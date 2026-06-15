RC Chalamila: Wanatamani kuleta chokochoko, nguvu tutakayotumia awamu hii kulinda amani, haijawahi kutokea

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Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila akizungumza na Wenyeviti na Watendaji wa Mitaa na Kata leo Juni 15, 2026 amesema; "Kwasababu mmeona pia hata kwenye mitandao, baadhi ya watu wanatamani kuleta chokochoko kwenye mikoa yetu."Na kwa bahati mbaya sana, nguvu ambayo huwa inatumika katika kulinda amani, wakati fulani huwa ni ya kawaida. Sasa nimeona pengine kwenye kikao hiki, nije pia niwaeleze kwamba nguvu ambazo zitaendelea kutumika katika kulinda amani, pengine inawezekana haijawahi kutokea wala kuonwa katika kipindi chochote.""Na kama inawezekana wengine wakadhani kwamba kuna nguvu iliyowahi kutumika mahali, kwenye kikao hiki nataka nikuthibitishe yalikuwa ni majaribio tu ya kutumia nguvu kulinda amani. Kwa maana, nguvu yenyewe halisi ya ulinzi wa amani, itaanza kujionyesha taratibu kadiri mtu mwenyewe anavyokuja kwetu."