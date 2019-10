RC wa Tanga aagiza Polisi na TAKUKURU wamkamate Mwenyekiti wa TPSF Mzee Shamte kwa ubadhirifu na dhuluma ya Sh. bilioni 54

Nimeona hii story Channel Ten!. Kwa wadhifa wake kama Mwenyekiti wa TPSF ambayo ni taasisi ya kitaifa, there is a civilized way ya ku wa arrest viongozi, alichofanyiwa kwa kuwa arrested alivyo arestiwa, is not fair at all. Hii ina tarnish the image of TPSF, kumbe taasisi nyeti kama hii inaongozwa na mhalifu!.

