Serikali nitaipuuza kama itakubali kuendeshwa na baadhi ya wahuni mitandaoni

technically said: Hivi uchaguzi ni hisani ya Rais na Jafo au matakwa ya katiba na sheria ? unaonekana mpumbavu kusifia mwanaume mwenzio wakati ukijua uchaguzi sio matakwa yake ni matakwa ya katiba na sheria. Click to expand...

The right to participate in public affairs and elections is not absolute, it is limited.