KERO Serikali iifunge ofisi ya DAWASA Mbagala Rangitatu, haina faida kwa wakazi. Imepita Nusu mwaka bila kupata maji

KERO Serikali iifunge ofisi ya DAWASA Mbagala Rangitatu, haina faida kwa wakazi. Imepita Nusu mwaka bila kupata maji

Hii ni kero ambayo mwananchi ameiwasilisha JF akitaka wahusika kuchukua hatua
Hismastersvoice

Hismastersvoice

JF-Expert Member
Joined
Jan 26, 2013
Posts
23,395
Reaction score
28,563
Ofisi ya DAWASA Mbagala Rangitatu imeshindwa kwa makusudi kuwapatia maji wakazi wa Mbagala, ni nusu mwaka sasa wakazi wamekuwa katika mgao wa kupata maji mara moja kwa wiki!

Mbagala inapata maji ya chumvi kupitia visima, wakati visima vya DAWASA havitoi maji! visima vya watu binafsi havikauki!

Hivyo kulazimisha wakazi kununua maji kutoka kwa watu binafsi, ni wazi kuna uhusiano kati ya mafundi wa Dawasa na wenye visima binafsi, kutokana na vitendo hivi Dawasa Mbagala haina kazi ya kufanya.
 
Poleni sana wana mbagala ..... usafiri kero ni nyie , hadi maji tena !
Huku Bush kuna mito na chem chem ...kitu natural 24/7

Huko Daslam kumbe kuna shida ya maji ? Nilikuwa natamani siku moja nije kushangaa magorofa
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register