Ref kifo cha wazazi wa Anna: Maisha hayana maana kama hakuna kifo

Salute:

Mwaka 2017 mwezi wa 4 Zanzibar kunatukio lilitokea na mwenyewe nililishuhudia.Kuna

sehemu kunaitwa fuoni ukinyosha barabara ya kwenda huko fuoni inaelekea mpaka mkoa wa mjini magharibi kisha inakunja kueleka maeneo ya Kizimkaazi,paje,jambiani,makunduchi nk nk

sasa huko fuoni kuna sehemu kuna kama bonde hivi barabarani mvua ikinyesha panakua na mafuriko. Siku hiyo pakawa na mafuriko dereva wa vespa kapita pale kasombwa na maji, kulikua na gari la chuo cha kiislamu limebeba wanafunzi wakati limevuka pale dereva akamuona yule mtu akiwa anasombwa na maji anajishikiza kwenye majani, dereva wa gari

akasimamaakaenda kumsaidia yule mtu..alifanikisha kumtoa lakini maji yalemchukua yule

dereva wa basi akafariki! sasa umeona kama siku yako haijafika kamwe huwezi kufa

~Vers .

Siku ya jana ilikua majonzi kwa binti Anna Zambi na watanzania wote wenye mioyo ya hurumana utu, kwake Anna ilikua ndio siku mbaya zaidi kuliko zote alizowahi ishi hapa duniani.Wapo walionguna nae kwa kilio, wapo walioungana kwa maombi na kumtakia heri katika safari yake mpya hiyo ya maisha pasipo wazazi.Wengine walienda mbali zaidi kwa kutoa maneno makali, kufuru kwa Mungu kutokana na tukio hilo lililomtokeaa binti huyu mdogo "Wengine wamemchukulia labda huyo Mungu ni kitu kisichokuwa na huruma kwa viumbe wake.Ni baadhi tu ya maneno watu waliyokuwa wanasema hata humu jamvini. Sio kosa lao maana hicho ndicho kinachotokea kwa binaaadamu pale jambo kama hili linapotokea "Hisia zikiteka kichwa kufikiria hua hakupo" ila kwa upande wangu katika familia ile kifo ilikuwa ni halali yao kabisa, msinielewe vibaya hata mimi nina soft heart made up with tissues. Inaniuma pia.Baadhi ya watu wanamlaumu baba wa familia ambae alikua ndio kiongozi wa safari ile kuruhusu kuendelea na safari wakati wanaona kabisa hali sio mbaya, ukweli kabisa baba huyo hana makosa kabisa katika hilo. Kwanza kabisa tuelewe kuwa kila kitu kimeumbwa katika hili ya msawazo, kila kitu kina kinyume chake duniani hapa.Uhai una kifo, Mungu ana shetani, Motouna maji, kushoto kuna kulia, Kuna mbingu na ardhi, afya na magonjwa mwanaume namwanamke nk.Kwenye kuishi kuna kifo those things goes paralell ili ufe lazima uishi na ili uishi lazima ufe kifo ni hatma na haki ya binaadamu yoyote yule anayeishi andlabda itokee neema tu.Thats is the law of nature and you cant change the law of nature if you do thatto haunt you. Kwa mantiki hiyo ile siku ilipotokea ajali katika famlia hiyo ndio ilikua siku ya hatima yao ya mwisho () hatawangefanyaje siku ile ilikua tu ni lazima watu wale tamati yao ifikie.Kama sku ile isingewatokea pale kwenye mafuriko basi hata sehemu nyingine ingewakuta! Kibinaadamu ni ngumu kidogokuelewa haya mambo yanavyo operate.Kama siku yako imefika huwezi kimbia kifo na kama haijafika unaweza ukaokoka kifo katika njia ya ajabu hadi ukabaki huamini mfano..mKwanza Mungu hahusiki na kifo chako, As i always say Time ndio sababu tunakufa.Mungu alishafanya uumbaji wa kila kitu, kila kitu kakiwekea jinsi kitakavyo jiendesha chenyewe yeye kazi yake ni kusimamia yale aliyoyaumba yaende kama yanavyotakiwa kwenda, unajua Mungu haamui jinsi ya wewe utakavyo kufa!Mungu kaupakuamua kifo chako. Ipo hivi Time yenyewe inakua inajua muda fulani Mtu fulani Inatikiwa afariki so ule muda ukishawadia.Time inawasiliana na nature, Nature yenyewe ndio inaamua baada ya muda wako kufika ufariki either kwamagonjwa, ajali, kuuwawa nk.Mungu hawezi kuingilia hizo shughuli maana kashawaachia Control, labda itokee akuongezee muda tu au aamue yeye vyovyote yeye anavyoona inafaa.So kwa familia ya Anna inaonekana muda wao ndio ulikua umewadia, ilikuwa lazima siku ile waondoke na hata kama pale wangepona basi lingetokea lolote lile ili mradi tu hatima yao ifike.Kama nilivyosema muda wako ukifika umefika tu! haijalishi akina nani wako nyuma yakowanakutegemea.Wazazi wa Anna wameondoka wamemwacha pekee hana msaada wa kutosha kama ilivyokua mwanzo.Kwenye mambo ya kiroho tunaamini hakuna Hasara isiyo na faida. Ili upate faida kubwa lazima upoteze vitu vya thamani kwako.Hata wewe binafsi ukijiangalia ulipotoka na ulipo hali yako kuna vitu ulipoteza vya muhimu ndio ukafikia mafanikio haya uliyonayo leo. nitoe mifano kidogo. Yusufu alipoteza familia yake akauzwa misri lakini huko alitokea akawa mtu mkubwa na kusaidia familia yake.Naomi alipoteza watoto na mumewe lakinikwa kupitia mkwewe Ruthu aliweza kupa mjukuu aliyekuja kuwa kipenzi cha Mungu (Daudi), Ayubu alipoteza Familia na mali zake zote bila kusahau afya yake lakini baadae alikuja kuwa mtu mkubwa na tajiri katika familia yake, ili kueneza imani ya uislamu ilibidi Mohamad apoteze meno na alikuja fanikiwa.Mitume na maswahaba walipoteza Uhai ili kuleta faida kwetu, Yesu ilibidi apoteze uhai ili kutuleta uzima, ilimghalimu uhai Socrates na Galileo ili kubakiza ideas zaoduniani nk nk.Newton's 3rd Law of motion inasema "Akimaanisha kwamba kwa kila kitendo tunachofanya basi kutatokea Muitikio kama huo au ukatokea muitikio () ulio kinyume na tendo hilo.Kama wazazi wa Anna wamemuacha hana masaada wa kutosha basi tutegemee Mambo mazuri mengi katika maisha ya binti huyo siku za baadae.Kupitia tukio hili Binti huyu anaweza kupata mambo mengi ya mafanikio katika maisha yake. kila kitu kinachotokea kwenye maisha yetu kinatokea kwa sababu na kinakuja na faida zake. Ili upate ngano inabidi ipigwe pigwe, ili dhahabu ipatikane inabidi ipaite motoni, ili upate mafanikio lazima upate mateso ya kimwili na kiroho.Kwa upande wake Anna ya kutokea yametokea na yalitakiwa yatokee, cha msingi walio karibu nae wamliwaze na kumpatia tiba ya akili (Psychotherapy) iliisijekumkumba nae tukampoteza kimwili au kiakili.Yaliyotokea yametokea, Kifo ilikua ni halali yao nasi pia na halali yetu. Maisha hayana maana pasipokua na Kifo. ili tuishi lazima tufe. Mungu yupo nawe Na naamini Mambo mengi mazuri yanakujia muda sio mrefu.Be Blessed Anne. Good things are comingRest in Heaven Survivors and other little angels. Mshana Jr mchango wako muhimu.The End.Ciao.