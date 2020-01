Shule binafsi zinafanya vizuri sana, serikali inakosea wapi?

Government is an inefficient stupid system



Serikali haiwezi kukupangia watoto wako wanatakiwa kusoma elimu gani



Lakini serikali yetu inakuamulia cha kusoma na mahali pa kusomay



Kwa sisi wenye imani ya libetarianism,government ni another stupid system



Yaani wananchi milioni 50 wanapangiwa watoto wao wasome nini na wasome wapi na mwanasiasa mmoja hivi very stupid tena aliefeli shule kwenye kiofisi chake pale posta!



Fvck that!



Privatize shule na vyuo vyote,free enterprise ilete competition na quality iongezeke na mlaji ndio afaidike



Sitakaa nipeleke mtoto wangu kwenye shule za serikali by any means necessary!



Capitalism inasema free enterprise ndio solution na haidanganyi,shule binafsi ndio bora na hii sio by ajali,ni capitalist system at its finest!



You can never beat that my nigga,never!