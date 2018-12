Russia yafikiria kuipiga Israel Baada ya Aibu ya S-300 Kuteketezwa

shares

Jeshi Malidadi la Nchi ya Israel IDF limefanikiwa kuteketeza Mtambo wa ulinzi wa Anga wa Syria na kuifanya Russia ishikwe na hasira sana.Visingizio kadhaa dhidi ya Israel.1.Israel Imevunja sheria za kimataifa kwa kuingiza ndege vita katika anga la Syria.2.Israel imehatarisha usalama wa ndege za kiraia zilizokuwa zinatua katika mji wa Dumuscas na BeirutRussia’s Defense Ministry has said Israel carried out airstrikes on Syrian targets as two civilian flights were landing in Beirut and Damascus, putting passengers at risk.The Israeli military put two civilian airliners in immediate danger, Igor Konashenkov, the Defense Ministry spokesman, told reporters.3.Mitambo ya Syria haikutmika kuogofya kutungua ndege za Abiria.The IDF’s F-16 flew in as civilian jets were landing at Beirut and Damascus airport. The Syrian military didn’t deploy surface-to-air missiles and electronic jammingand let Damascus air traffic control divert one of the passenger jets to a reserve airport in Khmeimim.Israel alishagundua Janja ya Russia kuwa ni adui yake so naye anamchezea kama Polisi na Mbwa wake,Russia nia yake Israel izungukwe kisha ashawishi Arabs country na Iran ziweze kumchangia Israel ili Israel Ifutike Janja ya kijinga kabisa kuwahi fikiliwa.Russia anataka kila Israel ikitaka kufanya Shambulio apewe habari mapema... Israel mwanzoni alishawahi kumtaarifu Russia akavijisha siri Israel akapiga kanyaboya kwani Syria alihamisha zana zote kwenye magodown.. Israel akanote na kugundua Russia ni Ndumilakuwili.Russia baada ya ndege yake kudunguliwa akazuga na kudanganya raia wake kuwa ndege ya Israel zilijificha mgongoni mwa Ndege yao yaani hata mtoto hawezi amini huku Israel akisema yeye alishapaki ndege zake na akatoa hadi ratiba kwa sekunde na nukta kwa ushahidi Russia akaona aibu akaja na ushhidi wake mbuzi Netanyahu akampotezea na kumuambia fanya utakalo ila Nakuonya wajeze ujinga waarabu uwape utakayo ila mimi sitoacha kuona mtu akahatarisha Maisha yangu nitapiga hata ukiweka watu wako.Syrian airspace has seen a number of dangerous incidents. In September, a tragic sequence of events led to the downing of a Russian surveillance Il-20 plane, which killed all 15 crew on board. The plane was shot down by Syrian air defense units as Israel’s F-16s effectively used it as cover during the attack on its neighbor. Israel firmly denied any culpability.Sasa Russia kawasha full Mitambo ake Israel kaingia kapasuka ghala la silaha na Kudungua mtambo wa kurushia maroketi wa Syria haijulikani either ni huo Mpya 3-300 au ile ya zamani ya Syria mbayo pia ni ya kirussia... So soko la Mitambo linaanza kuingia Shaka so Mpango ulioamuliwa na Russia kuwa Israel ikipiga na wao wapige kuelekea Israel so Majuzi siku ya X-mass wamepiga na wao ushirikiano wa Russia na Syria bila kuleta madhara yoyote so Russia An HASIRA HADI MISHIPA YA SHINGO IMEMVIMBA anashangazwa na ka nchi kadogo kumsumbua... the Problem hailewi kuwa anashindana na Nguvu za Mungu like Farao.Jeshi la Israel limesema limeutungua Mtambo ulikuwa ukirusha makombora kwenda kwenye ndege zake... Russia ikakiri kuwa Wanajeshi watatu walijeruhiwa.Tusubiri tuone nini kitafuatia...Syria kila siku wamekuwa wakisema wamezuia makombora ila ukiamka asubuhi unakuta Mashomo like Ngorongoro Creator na uharibufu wa hali ya juu... Huwa Nabaki najiuliza why.IDF nao husema wakishamaliza mashambulio ya Targeti zao hurusha vifataki vingi pole pole na kusepa zao so Syria huangaika nazo hadi majosho huwatoka asubuhi wanakuta majanga matupu... Russia kinawauma kuliko Assad.Satellite photos released by Israeli firm ImageSat International on December 27, 2018, show damaged facilities in Syria purportedly used by Iran that were targeted in an airstrike attributed to Israel. (ImageSat International)Satellite photos released by Israeli firm ImageSat International on December 27, 2018, show no indication of damage at Damascus airport after unconfirmed reports of an Israeli airstrike. (ImageSat International)Satellite photos released by Israeli firm ImageSat International on December 27, 2018, show damaged facilities in Syria purportedly used by Iran that were targeted in an airstrike attributed to Israel. (ImageSat International)