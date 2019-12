Sasa kushusha bei nyumba za NHC hasara ni ya nani?

Ujawahi kuona abandoned housing projects au watu kuachana na mortgages zao kutokana na sababu za kiuchumi kama kushuka kwa bei za nyumba, low number of buyers and popular economic phrase ‘demand and supply’ at certain asking price.



Mfano wakati dunia ilipoyumba kiuchumi kuna wawekezaji waliacha investment za majengo nusu kisa bei za nyumba zilishuka ivyo ilikuwa ni bora kuingia hiyo hasara ya kuachana na nusu mradi kuliko kumalizia na kujiongezea hasara kwa sababu kwa bei waliyopanga kuuza hao wateja waliyeyuka ghafla.



NHC ishaingia hasara sio kwa sababu za uchumi bali CEO mmbovu aliyekuwepo anajenga bila ya kufanya marketing research kama hizo bidhaa zinawateja.



Hivi sehemu kama Kongwa ambapo millioni 1 unapata kiwanja kikubwa zaidi ya nyumba size walizojenga NHC na millioni 30 unajenga nyumba kubwa kutosha kabisa ni tutusa tu atakaeenda kununua nyumba ya NHC kwa millioni 40 Kongwa.



Kuuza hizo nyumba kwa bei che ndio solution ya ku-salvage kinachowezekana kulipa madeni na interest zake aliyowaachia yule CEO wao bogus ambaye watu walikuwa wanasifia safari yake ya kuitengenezea NHC madeni ambayo wengine walikuwa wakisema serikari itayalipa tu mbeleni kutokana uwekezaji mmbovu unaofanywa.



When it comes to government investment it is very easy to predict what will happen, siku ATCL wakitoa external audited financial statement ndio watu wataamka ata wale wanaosifia hizo ndege. Huo uwekezaji ni mmbovu na kuwatia umaskini watanzania hizo hela zinahitajika kwenye huduma muhimu za jamii haswa kwa wale wenye kipato kidogo.