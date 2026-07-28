Sheikh Mwaipopo: Serikali haiwezi kumsingizia msomi wa chuo kikuu kwa ugaidi

Sheikh Mwaipopo: Serikali haiwezi kumsingizia msomi wa chuo kikuu kwa ugaidi

PAYE

PAYE

JF-Expert Member
Joined
Jun 19, 2025
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410
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531
Katika taarifa yake kwa wanahabari, Sheikh Saidi Mwaipopo amelaani vikali mbinu zinazotumiwa na baadhi ya wanachama na viongozi wa chama cha CHADEMA, akidai kuwa wanatengeneza taswira ya kuwa wema kwa nje ilhali wana ajenda za siri zisizo za uaminifu.

Sheikh Mwaipopo alieleza kuwa matukio na mikakati ya kisiasa inayofanywa na kikundi hicho inalenga kuondoa serikali halali ya Rais Dk. Samia Suluhu Hassan pamoja na kuvuruga viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama nchini.

Soma: Sakata la Mhadhiri wa Chuo Kikuu kupewa kesi ya ugaidi, Mgomo wa wafanyakazi UDOM wanukia

Aidha, Sheikh Mwaipopo amewajibu viongozi na wanachama wa CHADEMA wanaoidai serikali inawaonea na kuwasingizia tuhuma za ugaidi wasomi na wahadhiri wa vyuo vikuu waliokamatwa hivi karibuni. Sheikh Mwaipopo amesisitiza kuwa si kweli kwamba serikali inamjulisha au kumsingizia msomi wa chuo kikuu ambaye imemwajiri na kumlipa mshahara, bali vyombo vya ulinzi vinapaswa kuachiwa vifanye kazi yake ya uchunguzi kwa uhuru na kuwatia huru wale watakaobainika hawana hatia.

 
PAYE said:
Katika taarifa yake kwa wanahabari, Sheikh Saidi Mwaipopo amelaani vikali mbinu zinazotumiwa na baadhi ya wanachama na viongozi wa chama cha CHADEMA, akidai kuwa wanatengeneza taswira ya kuwa wema kwa nje ilhali wana ajenda za siri zisizo za uaminifu.

Sheikh Mwaipopo alieleza kuwa matukio na mikakati ya kisiasa inayofanywa na kikundi hicho inalenga kuondoa serikali halali ya Rais Dk. Samia Suluhu Hassan pamoja na kuvuruga viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama nchini.

Soma: Sakata la Mhadhiri wa Chuo Kikuu kupewa kesi ya ugaidi, Mgomo wa wafanyakazi UDOM wanukia

Aidha, Sheikh Mwaipopo amewajibu viongozi na wanachama wa CHADEMA wanaoidai serikali inawaonea na kuwasingizia tuhuma za ugaidi wasomi na wahadhiri wa vyuo vikuu waliokamatwa hivi karibuni. Sheikh Mwaipopo amesisitiza kuwa si kweli kwamba serikali inamjulisha au kumsingizia msomi wa chuo kikuu ambaye imemwajiri na kumlipa mshahara, bali vyombo vya ulinzi vinapaswa kuachiwa vifanye kazi yake ya uchunguzi kwa uhuru na kuwatia huru wale watakaobainika hawana hatia.

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Mwaipopo
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PAYE said:
Katika taarifa yake kwa wanahabari, Sheikh Saidi Mwaipopo amelaani vikali mbinu zinazotumiwa na baadhi ya wanachama na viongozi wa chama cha CHADEMA, akidai kuwa wanatengeneza taswira ya kuwa wema kwa nje ilhali wana ajenda za siri zisizo za uaminifu.

Sheikh Mwaipopo alieleza kuwa matukio na mikakati ya kisiasa inayofanywa na kikundi hicho inalenga kuondoa serikali halali ya Rais Dk. Samia Suluhu Hassan pamoja na kuvuruga viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama nchini.

Soma: Sakata la Mhadhiri wa Chuo Kikuu kupewa kesi ya ugaidi, Mgomo wa wafanyakazi UDOM wanukia

Aidha, Sheikh Mwaipopo amewajibu viongozi na wanachama wa CHADEMA wanaoidai serikali inawaonea na kuwasingizia tuhuma za ugaidi wasomi na wahadhiri wa vyuo vikuu waliokamatwa hivi karibuni. Sheikh Mwaipopo amesisitiza kuwa si kweli kwamba serikali inamjulisha au kumsingizia msomi wa chuo kikuu ambaye imemwajiri na kumlipa mshahara, bali vyombo vya ulinzi vinapaswa kuachiwa vifanye kazi yake ya uchunguzi kwa uhuru na kuwatia huru wale watakaobainika hawana hatia.

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Kamaliza darasa la ngapi mbali na madrasa??????
 
Sote tunajua vitendo vya Mwaipopo, vinamfanya kudhihirika wazi kuwa ni kiumbe wa shetani. Inakuwaje shetani huyu kuitwa shekhe:

Mwaipopo = Shetani
Mwaipopo = Shekhe

Therefore, Shekhe = shetani?
 
PAYE said:
Katika taarifa yake kwa wanahabari, Sheikh Saidi Mwaipopo amelaani vikali mbinu zinazotumiwa na baadhi ya wanachama na viongozi wa chama cha CHADEMA, akidai kuwa wanatengeneza taswira ya kuwa wema kwa nje ilhali wana ajenda za siri zisizo za uaminifu.

Sheikh Mwaipopo alieleza kuwa matukio na mikakati ya kisiasa inayofanywa na kikundi hicho inalenga kuondoa serikali halali ya Rais Dk. Samia Suluhu Hassan pamoja na kuvuruga viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama nchini.

Soma: Sakata la Mhadhiri wa Chuo Kikuu kupewa kesi ya ugaidi, Mgomo wa wafanyakazi UDOM wanukia

Aidha, Sheikh Mwaipopo amewajibu viongozi na wanachama wa CHADEMA wanaoidai serikali inawaonea na kuwasingizia tuhuma za ugaidi wasomi na wahadhiri wa vyuo vikuu waliokamatwa hivi karibuni. Sheikh Mwaipopo amesisitiza kuwa si kweli kwamba serikali inamjulisha au kumsingizia msomi wa chuo kikuu ambaye imemwajiri na kumlipa mshahara, bali vyombo vya ulinzi vinapaswa kuachiwa vifanye kazi yake ya uchunguzi kwa uhuru na kuwatia huru wale watakaobainika hawana hatia.

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Huyuu Mwaipopo analipwa na nani?
 
PAYE said:
Katika taarifa yake kwa wanahabari, Sheikh Saidi Mwaipopo amelaani vikali mbinu zinazotumiwa na baadhi ya wanachama na viongozi wa chama cha CHADEMA, akidai kuwa wanatengeneza taswira ya kuwa wema kwa nje ilhali wana ajenda za siri zisizo za uaminifu.

Sheikh Mwaipopo alieleza kuwa matukio na mikakati ya kisiasa inayofanywa na kikundi hicho inalenga kuondoa serikali halali ya Rais Dk. Samia Suluhu Hassan pamoja na kuvuruga viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama nchini.

Soma: Sakata la Mhadhiri wa Chuo Kikuu kupewa kesi ya ugaidi, Mgomo wa wafanyakazi UDOM wanukia

Aidha, Sheikh Mwaipopo amewajibu viongozi na wanachama wa CHADEMA wanaoidai serikali inawaonea na kuwasingizia tuhuma za ugaidi wasomi na wahadhiri wa vyuo vikuu waliokamatwa hivi karibuni. Sheikh Mwaipopo amesisitiza kuwa si kweli kwamba serikali inamjulisha au kumsingizia msomi wa chuo kikuu ambaye imemwajiri na kumlipa mshahara, bali vyombo vya ulinzi vinapaswa kuachiwa vifanye kazi yake ya uchunguzi kwa uhuru na kuwatia huru wale watakaobainika hawana hatia.

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Sasa imeweza kumsingizia.

Wait a minute. Hatuna serikalu hadi sasa. Kundi la wahuni walioua raia Okt 29
 
PAYE said:
Katika taarifa yake kwa wanahabari, Sheikh Saidi Mwaipopo amelaani vikali mbinu zinazotumiwa na baadhi ya wanachama na viongozi wa chama cha CHADEMA, akidai kuwa wanatengeneza taswira ya kuwa wema kwa nje ilhali wana ajenda za siri zisizo za uaminifu.

Sheikh Mwaipopo alieleza kuwa matukio na mikakati ya kisiasa inayofanywa na kikundi hicho inalenga kuondoa serikali halali ya Rais Dk. Samia Suluhu Hassan pamoja na kuvuruga viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama nchini.

Soma: Sakata la Mhadhiri wa Chuo Kikuu kupewa kesi ya ugaidi, Mgomo wa wafanyakazi UDOM wanukia

Aidha, Sheikh Mwaipopo amewajibu viongozi na wanachama wa CHADEMA wanaoidai serikali inawaonea na kuwasingizia tuhuma za ugaidi wasomi na wahadhiri wa vyuo vikuu waliokamatwa hivi karibuni. Sheikh Mwaipopo amesisitiza kuwa si kweli kwamba serikali inamjulisha au kumsingizia msomi wa chuo kikuu ambaye imemwajiri na kumlipa mshahara, bali vyombo vya ulinzi vinapaswa kuachiwa vifanye kazi yake ya uchunguzi kwa uhuru na kuwatia huru wale watakaobainika hawana hatia.

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Yaani unatuletea humu habari za Mwaipopo kweli? Unataka humu jf tumjadili huyu punguani?

Hata kama Unaswali naye lakini hebu tuondolee uchafu wenu hapa.

Wajinga wakubwa nyie
 
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