Sasa nimeelewa kwanini Tundu Lissu alimteua Mzungu bwana Robert Amsterdam kuwa mshauri wa kisheria wa CHADEMA

Wanasheria wengi wa chadema na upinzani wanachangamoto ya kushindwa kutafsiri katiba ya Nchi.Imagine mwanasheria mzoefu hajui kuwa kwa Tanzania huwezi ukafanya mikusanyiko yyte bila kibali cha Polisi, hajui kuwa hiyo ni Sheria ya mikusanyiko (assembling act, ) ambayo imeainishwa kwenye katiba ya Nchi.Ingawa sijajua lissu alimteua beberu kuwa mshauri kwa kichama kwa kulipa fadhira kwasababu wanawatunzia familia au kujipendekeza tu ili waendelee kuwa vibara.Kuna shida sana ya kuzitafsir Sheria kwa hawa wanasheria wa upinzani kuanzia TLS