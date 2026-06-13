Ofisi ya DAWASA Mbagala Rangitatu imeshindwa kwa makusudi kuwapatia maji wakazi wa Mbagala, ni nusu mwaka sasa wakazi wamekuwa katika mgao wa kupata maji mara moja kwa wiki!



Mbagala inapata maji ya chumvi kupitia visima, wakati visima vya DAWASA havitoi maji! visima vya watu binafsi havikauki!



Hivyo kulazimisha wakazi kununua maji kutoka kwa watu binafsi, ni wazi kuna uhusiano kati ya mafundi wa Dawasa na wenye visima binafsi, kutokana na vitendo hivi Dawasa Mbagala haina kazi ya kufanya.