RATIBA YA SIMBA SPORTS CLUB LIGI YA MABINGWA AFRICA..

*RATIBA YA CLUB BINGWA GROUP D.*11/01/2019Simba vs Js Saoura Algeria - Dsm18/01/2019As Vita Club Congo vs Simba - RDC01/02/2019Al Ahly vs Simba - Misri12/02/2019Simba vs Al Ahly - Dsm08/03/2019Js Saoura vs Simba - Algeria15/03/2019Simba vs As Vita - DsmKutokana na ratiba hii bado Simba Itabidi mechi 5 za round ya pili zipangiwe tarehe zingine ikiwemo ya Mbeya city, Ndanda, Mbao, Alliance na Yanga.