Rais Samia aishukuru Urusi kwa mchango wa Ukombozi wa Afrika, asema Ziara yake ni ya Kihistoria

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Rais Samia amesema ziara yake nchini Urusi ni ya kihistoria kwani imefanyika zaidi ya nusu karne tangu ziara ya mwisho ya kiserikali kufanywa na Baba wa Taifa, Julius Nyerere mwaka 1969.Akizungumza katika mazungumzo yake na Rais wa Urusi, Vladimir Putin, Samia amesema ziara hiyo inalenga kuimarisha ushirikiano wa pande mbili pamoja na kujadili masuala ya maendeleo endelevu kwa manufaa ya wananchi wa mataifa hayo mawili.Rais Samia ameishukuru Urusi kwa mchango wake katika harakati za ukombozi wa Afrika katika miaka ya 1960, akibainisha kuwa ushirikiano kati ya Tanzania na Urusi umeendelea kuzaa matunda katika sekta mbalimbali za maendeleo.Aidha, amempongeza Rais Putin na wananchi wa Urusi kwa maadhimisho ya miaka 81 ya Siku ya Ushindi yaliyofanyika Mei 9 mwaka huu, akisema tukio hilo linaakisi uzalendo, mshikamano na kujitolea kwa wananchi wa Urusi.Katika ziara yake, pia alitembelea makaburi ya mashujaa wa vita na kuweka shada la maua kama ishara ya heshima kwa waliopigania taifa hilo.