DOKEZO Serikali okoeni watumishi kwenye mikopo kupitia ESS, wengi hawana uelewa wa hii mikopo. Riba mpaka 40%

DOKEZO Serikali okoeni watumishi kwenye mikopo kupitia ESS, wengi hawana uelewa wa hii mikopo. Riba mpaka 40%

Hili ni dokezo maalum toka kwa mwananchi mtumiaji wa JF mwenye nia ya kuusaidia umma kuwa na taarifa 'maalum'
C

Chagga King

JF-Expert Member
Joined
Jul 6, 2011
Posts
1,931
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1,178
Salaam!

Kuleta mfumo wa ESS ni jambo zuri hasa katika uombaji wa mikopo binafsi.

Tatizo lililopo, watumishi wengi hawana uelewa wa athari za hii mikopo, maana imefikia mpaka 40% ya riba.

Unakopa 16M, unapewa 14M then unalipa 70M wao wanapata 50M+

Serikali kupitia Utumishi, mmesajili taasisi nyingi binafsi zinazotoa mikopo katika mfumo wa ESS, bila kuzingatia riba wanazoziweka kuwa ni kubwa kupita kiasi.

Najua hizi taasisi zimesajiliwa kisheria na zinasimamiwa na serikali kupitia Wizara ya Fedha na B.O.T, lakini pia naamini viwango vya riba huwa vina udhibiti.

Kutokana na shida alizonazo muombaji, huwa mara nyingi hawaangalii JUMLA ya kiasi ambacho atakuja kukilipa mara atakapomalizo deni. Hivyo kupelekea mkopaji kujaza harakaharaka ili apate pesa haraka, na wakati mwingi mfumo hutoa "notification" kwa taasisi husika mara utakapokuwa umetembelea kwenye huduma yao ndani ya ESS na wao kukupigia simu kukushinikiza kuchukue mkopo.

Jambo lingine, ni juu ya usambazaji wa taarifa za watumishi kwenye hizi taasisi za mikopo, maana huwa wanapiga simu na kutuma jumbe fupi ili kuwarubuni watumishi wachukue mikopo.

Hapa mtumishi hawezi toboa, na atafanya kazi kwa stress sana, maana ataona kama anaifanya bure.

Rai yangu, ninaiomba serikali ipitie upya RIBA zilizowekwa na kuona umuhimu wa kuzipunguza, lakini pia zile service charges, bima, processing fee n.k. ili kuwapa unafuu wahitaji.

Lakini pia, uwekwe utaratibu na uwazi kwa namna nyingine wa kuwaelemisha waombaji juu ya gharama halisi.

Hili nimeshawahi kulileta humu, lakini leo nimelileta kuzilenga mamlaka husika ili zitoe elimu kwa watumishi na kuwaokoa.

Mfano kwa picha chini

Screenshot_20260330_011647_Chrome~2.jpg
Screenshot_20260330_011425_Chrome~2.jpg
Screenshot_20260330_011532_Chrome~2.jpg
 
Kwani ukiwa mtumishi lazima pia uwe mpumbavu? Unachukua mkopo wa kulipa kwa miaka 10 umekuwa serikali? Au mtumishi akiona hiyo 16m kwa mara moja anachanganyikiwa? Acha kina Dotto Magari wawatukane tu wasomi kaa sababu hakuna namna sasa. Watumishi karibu wote wamesoma kuanzia cheti sasa inakuwaje wanafanya upumbavu wa kuchukua 16m na kuja kulipa 70m? Inasikitisha na kuudhi sana.
 
MamaSamia2025 said:
Kwani ukiwa mtumishi lazima pia uwe mpumbavu? Unachukua mkopo wa kulipa kwa miaka 10 umekuwa serikali? Au mtumishi akiona hiyo 16m kwa mara moja anachanganyikiwa? Acha kina Dotto Magari wawatukane tu wasomi kaa sababu hakuna namna sasa. Watumishi karibu wote wamesoma kuanzia cheti sasa inakuwaje wanafanya upumbavu wa kuchukua 16m na kuja kulipa 70m? Inasikitisha na kuudhi sana.
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Haha! Wangeweka maximum 3yrs, 10yrs ni tatizo, unakuwa umejipiga pin, na mkopo wako ukifeli mipango ujue ndo gudu bayi
 
Moja ya jambo zuri la mfumo wa ESS, ni namna ulivorahisisha upatikanaji wa mikopo kwa watumishi wa umma.

Yaani, ndani ya siku moja au mbili unapata mkopo wako, hamna tena rushwa kwa maafisa utumishi na ma loan officers, uwazi wa kikokoto Cha Makato ya mkopo nk.. in fact faida ya Ess kwenye suala ya loan processing ni kubwa sana.

Sielewi mtumishi , unapigwaje, maana pale Kila kitu kipo wazi, Kila bank Ina interest yake, wapo wenye 17%, wengine 23% ,44%,14% 16%nk..kutegemeana na benki....

Na uzur calculator ipo wazi wewe ndio unachagua kuanzia kiasi unachohitaji kukopa, urejeshe kwa muda gani (months), na ukatwe kiasi gani. Sasa unapigwaje?

Tatizo la watumishi, ni uelewa mdogo juu ya uchaguzi wa ma bank ya kuchukulia mikopo, infact Kuna banks nyingi pale hazifai kufanya nazo kazi kwani wana riba kubwa sanaaa.... But good thing enough Kuna bank zina riba rafiki sana mfano (PBZ bank, Mkombozi bank) hizi zina interest rate ya 14%na insurance ya 0.5% Exim 16% etc..

Ushauri kwa watumishi usiache kukopa kabisa, kiwango Cha mafanikio yako kitapimwa na madeni yako! Kunao watu hawana sifa ya kukopesheka wana tamani hiyo fursa. (Usinambie huna mradi wa kupeleka mkopo wako ntakucheka 🤣)

NB mkopo wako kamwe usizidi miaka mitatu au minne utaifaidisha sana Bank 🙏

Wasaalamu!
 
Yurri said:
Moja ya jambo zuri la mfumo wa ESS, ni namna ulivorahisisha upatikanaji wa mikopo kwa watumishi wa umma.

Yaani, ndani ya siku moja au mbili unapata mkopo wako, hamna tena rushwa kwa maafisa utumishi na ma loan officers, uwazi wa kikokoto Cha Makato ya mkopo nk.. in fact faida ya Ess kwenye suala ya loan processing ni kubwa sana.

Sielewi mtumishi , unapigwaje, maana pale Kila kitu kipo wazi, Kila bank Ina interest yake, wapo wenye 17%, wengine 23% ,44%,14% 16%nk..kutegemeana na benki....

Na uzur calculator ipo wazi wewe ndio unachagua kuanzia kiasi unachohitaji kukopa, urejeshe kwa muda gani (months), na ukatwe kiasi gani. Sasa unapigwaje?

Tatizo la watumishi, ni uelewa mdogo juu ya uchaguzi wa ma bank ya kuchukulia mikopo, infact Kuna banks nyingi pale hazifai kufanya nazo kazi kwani wana riba kubwa sanaaa.... But good thing enough Kuna bank zina riba rafiki sana mfano (PBZ bank, Mkombozi bank) hizi zina interest rate ya 14%na insurance ya 0.5% Exim 16% etc..

Ushauri kwa watumishi usiache kukopa kabisa, kiwango Cha mafanikio yako kitapimwa na madeni yako! Kunao watu hawana sifa ya kukopesheka wana tamani hiyo fursa. (Usinambie huna mradi wa kupeleka mkopo wako ntakucheka 🤣)

NB mkopo wako kamwe usizidi miaka mitatu au minne utaifaidisha sana Bank 🙏

Wasaalamu!
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Umesema vizuri sana, ila nataka nikuambie kuwa, kuna watumishi wengi sana ambao wametupwa mbali na wakati.

Kuna watumishi hawawezi kujaza PEPMIS au kutumia tu ESS, kutuma email, n.k.

Na kwakuwa uombaji wa mikopo wengi hufanya siri, sasa hapa ndio wengi huumizwa, we jiulize tu kama zipo taasisi zinazotoa mkopo mpaka 14% ya riba, hao wenye hizo riba za 44% wanapata wapi wateja?
 
Chagga King said:
Salaam!

Kuleta mfumo wa ESS ni jambo zuri hasa katika uombaji wa mikopo binafsi.

Tatizo lililopo, watumishi wengi hawana uelewa wa athari za hii mikopo, maana imefikia mpaka 40% ya riba.

Unakopa 16M, unapewa 14M then unalipa 70M wao wanapata 50M+

Serikali kupitia Utumishi, mmesajili taasisi nyingi binafsi zinazotoa mikopo katika mfumo wa ESS, bila kuzingatia riba wanazoziweka kuwa ni kubwa kupita kiasi.

Najua hizi taasisi zimesajiliwa kisheria na zinasimamiwa na serikali kupitia Wizara ya Fedha na B.O.T, lakini pia naamini viwango vya riba huwa vina udhibiti.

Kutokana na shida alizonazo muombaji, huwa mara nyingi hawaangalii JUMLA ya kiasi ambacho atakuja kukilipa mara atakapomalizo deni. Hivyo kupelekea mkopaji kujaza harakaharaka ili apate pesa haraka, na wakati mwingi mfumo hutoa "notification" kwa taasisi husika mara utakapokuwa umetembelea kwenye huduma yao ndani ya ESS na wao kukupigia simu kukushinikiza kuchukue mkopo.

Jambo lingine, ni juu ya usambazaji wa taarifa za watumishi kwenye hizi taasisi za mikopo, maana huwa wanapiga simu na kutuma jumbe fupi ili kuwarubuni watumishi wachukue mikopo.

Hapa mtumishi hawezi toboa, na atafanya kazi kwa stress sana, maana ataona kama anaifanya bure.

Rai yangu, ninaiomba serikali ipitie upya RIBA zilizowekwa na kuona umuhimu wa kuzipunguza, lakini pia zile service charges, bima, processing fee n.k. ili kuwapa unafuu wahitaji.

Lakini pia, uwekwe utaratibu na uwazi kwa namna nyingine wa kuwaelemisha waombaji juu ya gharama halisi.

Hili nimeshawahi kulileta humu, lakini leo nimelileta kuzilenga mamlaka husika ili zitoe elimu kwa watumishi na kuwaokoa.

Mfano kwa picha chini
Click to expand...
Huyo anayeomba mkopo wa riba 42% wakati kuna mikopo ya 16% riba ni taahira.
 
Riba hapo ni compounded ,sasa wewe unachukua kwa miaka kumi unategemea nn? Wewe kijana kanywe mbege kwanza maana sio kwa akili hizi...Miaka kumi deni.

Halafu akija rafiki yako ,akikukopesha bila ya riba hautaki kumlipa na kumdhulumu kabisa..Nyie sio wa kuonea huruma kabisa bila ya kubanwa kooni hamlipi ,yaani mkome kabisa .
 
Hivi
Tanganian said:
Riba hapo ni compounded ,sasa wewe unachukua kwa miaka kumi unategemea nn? Wewe kijana kanywe mbege kwanza maana sio kwa akili hizi...Miaka kumi deni.

Halafu akija rafiki yako ,akikukopesha bila ya riba hautaki kumlipa na kumdhulumu kabisa..Nyie sio wa kuonea huruma kabisa bila ya kubanwa kooni hamlipi ,yaani mkome kabisa .
Click to expand...
Umeelewa nilichoandika
 
Kabla ya kukopa soma kwanza masharti ya mkopo husika:
usiendekeze shida zako kwanza:
baadhi ya mikopo ni hasara kubwa kwa mfanyakazi hasa wa kima cha chini:
Kama una shida ya lazima basi kopa kiasi kidogo mfano kisichozidi milioni moja tu:

Usikope eti kwa nia ya kununua gari, kiwanja, au kujenga nyumba wewe mfanyakazi wa kima cha kawaida:
Utajuta hasa kama ni mwanaume:
Mwanamke anaweza kusaidiwa na wanaume kulipa mkopo wake
 
Aisee, haya ni maajabu. Hii ni aina nyingine ya utapeli kabisa.

Kuna haja ya kuondoa taasisi zote zenye riba kubwa kwenye mfumo wa ess kama serikali inalengo la kuwasaidia watumishi.

Mwamba na yeye anakopaje mkopo wa miaka 10!?.
 
Shida sio Riba kuwa kubwa Shida ni kukaa na mkopo kwa miaka 10 tena mkopo wa Chini ya Bilioni 10.Endeleeni tu kupigika
 
a
Chagga King said:
Salaam!

Kuleta mfumo wa ESS ni jambo zuri hasa katika uombaji wa mikopo binafsi.

Tatizo lililopo, watumishi wengi hawana uelewa wa athari za hii mikopo, maana imefikia mpaka 40% ya riba.

Unakopa 16M, unapewa 14M then unalipa 70M wao wanapata 50M+

Serikali kupitia Utumishi, mmesajili taasisi nyingi binafsi zinazotoa mikopo katika mfumo wa ESS, bila kuzingatia riba wanazoziweka kuwa ni kubwa kupita kiasi.

Najua hizi taasisi zimesajiliwa kisheria na zinasimamiwa na serikali kupitia Wizara ya Fedha na B.O.T, lakini pia naamini viwango vya riba huwa vina udhibiti.

Kutokana na shida alizonazo muombaji, huwa mara nyingi hawaangalii JUMLA ya kiasi ambacho atakuja kukilipa mara atakapomalizo deni. Hivyo kupelekea mkopaji kujaza harakaharaka ili apate pesa haraka, na wakati mwingi mfumo hutoa "notification" kwa taasisi husika mara utakapokuwa umetembelea kwenye huduma yao ndani ya ESS na wao kukupigia simu kukushinikiza kuchukue mkopo.

Jambo lingine, ni juu ya usambazaji wa taarifa za watumishi kwenye hizi taasisi za mikopo, maana huwa wanapiga simu na kutuma jumbe fupi ili kuwarubuni watumishi wachukue mikopo.

Hapa mtumishi hawezi toboa, na atafanya kazi kwa stress sana, maana ataona kama anaifanya bure.

Rai yangu, ninaiomba serikali ipitie upya RIBA zilizowekwa na kuona umuhimu wa kuzipunguza, lakini pia zile service charges, bima, processing fee n.k. ili kuwapa unafuu wahitaji.

Lakini pia, uwekwe utaratibu na uwazi kwa namna nyingine wa kuwaelemisha waombaji juu ya gharama halisi.

Hili nimeshawahi kulileta humu, lakini leo nimelileta kuzilenga mamlaka husika ili zitoe elimu kwa watumishi na kuwaokoa.

Mfano kwa picha chini

View attachment 3564350View attachment 3564351View attachment 3564352
Click to expand...
aibu sana! ukute KAMPUNI YA RIBA KUBWA NI YA MWIGULU

nchi inaendeshwa kwa maamzi ya watu
Chagga King said:
Salaam!

Kuleta mfumo wa ESS ni jambo zuri hasa katika uombaji wa mikopo binafsi.

Tatizo lililopo, watumishi wengi hawana uelewa wa athari za hii mikopo, maana imefikia mpaka 40% ya riba.

Unakopa 16M, unapewa 14M then unalipa 70M wao wanapata 50M+

Serikali kupitia Utumishi, mmesajili taasisi nyingi binafsi zinazotoa mikopo katika mfumo wa ESS, bila kuzingatia riba wanazoziweka kuwa ni kubwa kupita kiasi.

Najua hizi taasisi zimesajiliwa kisheria na zinasimamiwa na serikali kupitia Wizara ya Fedha na B.O.T, lakini pia naamini viwango vya riba huwa vina udhibiti.

Kutokana na shida alizonazo muombaji, huwa mara nyingi hawaangalii JUMLA ya kiasi ambacho atakuja kukilipa mara atakapomalizo deni. Hivyo kupelekea mkopaji kujaza harakaharaka ili apate pesa haraka, na wakati mwingi mfumo hutoa "notification" kwa taasisi husika mara utakapokuwa umetembelea kwenye huduma yao ndani ya ESS na wao kukupigia simu kukushinikiza kuchukue mkopo.

Jambo lingine, ni juu ya usambazaji wa taarifa za watumishi kwenye hizi taasisi za mikopo, maana huwa wanapiga simu na kutuma jumbe fupi ili kuwarubuni watumishi wachukue mikopo.

Hapa mtumishi hawezi toboa, na atafanya kazi kwa stress sana, maana ataona kama anaifanya bure.

Rai yangu, ninaiomba serikali ipitie upya RIBA zilizowekwa na kuona umuhimu wa kuzipunguza, lakini pia zile service charges, bima, processing fee n.k. ili kuwapa unafuu wahitaji.

Lakini pia, uwekwe utaratibu na uwazi kwa namna nyingine wa kuwaelemisha waombaji juu ya gharama halisi.

Hili nimeshawahi kulileta humu, lakini leo nimelileta kuzilenga mamlaka husika ili zitoe elimu kwa watumishi na kuwaokoa.

Mfano kwa picha chini

View attachment 3564350View attachment 3564351View attachment 3564352
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