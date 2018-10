Sehemu ya 2: Mambo 30 usiyoyajua kuhusu Qnet (network marketing)

Namna wawakilishi/waliojiunga na QNET wanavyopata mgao

kukamatwa kwa Vijay nchini

Maandamano ya kuipinga QNET nchini Afghanistan

Kamata kamata nchini India

Sura nyingine ya QNET



Forbes listed Vijay Eswaran as one of the biggest philanthropy heroes. You can read about that here: 48 Heroes Of Philanthropy

It is listed on the World Economic Forum

QI Comm is one of the fastest growing tech companies in the United Kingdom.

Multi-level marketing ambao unatumika sana na pyramid scheme nyingi kama d09 iliyokufa hivi karibuni na zingine.

Naomba tuendelee sehemu ya pili kisha ntatoa hitimisho kwa mtazamo wangu.......karibuni16.Haina tofauti sana na networking market zingine ama ile d09,lakini huku yule TOP (ambae ni QNET) ndio ananyonya member na member aliejuu yako hali jasho lako bali kwa juhudi zake ndivyo anapata commission zaidi na namna anavyoingiza member wapya ama kuuza bidhaa za QNET. kuna njia 10 za kupata pesa ya mgao wako baada ya kufanya kazi ya maana;Sitazielezea hizi kwa undani kwa sababu si nia ya huu uzi labda tukijaliwa nafasi siku nyingine,nia ya huu uzi ni kukujulisha usalama wa uwekezaji wako juu ya QNET kisha uamue kujitundika mwenyewe....tuendeleee17.Hiki ni chuoa cha QNET kipo Malysia (Perak) na wanatoa kozi za Afya na Uuguzi na zingine nyingi so far hakuna review mbaya kuhusu hiki chuo.18.The Australian Office of Consumer and Business Affairs waliitaja QNET kama pyramid scheme 2002.19.Mwaka 2003, the Nepalese Home Ministry walifunga kazi na biashara zote zinazoihusu QNET nchini humo.20.Mwaka 2005, waliishutumu QNET imeisababishia nchi hasara ya $15,000,000 kwa kuikosesha kodi na kufanya biashara zinazofanana na utakatishaji wa pesa, serikali ya Sri Lanka ikaipiga banned QNET nchini humo.21.Mwaka huo huo 2005,Serikali ya Iran waliishtumu shutma zile zile QNET ilizokutana nazo Sri Lanka kua imesababisha hasara kwa nchi ya takribani $500,000,000 wakaipiga banned QNET pia nchini Iran.22.Mwaka 2007, Direct Selling Association huko Indonesia waliishtaki QNET kwa serikali ya nchini humo, kua ni pyramid scheme. Interpol walimkamata Vijay Eswaran na wahusika wengine na kuwafungulia mashataka ya fraud. Wiki chache baadae washtakiwa wote waliachiwa huru na mashtaka yalifutwa na QNET ikaendelea kuoperate nchini Indonesia.23.QNET ilianza shughuli zake Afghanistan mwaka 2006.Na ilishika kasi kwa speed na kupata washirika wengi ndani ya mda mfupi na mwaka 2008 ikasajiliwa rasmi nchini humo.Ghafla siku moja kukazuka maandamano makubwa takribani watu 3,000 wakipinga namna QNET inavyofanya biashara zake nchini humo na mamlaka zikaibana QNET na kuipa masharti ya namna ya kujiendesha ikiwa nchini humo.24.Serikali ya Sudan government ika bann shughuli zote za QNET nchini humo kwa sababu ya malalamiko kutoka kwa watu walifanya nao biashara kutokupokea vitu walivyonunua na hata kama wakiletewa hivyo vitu quality yao ni mbovu Duniani hakuna hapo ilikua mwaka 2009.25.Mwaka huo huo 2009, the Syrian Ministry of Economics wakaishtaki QNET kwa kufanya biashara kubwa nchini humo na bila kulipa kodi lakini pia kampuni inaendesha shughuli zake kwa mtindo wa pyramid scheme ambao ni kinyume na sheria za nchi hiyo QNET was not allowed to operate in Syria anymore.26.Mwaka 2010 huku ikijulikana kama Questnet, watu wanaojihusisha na Questnet wapatao 80 walikamatwa na 40+ walifunguliwa mashtaka ya "gaining an unfair advantage".Wakabadili jina la kampuni na kuanza kuitwa QNET, serkali ikaanzisha uchunguzi wa kina kuhusu QNET wizara ya biashara ya Uturuki. Mwaka 2011, QI Group wakanunua Dögan Hotel iliyopo Antalya, Turkey.27.Kampuni ilipelekwa katika chombo kinaitwa Dar al-Ifta al-Misriyyah ambacho kinasimamia maswala ya elimu na maadili ya kiislam. Dar al-Ifta al-Misriyyah wakasema QNET ni kinyume na hairuhusiwi pia italeta madhara kwa uchumi wa Egyptian hapo ilikua 2012.28.Mwaka 2010, the Saudi Arabia Ministry of Commerce and Industry walitoa onyo kali kwa wananchi wake kujihusisha na kampuni kama QNET. Na ilifungiwa mara moja kufanya shughuli zake nchini humo.29.Mwaka 2008, the Central Bureau of Investigation huko India walianza uchunguzi na kupeleleza shughuli zote zinazofanywa na viongozi wa QNET.Walipitia historia ya mashtaka yote aliyoshtakiwa Vijay Eswaran and QNET ikiwa ni pamoja na yale ya kujihusisha na utakatishaji wa pesa. Walifreeze account za QNET na mwaka 2013 walianza kukamata wahusika woteSerikali ya India haikua na sheria inayozungumzia kuhusu direct selling and multilevel marketing,hivyo hakuna mahakama ya India iliyoweza kuwatia hatiani wahusika wa QNET wakawa huru.30.Tutizame positive side ya QNET na Vijay kwa kiasi;QNET inaendesha biashara zake kwa mfumo waKinachofanya usione kama ni pyramid scheme wanatumia kivuli cha bidhaa na vitu wanavyomiliki ili kuficha uhalisia wa pyramid scheme (ntaielezea siku nyingine hii).Utajiuliza kwa nini haifungiwi sehemu nyingi duniani mpaka kutokee majanga ???Ni kwa sababu sehemu nyingi duniani nchi nyingi hazina sheria inayosimamia multi level marketing na operations zake pamoja na direct selling kama ilivyotokea nchini India kweli mnaona kuna uovu unatokea watu wanarun business kinyume kabisa na mipango ya nchi lakini mnawatia nguvuni na kuwashtaki kwa sheria ipi ? Hii imefanya hawa jamaa kuendelea kupeta nchi nyingi ikiwemo na hapa kwetu na ndio maana hujasikia mtu kakamatwa kwa kupotea na pesa za d09 hata hii QNET itakuja kuishia hewani tu kama mvuke........(haya ni maoni yangu)Mfumo wa Forever Living au Oriflame ni tofauti sana na mfumo wanaotumia hawa QNET as network market na hicho ndio kinachofanya kue na doubt nchi nyingi inakoingia na kuanza ku operate.Niwakumbushe wanaotamani kuingia huku usiwekeze kiasi kikubwa cha pesa ambacho hutamudu kukipoteza namaanisha don't invest amount of money that you couldnt afford to loose it,that is risk management.....hata siku unaambiwa ime collapse au imefungiwa nchini kwetu hutaumia kwa ile pesa ulikua umeweka kule utaumia kwa mda ulio poteza ungeweza kufanya uwekezaji mwingine wenye tija.Kwa wafanya biashara nafikiri ukiweza ku adopt hii system ya mult level marketing (kumfanya mtu awe part ya uwekezaji wako au part ya biashara yako na si kumuajiri) ni mfumo mzuri sana.Kwa TRA kuna mirija ya upotevu wa pesa hasa kwa shughuli kama hizi niliwahi hata kuuliza hivi google,facebook si wanarusha matangazo yao online wanalipa kodi ? sheria zinasemaje ?Ntaishia hapa kwa leo ntaendelea kukuletea zaidi na zaidi kwa kadri ntavyoibua haya mambo