Samia Suluhu akisingiziwa na kushitakiwa kwa kufadhili Magaidi wa kuua Wakristo, nani atamtetea?

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Viongozi wa Makundi ya Kigaidi vilivyo Chini ya Mwaipopo. Kutoka Tanzania Bara na Tanzania Visiwani

Wote tunajua Marekani jinsi ilivyo mstari wa mbele kupambana nna Magaidi pale wanapojitokeza Nchi yoyote.Kwa yanayoendelea Nchini Tanzania, hivi Samia Suluhu akishitakiwa kwa kufadhili Magaidi, na Vikosi vya kuua Wakristo, nani atamtetea?Sasa hivi kwenye Misikiti Watu wanafundishwa Judo, mafunzo ya kuoambana. Je, wanaandaliwa kupambana na nani?Sheikh Mwaipopo inakadiliwa anaongoza Vikosi vya Magaidi Nchi nzima ya Tanzania watu wapatao elfu ishirini na nane(28,000). Wanapangishiwa nyumba, wanapewa accommodation.Hiki kikosi ni Jeshi ndani ya Jeshi hata Polisi hawawezi kuwagusa.Yaani ni Kama HAMAS ndani ya Jeshi la Palestina.Hiki kikosi cha Mwqipopo kimenza tangu mwakka 2021 baada ya kifo cha Magufuli. Na juzi alionyesha viongozi wa Vikosi hivyo vya magaidi na Polisi wapo kimya.Sasa Swali langu ni. Kama Samia akisingiziwa kifadhili vikosi vya Magaidi, nani atamtetea?Sasa hivi ni tetesi tu, iila vipi ikigundulika pasipo na shaka kwamba Vikundi vya Mwaipopo vina Ushrika na Al Shabab na Boko Haram? Tanzania itajiteteaje mbele ya Dunia?