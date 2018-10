Serikali yalegeza masharti ya utoaji takwimu

October 14, 2018Dar-es-Salaam, TanzaniaSerikali yalegeza masharti utoaji takwimu baada ya mazungumzo na World Bank / IMFWaziri wa Fedha na Mipango, Dk. Philip Mpango, alisema hayo juzi alipofanya mazungumzo na Mkurugenzi Mtendaji wa Shirika la Fedha (IMF) anayewakilisha Tanzania na nchi zingine, Maxwell Mkwezalamba, katika Mikutano ya Benki ya Dunia (WB) na IMF.Dk. Mpango alisema kuwa lengo la marekebisho ya sheria hiyo ni kurahisisha ufanyaji wa utafiti na utoaji wa matokeo yake na si kuwabana wadau katika ukusanyaji wa taarifa za kitakwimu au kuzuia mijadala ya uchambuzi wa kisera wa matokeo ya takwimu rasmi."Tumekubaliana kutumia fursa ya kuboresha kanuni za takwimu kwa ajili ya kuweka mazingira ya utekelezaji mzuri wa vipengele vya sheria vilivyorekebishwa kwa kuwashirikisha wadau mbalimbali ili kuelewa lengo la marekebisho hayo", alisema.Marekebisho hayo ya kanuni za takwimu yatawezesha utekelezaji mzuri wa vifungu vya sheria vilivyorekebishwa na alitoa wito kwa wadau kushiriki katika mchakato wa marekebisho hayo.Aidha, alisema Novemba, mwaka huu, serikali itakutana na wadau wa maendeleo, ili kutoa fursa ya kuelewa kwa kina madhumuni ya serikali juu ya marekebisho yaliyofanyika na kupitishwa na Bunge Septemba, mwaka huu.Waziri Mpango pia alimweleza Mkurugenzi Mtendaji wa IMF kuwa marekebisho makubwa ya kiuchumi ambayo yamefanywa na serikali ya awamu ya tano, yameambatana na mabadiliko ya sheria mbalimbali hususan madini kwa lengo la kuhakikisha rasilimali za nchi zinawanufaisha wananchi lakini pia wawekezaji wanaowekeza fedha zao.Alisema Kwezilamba ni mwakilishi wa Tanzania kwenye Bodi ya Magavana wa IMF, hivyo ni muhimu aelewe maendeleo ya kiuchumi na kijamii yanayofanyika nchini Tanzania ili kueleza uhalisia kwenye mikutano ya bodi hiyo.Naye Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania (BoT), Prof. Florens Luoga, alisema BoT imeendelea kuboresha Sera ya Fedha ya Mwaka 2017 ili kutatua changamoto za Sekta ya Fedha zinazoibuka zikiwemo za uhaba wa mikopo hasa katika sekta binafsi.Kwa upande wake, Mkwezelamba aliipongeza Tanzania kwa hatua mbalimbali za maendeleo ya uchumi kwa kuwa imeendelea kuwa nchi inayopiga hatua kubwa ya maendeleo na kuwa mfano katika nchi za Afrika.Aliishauri Tanzania kutumia ofisi yake ili washirika wa maendeleo waelewe lengo la marekebisho ya kiuchumi yanayoenda sambamba na maboresho ya sheria mbalimbali ili maendeleo hayo yawe endelevu.Source : Serikali yalegeza masharti utoaji takwimu Earlier on October 3, 2018World Bank HQNew York City USAThe World Bank on Tuesday confirmed it was withholding 50 million dollars of grant for Tanzania because the bank was deeply concerned about restrictions that the government has placed on freedom of speech concerning statistics.The grant was intended to support government statistical activities in Tanzania but latest reports indicated that this support may have to wait longer.“We are in discussions with the government of Tanzania on whether further support to building sustainable statistical systems is appropriate at this time,’’ the bank in a terse statement said.President John Magufuli was expected to sign into law the new Statistics Act which was passed on Sept. 10, by Parliament in the capital Dodoma.Report says the new act seeks to criminalise the collection, analysis, and dissemination of any data without first obtaining authorisation from the National Bureau of Statistics (NBS).The World Bank on Monday said it had “shared’’ its concerns with the Tanzanian government and was “in discussions’’ with officials about the new act.The new statistics law criminalises the dissemination of “any statistical information which is intended to invalidate, distort or discredit official statistics.’’Offenses are punishable by a 6,000-dollars fine or a three-year prison termThis emperor is slowly taking Tz to its grave. Banning things left & right without doing homework on reward vs repercussions.