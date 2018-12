Rostam Aziz: 2020 ni dakika 45 za Rais Magufuli

*TUWAPIGIE KURA WASANII WETU MVP MUSIC AWARDS.* Hizi ni tuzo kubwa huko Nigeria. Turudishe heshima ya Tanzania.Kwa kuwa wasanii wetu wengine wako wawili kwenye kipengele kimoja tupange tumpigie nani kura kila kipengele ili tusigawanye kura na tukashindwa kuchukua tuzo.Vipengele:*BEST MALE*Hapa yupo Harmonize na Diamond. Tumpigie HARMONIZE kwa kuwa Diamond yupo kwenye vipengele vingine vingi.*BEST FEMALE*Tumpigie Maua Sama. Yupo peke yake toka Tz na East Africa*BEST HIP HOP*Hapa hakuna mbongo. Tumpe Khaligraph Jones mkali jirani yetu toka Kenya.*BEST POP*Tumpigie *Diamond Platnumz* yupo peke yake toka Tz na East Africa*BEST COLLABORATION*Hapa kuna JIBEBE na KATIKA. Tuipigie kura KATIKA YA NAVY KENZO kwa kuwa Diamond bado yupo kwenye vipengele vingine vingi. Isitoshe na kwenye KATIKA yumo*DIGITAL ARTIST OF THE YEAR**Tumpigie Diamond Platnumz.* Hapa yupo peke yake kutoka Tanzania & East Africa*BEST GROUP OF THE YEAR*Tuwapigie Navy Kenzo*SONG OF THE YEAR*Hapa kuna *African Beauty ya Diamond*, na kuna *KWANGWARU* ya Harmonize na Diamond. Tuipigie *KWANGWARU* maana itapata kura nyingi zaidi toka nchi nyjngine za Africa kwa kuwa mpaka sasa ndo most viewed African music video kwa 2018. Na pia Diamond yumo*BEST NEW ARTIST*Tumpigie MBOSSO. Yupo peke yake kutoka Tz & East Africa*LISTENERS' CHOICE*Hapa ipo KATIKA ya Navy Kenzo na KWANGWARU ya Navy Kenzo. Tuipigie KATIKA ya Navy Kenzo maana KWANGWARU tushaipigia hapo juu*AFRICAN PRODUCER OF THE YEAR*Tumpigie NAHREEL yupo peke yake kutoka Tz & East Africa*AFRICAN ARTIST OF THE YEAR*Tumpigie *Diamond Platnumz* yupo peke yake kutoka Tz & East Africa*JINSI YA KUPIGA KURA*Click hii linkUtakutana na vipengele vya tuzo zenyewe na majina ya wasanii husika (Nominees) gusa msanii unayempigia kura. Kura nu mara 1.Tuache team zisizokuwa na maana. Tulete tuzo nyumbani.*SAMBAZA KWA GROUPS ZAKO ZOTE*