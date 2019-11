Russia-Africa Summit: Majaliwa angemzawadia Rais Putin vitabu vya kujifunzia Kiswahili ingeweza kuitangaza vema lugha yetu

Hatimaye Vodacom Tanzania wametekeleza "constructive idea" yangu niliyoandika humu JF. They were, at least, supposed to acknowledge my intellect Hatimaye Vodacom Tanzania wametekeleza "constructive idea" yangu niliyoandika humu JF. They were, at least, supposed to acknowledge my intellectual endeavor. ORIGINAL THREAD HII HAPA. Screenshot hapo juu ni user interface ya Vodacom M-pesa. Shikamooni wakubwa zangu wote. Uandishi wangu...

Shikamooni wakubwa zangu wote wa humu jamiiforums. Mimi mdogo wenu Infantry Soldier nipo mzima kabisa wa afya. Thanks to God the Almighty.Mheshimiwa Majaliwa angemzawadia Rais. Putin vitabu vya kujifunzia Kiswahili ingeweza kuitangaza vema Tanzania na lugha yetu?Picha hapo chini ni Mh. Rais Dk. JP Magufuli akiwa na Waziri wa mashauri ya kigeni Prof. Kabudi wakikabidhi vitabu vya kiswahili kwa Rais wa Jamuhuri ya Afrika ya Kusini Mh. Ramaphosa katika harakati ya kuhakikisha lugha hii tamu inakuwa na kuenea kwa haraka zaidi nje ya mipaka ya Tanzania na Afrika ya Mashariki.Nimeuliza hivi kwa maana kwamba unapomzungumzia Vladmir Putin unakuwa umezungumzia one of the most powerful men in the world na unapoongelea Russia unakuwa umeongelea moja katika ya nchi 5 zenye ushawishi mkubwa sana duniani kisiasa na hata kiuchumi.Kama tumeweza kumshawishi ndugu yetu Ramaphosa kujifunza kuzungumza kiswahili walau kile cha msingi tu, basi tunaweza pia kushawishi baadhi ya viongozi wakuu kabisa wa dunia katika kujifunza lugha hii adhimu kabisa na fahari yetu sisi watanzania.KUWA MZALENDO IPENDE TANZANIA. USTAWI WA NCHI YETU UNAANZA NA WEWE. TIMIZA WAJIBU WAKO IPASAVYO.VODACOM MMEIBA IDEA YANGU ALAFU MNAKATAA KUNIPA HAKI YANGU.