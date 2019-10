Sabubu zilizonipelekea kutokua karibu na mashemeji zangu.

Hope mko poa kabisa,ngoja niende kwenye mada.



Imani niliyonayo ni kwamba mungu hakupi vyote na kati vitu nilivyobalikiwa ni uzuri wa sura na upole na kitu ninachofahamu kabisa nimenyimwa ni kutoongea sana.

Hii ya kutoongea mimi pia inanikela kiukwel pale ninaposhindwa kupiga story na na watu ambao sijawazoea.

Kwa wale pia niliowazoe nimekua nikiishia kua mpenz msikilizaji,inaniumiza sana hii.



Back to point point, wadada wengi wanapenda watu wapole,kitu kilichopelekea watu wadada wengi kunipenda sababu ya hizo sifa nilizozitaja hapo juu.



Imenitokea shemeji zangu wengi kuvutiwa na mm hadi kunitamikia,moja iliniuma ni one of my die best friend kuniambia kavutia na mdada mmoja alikua kaamia shule kipindi zamn kidogo na mdada hakua na interest nae kabis na hisia zote alizionyeshea kwangu ubaya zaidi mbele ya jamaa.



Adhabu ikitokea nimepata atakuja kunisaidia mim na mm najua mwamba anafeel vp,nitamuelekeza mtoto mzur akamsaidie mshikaji lkn mtoto anagoma.This pained me ukizingatia i had much love for the nigga.

Hahaaa hii ilipelekea mwamba akanitenga niliumia sana..



Nilifurahi siku moja mshikaji ananielekeza sifa yangu ni kutokua na shobo na masheji.