Serikali kufanya kazi zake yenyewe kwa mfumo wa force account

Hi serikali inashangaza baada ya kuanza kutumia mfumo wa force account mfumo ambao ulishindikana miaka hyo ya Julius wakati serikali ilipokuwa ikimiliki kampuni zake yenyewe na wataalamu na ilikuwa na zones za construction ambazo kulikuwa na equipment pool kubwa lakini at last ilishindikana.Sasa imerudia matapishi yake yenyewe kwa kuamua kazi zote za halmashauri zifanyike na local fundis. Any way its okay lakini serikali imeshundwa kujua madhara ya huo mfumo Kama ifuatavyo.1. Local fundis halipi Kodi income tax2. Local fundis huwezi ku retain W/tax3. Local fundis Hana TIN4. Huwezi kumuwajibisha local fundis kulingana na stds za BOQ5. In case of any fault unampata wapi?6. Mradi Kama wa Tzs 200,000,000/= hauna bango la crb, hauna consultant7. Mradi hauko registered na crb. Crb pia inapoteza mapato na pia Haina maana crb kuwepo Kama kampuni zimewekwa pembeni8. Kwa maana hyo serikali imeamua kuua kampuni za watu binafsi.1.Maoni yangu mm sikatai local fundis wasifanye hizo kazi lkn basi watafutiwe utaratibu wa kulipa Kodi na kuwajibika Kama kampuni2. Kuwepo na levels za local fundis kufanya kazi za kiwango furani na kampuni pia zipewe kaziAsante.LUTUMBA.Sent using Jamii Forums mobile app