RC Makonda atengua uamuzi wa DC wa Ilala, asema yeye kama RC anataka ibada sana kwa sababu huko ndio uzima ulipo

Freeedom of Worship. ......... Hivi hawa watu wanasomaga Katiba kweli? Kiongozi siku zote lazima uongozwe na katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania.



Hata kama ni bylaws zinaanzishwa hazistahili kwenda kinyume na katiba.



Mfano hakuna sehemu katiba ya Tanzania inaongelea mambo ya kunywa pombe mchana, Lakini halmashauri zinaweza kutunga bylaw zinazotoa katazo la kunywa pombe mchana ambapo ni sahihi kwasababu sio kinyume na katiba.



Lakini katiba ya Tanzania imetoa uhuru wa kuabudu kwahiyo ni utashi wa anayeabudu kujua tu kwamba you are only free if your freedom does not affect other people.



Kwahiyo saa saba mchana nikapiga magoti pale kwenye ufukwe wa coco beach nikaongea na Muumba wangu bila kumbugudhi mtu nitakua sijatenda kosa lolote



Mungu wajalie hawa viongozi wetu utashi wa uongozi. Wanapokosea mara nyingi sisi wanao ndio tunateseka, Ninajua Baba hutatuaacha katika hali ya majonzi. ni hayo machache tunaomba na Kuamini AMEN.