na wenzake wakasema hiyo haitoshi sasa wanataka masters uwe na GPA ya 4.0 haijalishi kwenye utafiti ufaulu wako ukoje. Juzi juzi wakaja wajanja wengine wakasema ukisoma Masters by research au thesis only basi wewe huna chako kwani huna GPA ya kuonyesha. Sasa geuzo hili limewakwamisha vijana waliokuwa tayari wanafanya hizo masters na vyuo vyao hawatambui hizi degree, kisa mfumo wa utumishi umekuwa programmed kuona GPA kama huna basi. Wengi wa hawa waliofanya masters by research wako vizuri lakini hawaajiriki vyuoni.



La pili ni mara nyingi tunapofanya mageuzi hatuangalii matokeo yake (impact). Hatujaribu kuangalia kwa kigezo tunachoweka tukikitumia kwa miaka say mitano iliyopita hali itakuwaje. Tunaweka tu halafu tunashangaa matokeo. Nenda huko MUHAS kwa mfano ukiweka GPA ya 3.8 bila kuipitia kwa umakini utaishia kupata vijana kutoka vyuo vingine ndani na nje ya Tanzania na sio wa hapo MUHAS kwani mitihani yenu (utungaji na usahihishaji) mnataka watu waiogope (wenyewe mnasema watu waiheshimu). Hatusemi mitihani iwe rojorojo la hasha. Maamuzi yetu wenyewe yanatufunga kamba na kwa awamu hii hakuna flexibility.



Nilicheka siku moja kuona tangazo la kazi la TPDC walikuwa wanataka HRO wakaweka kigezo cha GPA 3.8 utafikiri anakwenda kufanya utafiti. Hata vyuo vilivyo chini ya NACTE utashangaa wanapotafuta wahadhiri GPA wanazoweka, unajiuliza zinakwenda kufanya nini huko.