Saddam Hussein alikuwa ni Dikteta mwenye faida kwa nchi yake

Nilikutana na makala moja mtandaoni iliyokuwa inazungumzia utawala wa Sadam hussein , makala hiyo imenikumbusha mambo mengi ya Sadam hussein aliyekuwa kiongozi wa Iraq



Jamaa kitu kikubwa kilichomfanya awe adui wa Marekani ni kwasababu alikosa utii na unyenyekevu kwa Marekani , marekani wakamfanya adui yao wakamfanyia figisu na mizengwe ya kila aina mpk wakafanikiwa kuuangusha utawala wake ila jamaa alikuwa mwamba kweli kweli mpk alivyofikishwa mahakamani alibaki na msimamo wake ule ule



Iraq iliyokuja baada ya utawala wa Sadam hussein haitawaliki tena nchi imeoza haifai ndio kama kilicho tokea Libya kwa Gadafi



Kuna nchi zinahitaji viongozi ma dikteta wenye faida ili ziende



Sadam Hussein niliona kwenye makala alikuwa akiingia kwenye ukumbi wa mikutano hakuna mtu aliyekuwa anathubutu kukohoa au hata kupiga chafya , alikuwa akiku point utoke nje ya ukumbi ujue umekwisha