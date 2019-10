Samsung A-series za 2019 naona kama zishaanza kuwa yeboyebo

Samsung A-series na M-series za mwaka huu, ukiondoa A60, A80 na M40 yaani zote physical appearance ni almost zinafananaa



Aliyeshika A10 ya 250K na alieshika A70 ya 850k kimuonekano hasa wa juu hamna tofauti, zote wanatumia water drop Notch display(angalia kale ka camera kalivyokaa pale juu)



Official wali discontinue J series(hutosikia J series tena zaid ya J8 na ya mwisho kbsa kutolewa hope ni j4core ya 2018) ambazo zilikua low end na hazikua na soko kubwa nje ya africa while A series (mid-range) zikauza sanaa,



Kuona hvyo mwaka huu ikabd waue J-series na wa extend A-series zitoke kwenye mid-range mpk lower end ili waziuze kwa wingi maana watu walishakalili A-series ni bora, ndio labda ni bora ila wakajisahau ya kua uki introduce simu nyingi na ukaziuza kwa bei chee watu wanajenga mentality ile ile ya kuwa ni ovyo japo sio lazm iwe kweli, japo pia kuna ukweli



Angalia A-series za 2016 zilivyokua nzuri kuanzia kwenye muonekano na perfomance.. Kimuonekano hazikua tofaut na s6 au s7, na No wonder A9 pro-2016 iliuzwa sawa na S7 edge na mpk leo A9 pro 2016 ina miaka zaid ya mitatu lkn ni almost 400k na ushee, bei ambayo unapata A30 au A40 ya mwaka huu.



Kwahio zile zilikua chache, zikawa bora na zikauzika na kupendwa, na walioshindwa kununua zile wakanunua J-series



Samsung wanatoa models kulingana na Hali za kiuchumi za wateja....



S & Note - series walilenga watu wenye kipato cha juu. A(alpha) & C- series watu wenye kipato cha kati na J(joy/junior) - series watu wenye kipato cha chini



Sbb walisha merge J-series ikaingia ndani ya A-series (kwaio hapa wamechanganya mid-range na low-end) kumbuka wamethitisha kimya kimya C-series maana hatuzioni sokoni , sasa waka wakaintroduce M-series feb ili ichukue nafasi ya C -series ktk mid-range na pia iuzike kimataifa zaid maana tayr A-series zishaanza kuonekana si chochote japo wanadai M-series n mbadala wa J-series...



Ukiangalia na hili wanaelekea ku fail, M-series ni chache sana mtaani kulinganisha na A-series japo ni bora zaid ya A-series na hata bei zipo juu,



Kumbuka walikua na E(Elegant)-series wakafai ndio wakaja na C-series.



Wakaja na Core/grand wakafail wakahamia kwenye J-series. Sasa J-series wameua na bila shaka hata C-series maana hazipo tena sokoni kuanzia 2017. A-series ndio hizooo saa hizi ukiingia mtandanoni mfn a10 watumiaji wanaziuza km njugu na hazina hata mwaka.



Sifa waliyobaki nayo ni Note na S-series. Hapa heshima bd ipoo, Edge display ndio zinawapa point za utofautish kwenye muonekanoo. Siku wakijichanganya waka introduce edge display kwenye hizi series zao nyingne itakua wameamua wenyewe kuua soko la flagship zao wenyewe



Kwa hiyi ukiangalia sio kama ni A-series zote ni sawa, kuna zilizosimama km a80, na a90 na hata bei yake haishikiki, ila kitendo cha kuchanga simu za bei chee na bei ya juu kwenye toleo moja ndio inaonekana tatzo labda,



iphone hili wameepuka kwa kutokubali kujaza matoleo meng ya simu



Sitaki kuzungumzia tecno ambazo unatoka k.koo kununua tecno spark 3, unapanda daladala washatoa Spark 3 pro, hujalipa nauli washatoa Spark 3 Max, unafika nyumbn Spark 3 plus ishatoka, unafungua Box tayar Spark 3 Max pro, unaweka laini Spark 3 Grand asubuh unaamka spark 4 ishatangazwa hawa jamaa hawa wahurumii wateja waoo....

Simu imetoka asubuh inafka jioni tayr ni old model

sasa hivi ukipta pale aggrey na likoma chini utakuta kumejaa maboks ya tecno spark.... Tecno Spark....tecno spark.....





