Rais Samia: Tusikubali kutumika na watu wasioitakia mema nchi yetu, tuepeuke kuwa wasaliti na maadui wa nchi yetu

Rais Samia: Tusikubali kutumika na watu wasioitakia mema nchi yetu, tuepeuke kuwa wasaliti na maadui wa nchi yetu

R

Richer

JF-Expert Member
Joined
Jun 9, 2025
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3,015
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan amewataka wananchi wa Kigoma na Watanzania kwa ujumla kudumisha amani na usalama ili kuchochea maendeleo
Akizungumza leo Julai 20, 2026 mkoani Kigoma mara baada ya hafla ya uwekaji jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa Reli ya kisasa (SGR) kutoka Tabora hadi Kigoma, amewasisitiza wananchi kuweka kipaumbele amani na usalama wa nchi.

"Niwatake tulinde tunu hizi, tusikubali kushawishiwa au kutumika na watu wasiotakia mema nchi yetu, wawe ni wa ndani au kutoka nje ya nchi. Tukivuruga amani na usalama wa nchi yetu, maendeleo hayo tunayoyataka hayatashamiri na hayatakuwa na maana"-Amesema Rais Samia

 
Richer said:
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan amewataka wananchi wa Kigoma na Watanzania kwa ujumla kudumisha amani na usalama ili kuchochea maendeleo
Akizungumza leo Julai 20, 2026 mkoani Kigoma mara baada ya hafla ya uwekaji jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa Reli ya kisasa (SGR) kutoka Tabora hadi Kigoma, amewasisitiza wananchi kuweka kipaumbele amani na usalama wa nchi.

"Niwatake tulinde tunu hizi, tusikubali kushawishiwa au kutumika na watu wasiotakia mema nchi yetu, wawe ni wa ndani au kutoka nje ya nchi. Tukivuruga amani na usalama wa nchi yetu, maendeleo hayo tunayoyataka hayatashamiri na hayatakuwa na maana"-Amesema Rais Samia

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Pumbavu wadanganye wajinga walioishia form form kama wewe. Hipoppotumus mkubwa wewe sonofthebitch
 
4. MASHARTI NA MUDA MAALUMU (The Ultimatum)

Kutokana na mapendekezo ya Mjumbe Maalum, CMAG imetoa maelekezo yenye ukomo wa muda (Time-bound actions) kwa Tanzania:

Ndani ya Siku 30: Kutatua suala la kushikiliwa kwa Tundu Lissu kupitia njia za kisiasa au kisheria, na kuwaachia wengine wote wanaoshikiliwa kwa kutumia haki zao kwa amani.

Ndani ya Siku 60: Kurejesha upatikanaji kamili wa mitandao ya kijamii na kuacha vitisho dhidi ya vyombo vya habari na watetezi wa uhuru wa kujieleza.

Ndani ya Siku 90: Kuitisha jukwaa shirikishi na la kuaminika la vyama vya siasa (likiongozwa na mwezeshaji huru) kujadili mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, ushindani wa kisiasa, wafungwa, na uwajibikaji.

Bila Kuchelewa: Kuanza uchunguzi huru wa makosa ya jinai uliopendekezwa na Tume ya Uchunguzi, pamoja na fidia kwa wahanga.

MWISHO WA UBAYA NI AIBU.
 
Richer said:
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan amewataka wananchi wa Kigoma na Watanzania kwa ujumla kudumisha amani na usalama ili kuchochea maendeleo
Akizungumza leo Julai 20, 2026 mkoani Kigoma mara baada ya hafla ya uwekaji jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa Reli ya kisasa (SGR) kutoka Tabora hadi Kigoma, amewasisitiza wananchi kuweka kipaumbele amani na usalama wa nchi.

"Niwatake tulinde tunu hizi, tusikubali kushawishiwa au kutumika na watu wasiotakia mema nchi yetu, wawe ni wa ndani au kutoka nje ya nchi. Tukivuruga amani na usalama wa nchi yetu, maendeleo hayo tunayoyataka hayatashamiri na hayatakuwa na maana"-Amesema Rais Samia

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Sawa kabisa ila angeongezea na kaneno HAKI ingekuwa bora zaidi na zaidi.
 
Richer said:
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan amewataka wananchi wa Kigoma na Watanzania kwa ujumla kudumisha amani na usalama ili kuchochea maendeleo
Akizungumza leo Julai 20, 2026 mkoani Kigoma mara baada ya hafla ya uwekaji jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa Reli ya kisasa (SGR) kutoka Tabora hadi Kigoma, amewasisitiza wananchi kuweka kipaumbele amani na usalama wa nchi.

"Niwatake tulinde tunu hizi, tusikubali kushawishiwa au kutumika na watu wasiotakia mema nchi yetu, wawe ni wa ndani au kutoka nje ya nchi. Tukivuruga amani na usalama wa nchi yetu, maendeleo hayo tunayoyataka hayatashamiri na hayatakuwa na maana"-Amesema Rais Samia

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Amani na usalama wa nchi wakati unaua watu, unateka, unawabambikia kesi kwa hiyo huo ndo usalama. Aisee ningekuwa na cha moto mimi ningejitoa mwanga. Nampiga risasi na mimi najimaliza kudadeki. Nikipata nafasi hiyo aisee nafanya kweli
 
Richer said:
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan amewataka wananchi wa Kigoma na Watanzania kwa ujumla kudumisha amani na usalama ili kuchochea maendeleo
Akizungumza leo Julai 20, 2026 mkoani Kigoma mara baada ya hafla ya uwekaji jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa Reli ya kisasa (SGR) kutoka Tabora hadi Kigoma, amewasisitiza wananchi kuweka kipaumbele amani na usalama wa nchi.

"Niwatake tulinde tunu hizi, tusikubali kushawishiwa au kutumika na watu wasiotakia mema nchi yetu, wawe ni wa ndani au kutoka nje ya nchi. Tukivuruga amani na usalama wa nchi yetu, maendeleo hayo tunayoyataka hayatashamiri na hayatakuwa na maana"-Amesema Rais Samia

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Kwa nini anapenda sana kutoa mifano ya majirani...!? Wengine wakitoa hiyo mifano wanakasirika. Sasa hapo kuna ssbabu gani ya kuirushia vijembe DRC...!?
 
Richer said:
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan amewataka wananchi wa Kigoma na Watanzania kwa ujumla kudumisha amani na usalama ili kuchochea maendeleo
Akizungumza leo Julai 20, 2026 mkoani Kigoma mara baada ya hafla ya uwekaji jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa Reli ya kisasa (SGR) kutoka Tabora hadi Kigoma, amewasisitiza wananchi kuweka kipaumbele amani na usalama wa nchi.

"Niwatake tulinde tunu hizi, tusikubali kushawishiwa au kutumika na watu wasiotakia mema nchi yetu, wawe ni wa ndani au kutoka nje ya nchi. Tukivuruga amani na usalama wa nchi yetu, maendeleo hayo tunayoyataka hayatashamiri na hayatakuwa na maana"-Amesema Rais Samia

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Hapajawahi kuwepo na msaliti wa nchi hii kuliko alivyo huyu mtu mwovu kabisa.

Huyu ni shetani aliyeletwa Tanzania kuimaliza nchi hii.
Huyu hana uchungu wowote na taifa hili

Matendo yooote toka kwake hakuna hata moja linalolenga kuwanufaisha waTanzania. Yeye anauza tu vimaneno neno vyake mradi aendelee kuhujumu.
 
Richer said:
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan amewataka wananchi wa Kigoma na Watanzania kwa ujumla kudumisha amani na usalama ili kuchochea maendeleo
Akizungumza leo Julai 20, 2026 mkoani Kigoma mara baada ya hafla ya uwekaji jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa Reli ya kisasa (SGR) kutoka Tabora hadi Kigoma, amewasisitiza wananchi kuweka kipaumbele amani na usalama wa nchi.

"Niwatake tulinde tunu hizi, tusikubali kushawishiwa au kutumika na watu wasiotakia mema nchi yetu, wawe ni wa ndani au kutoka nje ya nchi. Tukivuruga amani na usalama wa nchi yetu, maendeleo hayo tunayoyataka hayatashamiri na hayatakuwa na maana"-Amesema Rais Samia

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Hakuna Amani bila HAKI
 
Richer said:
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan amewataka wananchi wa Kigoma na Watanzania kwa ujumla kudumisha amani na usalama ili kuchochea maendeleo
Akizungumza leo Julai 20, 2026 mkoani Kigoma mara baada ya hafla ya uwekaji jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa Reli ya kisasa (SGR) kutoka Tabora hadi Kigoma, amewasisitiza wananchi kuweka kipaumbele amani na usalama wa nchi.

"Niwatake tulinde tunu hizi, tusikubali kushawishiwa au kutumika na watu wasiotakia mema nchi yetu, wawe ni wa ndani au kutoka nje ya nchi. Tukivuruga amani na usalama wa nchi yetu, maendeleo hayo tunayoyataka hayatashamiri na hayatakuwa na maana"-Amesema Rais Samia

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well done Dr.Samia Suluhu Hassan,

hatutakubali kibaraka au mfuata mkumbo yeyote yule kujaribu kuharibu amani ya Taifa letu,
lakini pia,
kamwe hatatavumilia vitendo useless vya uvunjifu wa amani ya taifa letu hata kwa sekunde moja tu:NoGodNo:
 
Wasioitakia mema nchi hii, ni yale yanayodhulumu haki za watanzania, yale yanayoteka watanzania wanaokemea na kukosoa uovu unapotendeka, yale mashetani yaliyowaua watanganyika kwa maelfu Oct 29, yale yaliyoandaa uchaguzi bandia, kisha yakajipachika madarakani, na kujitangaza kuwa yameshinda kwa 98%, wakati kila mmoja anajua hakukuwa na uchaguzi. Hao ndio maadui wakubwa wa Tanzania yetu.
 
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