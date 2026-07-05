Samia Suluhu akisingiziwa na kushitakiwa kwa kufadhili Magaidi wa kuua Wakristo, nani atamtetea?

Samia Suluhu akisingiziwa na kushitakiwa kwa kufadhili Magaidi wa kuua Wakristo, nani atamtetea?

figganigga

figganigga

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Wote tunajua Marekani jinsi ilivyo mstari wa mbele kupambana nna Magaidi pale wanapojitokeza Nchi yoyote.

Kwa yanayoendelea Nchini Tanzania, hivi Samia Suluhu akishitakiwa kwa kufadhili Magaidi, na Vikosi vya kuua Wakristo, nani atamtetea?

Sasa hivi kwenye Misikiti Watu wanafundishwa Judo, mafunzo ya kuoambana. Je, wanaandaliwa kupambana na nani?

Sheikh Mwaipopo inakadiliwa anaongoza Vikosi vya Magaidi Nchi nzima ya Tanzania watu wapatao elfu ishirini na nane(28,000). Wanapangishiwa nyumba, wanapewa accommodation.

Hiki kikosi ni Jeshi ndani ya Jeshi hata Polisi hawawezi kuwagusa.

Yaani ni Kama HAMAS ndani ya Jeshi la Palestina.

Hiki kikosi cha Mwqipopo kimenza tangu mwakka 2021 baada ya kifo cha Magufuli. Na juzi alionyesha viongozi wa Vikosi hivyo vya magaidi na Polisi wapo kimya.

Viongozi wa Makundi ya Kigaidi vilivyo Chini ya Mwaipopo. Kutoka Tanzania Bara na Tanzania Visiwani

Sasa Swali langu ni. Kama Samia akisingiziwa kifadhili vikosi vya Magaidi, nani atamtetea?

Sasa hivi ni tetesi tu, iila vipi ikigundulika pasipo na shaka kwamba Vikundi vya Mwaipopo vina Ushrika na Al Shabab na Boko Haram? Tanzania itajiteteaje mbele ya Dunia?
 
Muda utasema naona huyu Rais wenu kaishiwa hata mbinu yoyote ya kujikwamuwa. Na hajui hii njia aliyotumia ya kina Mwaipopo na vibaka wenzake ni hatari kwani si wao tu watawaua wakristo bali wakristo ni wengi na wao wakiona upumbavu unazidi mipaka watajibu tena kwa kishindo. Na njia nyingine ya kutumia machifu hajui kwamba hizi nyakati kila mtu ana imani yake tulishaondokana na imani za kimila na kichawi na kama ni uchifu ni wa kwao na familia zao.
 
CCM NI WAPUMBAVU SANA MKUU, LAKINI NITAKUJIBU KWA KIFUPI ANAEVUNJA UTULIVU/AMANI NA KUFANYA MAUAJI.......

1. Anayeteka watanzania Wenzetu akina Soka, Polepole, Mdude, Chaula nk.

2. Anayepiga watu Risasi Akina TUNDU LISSU, SATIVA AKWILINA MAWAZO NK

3. Anayezuia haki ya Kikatiba ya Mikitano ya Vyama vya siasa.
(Kushiriki mikutano ya hadhara na Mikutano ya ndani.

4. Anayezuia Maandamano ambayo ni haki ya kikatiba ya Tanzania.

5. Anayezuia na Kupora Haki ya watanganyika ya kuchagua kiongozi wanaye mtaka.

6.Anayeficha Kila aina ya mikataba, Bandari, Ardhi, Dhahabu, Gesi nk.

7. Anayekandamiza uhuru wa vyombo vya Habari,

8. Anayezima Mtandao na kuzuia baadhi ya mitandao ya kijamii x, Twiter, Jf Jambo nk.

9. Anayewabambikizia kesi wapinzani zisizo na sababu zozote za Msingi na zilizojaa Upumbavu.

CCM WAMETUONA WATANGANYIKA NI MALOFA SANA


AMKENI WATANGANYIKA.
HAKUNA ALIYE SALAMA.
 
Hiki kikundi inawezekana kinafadhiliwa na waarabu kama vile vikundi vya boko haramu,alshabab,isis na hamas wenye uwezo wa kuchunguza,chunguzeni jamani ili tupate taarifa za uhakika
 
Fbn said:
Mwaipopo alishwahi kuwa somalia na alishatamka.
Ila kunapoelekea mwaipopo watamuulia msikitini wapo watu wamechoshwa naye.
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watamuua kivipi wakati ana ulinzi wa kufa mtu? Matamshi yake inaonekana ana back up kubwa, hagusiki yule gaidi
 
Hivi wazee wa busara ndani ya ccm hawapo? Mbona mambo yanazidi kurojeka lakini hao wazee wako kimya? Udini dini unatumika siku hizi kama turufu ya kujilinda kisiasa. Mishekhe ya ajabu inaibuka na kutoa matamshi hatari kuwa wana vikundi vyao vya mauaji. Je wakristo nao wakijibizana na hao masheikh washenzi itakuaje?
 
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