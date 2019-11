RIPOTI: Kampuni zinazomilikiwa na Wahindi, Waarabu na Wachina zinaongoza kwa ubaguzi

Barbarosa said: Yote hii shauri ya Nyerere alidanganya/ danganywa/ potosha/potoshwa Watanzania kwamba binadamu wote ni sawa matokeo yake tunabaguliwa kwenye nchi yetu wenyewe.

Kutokuwa Mbaguzi siyo sifa bali ni udhaifu, ukiona mtu anajisifia siyo Mbaguzi huku akibaguliwa kwenye nchi yake mwenyewe ujue huyo ni mjinga, hii nchi siyo yetu wala hatuimiliki vinginevyo Waarabu, Wachina, Wazungu Wahindi ndo wangelia kubaguliwa na sisi. Click to expand...

Mtawabagua SAA ngapi ilhali mmefundishwa msome ili muajiriwe kisha mlipwe na sio kujiaajiri,I mean we learn to struggle for salary not for profit that's why wao wamemiliki viwanda na biashara kubwa kubwa nasisi tumebaki waajiriwa,huwezi kubaguliwa kama wewe ndio boss katika Ofisi yako,njaa zetu ndio zimetufikisha hapa.N:B Hii meseji ni kwa wote tunao ona tunabaguliwa kwenye Ofisi za watu.