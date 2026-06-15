RC Chalamila: Wanatamani kuleta chokochoko, nguvu tutakayotumia awamu hii kulinda amani, haijawahi kutokea

RC Chalamila: Wanatamani kuleta chokochoko, nguvu tutakayotumia awamu hii kulinda amani, haijawahi kutokea

Waufukweni

Waufukweni

JF-Expert Member
Joined
May 16, 2024
Posts
4,699
Reaction score
15,691
Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila akizungumza na Wenyeviti na Watendaji wa Mitaa na Kata leo Juni 15, 2026 amesema; "Kwasababu mmeona pia hata kwenye mitandao, baadhi ya watu wanatamani kuleta chokochoko kwenye mikoa yetu.

"Na kwa bahati mbaya sana, nguvu ambayo huwa inatumika katika kulinda amani, wakati fulani huwa ni ya kawaida. Sasa nimeona pengine kwenye kikao hiki, nije pia niwaeleze kwamba nguvu ambazo zitaendelea kutumika katika kulinda amani, pengine inawezekana haijawahi kutokea wala kuonwa katika kipindi chochote."

"Na kama inawezekana wengine wakadhani kwamba kuna nguvu iliyowahi kutumika mahali, kwenye kikao hiki nataka nikuthibitishe yalikuwa ni majaribio tu ya kutumia nguvu kulinda amani. Kwa maana, nguvu yenyewe halisi ya ulinzi wa amani, itaanza kujionyesha taratibu kadiri mtu mwenyewe anavyokuja kwetu."

 
Waufukweni said:
Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila akizungumza na Wenyeviti na Watendaji wa Mitaa na Kata leo Juni 15, 2026 amesema; “Wanatamani kuleta chokochoko kwenye mikoa wetu, Nguvu tukayotumia awamu hii kwenye kulinda amani haijawai kutokea wala kushuhudiwa”

Click to expand...
Yale yale ya nguvu iliyotumika ilikuwa proportional ......
 
Waufukweni said:
Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila akizungumza na Wenyeviti na Watendaji wa Mitaa na Kata leo Juni 15, 2026 amesema; “Wanatamani kuleta chokochoko kwenye mikoa wetu, Nguvu tukayotumia awamu hii kwenye kulinda amani haijawai kutokea wala kushuhudiwa”

Click to expand...
Chalamila ni mpumbavu na ni mwe. Hu?!
 
Waufukweni said:
Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila akizungumza na Wenyeviti na Watendaji wa Mitaa na Kata leo Juni 15, 2026 amesema; “Wanatamani kuleta chokochoko kwenye mikoa wetu, Nguvu tukayotumia awamu hii kwenye kulinda amani haijawai kutokea wala kushuhudiwa”

Click to expand...

Kulinda aman dhidi ya nani?

Ila waafrica bwana kama tumerogwa
 
Waufukweni said:
Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila akizungumza na Wenyeviti na Watendaji wa Mitaa na Kata leo Juni 15, 2026 amesema; “Wanatamani kuleta chokochoko kwenye mikoa wetu, Nguvu tukayotumia awamu hii kwenye kulinda amani haijawai kutokea wala kushuhudiwa”

Click to expand...
Wakiambiwa hivi wadogo zetu wanadhani serikali inachekesha, Hio tarehe 7 watatuletea majonzi tu. Tulieni nyumbani jamani.
 
Waufukweni said:
Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila akizungumza na Wenyeviti na Watendaji wa Mitaa na Kata leo Juni 15, 2026 amesema; “Wanatamani kuleta chokochoko kwenye mikoa wetu, Nguvu tukayotumia awamu hii kwenye kulinda amani haijawai kutokea wala kushuhudiwa”

Click to expand...
Screenshot_20251129-214516~2.png
 
Waufukweni said:
Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila akizungumza na Wenyeviti na Watendaji wa Mitaa na Kata leo Juni 15, 2026 amesema; “Wanatamani kuleta chokochoko kwenye mikoa wetu, Nguvu tukayotumia awamu hii kwenye kulinda amani haijawai kutokea wala kushuhudiwa”

View attachment 3608318
Click to expand...
Hili huwa hayo ndo maneno yake.
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register