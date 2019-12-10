SERIKALI IINGILIE KATI SWALA LA KADI ZA NHIF VYUONI ELSE INASIKITISHA WANAPOTUPELEKA

Pdidy
JF-Expert Member
Joined Nov 22, 2007
43,652 2,000
NIMEPOKEA BAADHI YA MSG INBOX ZINGINE ZIKINTISHA NANI KWAKAMBIA ZINGINE UTARATIBU UNAKAMILIKA KUWAPATIA KADI SOON
NA NYINGINE IKISHUKURU KWA KUFIKISHA UJUMBE HADHARANI PENGINE WAKUBWA WALIKUWA AWAJUI
TUNAIOMBA SERKL TUKUFU YA MH DL JPM IINGILIE KATI UPATIKANAJI WA KADI ZA BIMA VYUONI
UWEZI UKAPOKEA PESA ZA MTU UKAKA MIEZI ZAIDI YA MINNE UKISUBIRIA KADI NA WENGINE HATA SEMISTER YA PILI IMEFIKA AWANA KADI
NDUGU ZANGU WAPENDWA HILI JAMBO LA KUSIKITISHA SANA SANA LIMEKUWA SIRI SASA NAHISI LIFIKE TAMATI
WANAPOLIPA MNS WANAHITAJI MSAADA WA KADI WAWEZE KUJIUGUZA
AIPENDEZI WENGINE ADA TUNAWALIPIA NA BIMA TUMELIPA ALAFU UUNAKUJA KUOMBA PESA ZADAWA ZA MALARIA UTI..GONO.KASWENDE NK
MAPENZI YANGU KWA MUNGU SERKL YETU PENDWA ILIOPO LWA AJILI YA WANANCHI NA WATANZANIA KWA UJUMLA ITATATUA HILI JAMBOO
NA USHAURI KAMA NHIF AWAKO TAYARI KUTENGENEZA KADI WAPEWE BIMA ZINGINE WALA SIO MDA WAKULAZUMISHANA
NA NYINGINE IKISHUKURU KWA KUFIKISHA UJUMBE HADHARANI PENGINE WAKUBWA WALIKUWA AWAJUI
TUNAIOMBA SERKL TUKUFU YA MH DL JPM IINGILIE KATI UPATIKANAJI WA KADI ZA BIMA VYUONI
UWEZI UKAPOKEA PESA ZA MTU UKAKA MIEZI ZAIDI YA MINNE UKISUBIRIA KADI NA WENGINE HATA SEMISTER YA PILI IMEFIKA AWANA KADI
NDUGU ZANGU WAPENDWA HILI JAMBO LA KUSIKITISHA SANA SANA LIMEKUWA SIRI SASA NAHISI LIFIKE TAMATI
WANAPOLIPA MNS WANAHITAJI MSAADA WA KADI WAWEZE KUJIUGUZA
AIPENDEZI WENGINE ADA TUNAWALIPIA NA BIMA TUMELIPA ALAFU UUNAKUJA KUOMBA PESA ZADAWA ZA MALARIA UTI..GONO.KASWENDE NK
MAPENZI YANGU KWA MUNGU SERKL YETU PENDWA ILIOPO LWA AJILI YA WANANCHI NA WATANZANIA KWA UJUMLA ITATATUA HILI JAMBOO
NA USHAURI KAMA NHIF AWAKO TAYARI KUTENGENEZA KADI WAPEWE BIMA ZINGINE WALA SIO MDA WAKULAZUMISHANA