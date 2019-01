Rufiji wamlilia Rais Magufuli kuhusu malipo ya korosho

Costs Vs benefits analysis, this is how stuffs should be taken on board...siyo blablaa na ngonjera za kusifiasifia juhudi/efforts tu kila siku iendayo kwa kwa Baba Mwenyeenzi wa mbingu na dunia, kila siku prezidaa anaomba aombewe....sasa sijui kama, prezidaa hajui kwamba siku ya hukumu kila goti litapigwa? kwa Mungu kila mtu atabeba msalaba wake mwenyewe, kila mtu atahukumiwa kwa makosa yake; ni rahisi sana kujua hili kama una akili timamu! Mh. Prezidaa kwanza jiombee mwenyewe, watanzania (binadamu) kila mmoja kwa nafsi yake ataioembea familia yake na wapendwa wao...full stop! Jiombee kwanza wewe( Mr. Prezidaa) na familia yako na wapendwa wako alafu Piga kazi, tumia mamlaka hizo hizo unazotumiaga kuwalipa wakulima pesa yao yote alafu pambana na hali yako. Serikali inapokurupuka kufanya vitu vyenye interest kwa public bila kuangalia athari zake ,matokeo yake ndiyo haya ( -ve output).Sent using Jamii Forums mobile app