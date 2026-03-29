Salaam!



Kuleta mfumo wa ESS ni jambo zuri hasa katika uombaji wa mikopo binafsi.



Tatizo lililopo, watumishi wengi hawana uelewa wa athari za hii mikopo, maana imefikia mpaka 40% ya riba.



Unakopa 16M, unapewa 14M then unalipa 70M wao wanapata 50M+



Serikali kupitia Utumishi, mmesajili taasisi nyingi binafsi zinazotoa mikopo katika mfumo wa ESS, bila kuzingatia riba wanazoziweka kuwa ni kubwa kupita kiasi.



Najua hizi taasisi zimesajiliwa kisheria na zinasimamiwa na serikali kupitia Wizara ya Fedha na B.O.T, lakini pia naamini viwango vya riba huwa vina udhibiti.



Kutokana na shida alizonazo muombaji, huwa mara nyingi hawaangalii JUMLA ya kiasi ambacho atakuja kukilipa mara atakapomalizo deni. Hivyo kupelekea mkopaji kujaza harakaharaka ili apate pesa haraka, na wakati mwingi mfumo hutoa "notification" kwa taasisi husika mara utakapokuwa umetembelea kwenye huduma yao ndani ya ESS na wao kukupigia simu kukushinikiza kuchukue mkopo.



Jambo lingine, ni juu ya usambazaji wa taarifa za watumishi kwenye hizi taasisi za mikopo, maana huwa wanapiga simu na kutuma jumbe fupi ili kuwarubuni watumishi wachukue mikopo.



Hapa mtumishi hawezi toboa, na atafanya kazi kwa stress sana, maana ataona kama anaifanya bure.



Rai yangu, ninaiomba serikali ipitie upya RIBA zilizowekwa na kuona umuhimu wa kuzipunguza, lakini pia zile service charges, bima, processing fee n.k. ili kuwapa unafuu wahitaji.



Lakini pia, uwekwe utaratibu na uwazi kwa namna nyingine wa kuwaelemisha waombaji juu ya gharama halisi.



Hili nimeshawahi kulileta humu, lakini leo nimelileta kuzilenga mamlaka husika ili zitoe elimu kwa watumishi na kuwaokoa.



Mfano kwa picha chini