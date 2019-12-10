SERIKALI IINGILIE KATI SWALA LA KADI ZA NHIF VYUONI ELSE INASIKITISHA WANAPOTUPELEKA

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Pdidy

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NIMEPOKEA BAADHI YA MSG INBOX ZINGINE ZIKINTISHA NANI KWAKAMBIA ZINGINE UTARATIBU UNAKAMILIKA KUWAPATIA KADI SOON

NA NYINGINE IKISHUKURU KWA KUFIKISHA UJUMBE HADHARANI PENGINE WAKUBWA WALIKUWA AWAJUI

TUNAIOMBA SERKL TUKUFU YA MH DL JPM IINGILIE KATI UPATIKANAJI WA KADI ZA BIMA VYUONI

UWEZI UKAPOKEA PESA ZA MTU UKAKA MIEZI ZAIDI YA MINNE UKISUBIRIA KADI NA WENGINE HATA SEMISTER YA PILI IMEFIKA AWANA KADI

NDUGU ZANGU WAPENDWA HILI JAMBO LA KUSIKITISHA SANA SANA LIMEKUWA SIRI SASA NAHISI LIFIKE TAMATI

WANAPOLIPA MNS WANAHITAJI MSAADA WA KADI WAWEZE KUJIUGUZA

AIPENDEZI WENGINE ADA TUNAWALIPIA NA BIMA TUMELIPA ALAFU UUNAKUJA KUOMBA PESA ZADAWA ZA MALARIA UTI..GONO.KASWENDE NK

MAPENZI YANGU KWA MUNGU SERKL YETU PENDWA ILIOPO LWA AJILI YA WANANCHI NA WATANZANIA KWA UJUMLA ITATATUA HILI JAMBOO

NA USHAURI KAMA NHIF AWAKO TAYARI KUTENGENEZA KADI WAPEWE BIMA ZINGINE WALA SIO MDA WAKULAZUMISHANA
 
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Pdidy tatizo hasa ni nini me nmeshindwa kuelewa concept hasa ni ipi. Jitahid tulia uandike vizuri watakuelewa tu
 
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