Rais wa India akiwa kavaa gwanda la kijeshi

G Sam said: Wee mhamiaji haramu unasifia tuuu na kuabudu tuuu ili uraia wako usihojiwe. Wewe ni raia haramu full stop! Endelea kulamba viatu! Click to expand...

Baba yangu ni Mtanzania so mimi ni Mtanzania pure.Am not cowtowing to Dk. Magufuli, am just supporting him since he does what i longed to see.Next time meza kwanza ARV zako kabla ya kuniquote.