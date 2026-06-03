Rais Samia aishukuru Urusi kwa mchango wa Ukombozi wa Afrika, asema Ziara yake ni ya Kihistoria

Rais Samia aishukuru Urusi kwa mchango wa Ukombozi wa Afrika, asema Ziara yake ni ya Kihistoria

Waufukweni

Waufukweni

JF-Expert Member
Joined
May 16, 2024
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Rais Samia amesema ziara yake nchini Urusi ni ya kihistoria kwani imefanyika zaidi ya nusu karne tangu ziara ya mwisho ya kiserikali kufanywa na Baba wa Taifa, Julius Nyerere mwaka 1969.

Akizungumza katika mazungumzo yake na Rais wa Urusi, Vladimir Putin, Samia amesema ziara hiyo inalenga kuimarisha ushirikiano wa pande mbili pamoja na kujadili masuala ya maendeleo endelevu kwa manufaa ya wananchi wa mataifa hayo mawili.

Rais Samia ameishukuru Urusi kwa mchango wake katika harakati za ukombozi wa Afrika katika miaka ya 1960, akibainisha kuwa ushirikiano kati ya Tanzania na Urusi umeendelea kuzaa matunda katika sekta mbalimbali za maendeleo.

Aidha, amempongeza Rais Putin na wananchi wa Urusi kwa maadhimisho ya miaka 81 ya Siku ya Ushindi yaliyofanyika Mei 9 mwaka huu, akisema tukio hilo linaakisi uzalendo, mshikamano na kujitolea kwa wananchi wa Urusi.

Katika ziara yake, pia alitembelea makaburi ya mashujaa wa vita na kuweka shada la maua kama ishara ya heshima kwa waliopigania taifa hilo.

 
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3 June 2026
St. Petersburg

UKRAINE YAFANYA SHAMBULIO NDANI KABISA YA RUSSIA


View: https://m.youtube.com/watch?v=MCstqcqJMCg
Ukraine yashambulia nyumbani kwa Vladimir Putin huko mji wa St Petersburg ndege zisizo na rubani usiku wa kuamkia jumatano leo. Video zilionyesha milipuko ya moto ikitokea huku moshi mweusi ukifuka kwenye Kituo cha Mafuta cha St Petersburg ambapo mkutano wa Russia Davos unatarajiwa kufanyika

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Vladimir Putin’s homecoming in St Petersburg has been thrown into turmoil after Ukraine unleashed a devastating drone blitz on the city.St Petersburg, Russia‘s second-biggest city and Putin’s hometown, is due to hold ‘Russian Davos’ later today. Dramatic footage from the port city showed fireball blasts erupting as plumes of black smoke billowed over the St Petersburg Oil Terminal.
 
03 June 2026

Ukrainian drones hit St. Petersburg as key Putin economic forum opens
Ukraine launched hundreds of drones at Russian targets early Wednesday, sending black smoke rising above the historic heart of St. Petersburg just as the event dubbed “Putin’s Davos” was due to get underway in the city


View: https://m.youtube.com/watch?v=qsRAqTWOia4
Source : ABC News
 
03 June 2026

Ukrainian drones hit Russia’s St Petersburg area | BBC News

View: https://m.youtube.com/watch?v=BNeKyGjJkiU

Russia said its air defences have been responding to a Ukrainian drone attack on the area around St Petersburg.

At least 50 of the drones were downed over the Leningrad region northwest of Moscow, according to the regional governor Alexander Drozdenko.

Black smoke could also be seen rising over St Petersburg on Wednesday, with Ukraine President Volodymyr Zelensky confirming the city's oil terminal had been hit.

In a separate incident, Russian authorities in the occupied Donetsk region said a Ukrainian drone hit a bus on the way to Russian-occupied Crimea, killing seven people and inujuring 11 others.

The attack comes as St Petersburg hosts the annual International Economic Forum - an event designed to showcase Russia to the world - and a day after a massive Russian assault on cities across Ukraine killed at least 22 people, including several women and children
Source : BBC News
 
St. Petersburg, Russia

Matayarisho ya mkutano wa DAVOS YA URUSI YANAENDELEA

Russian Davos: Preparations are underway in St. Petersburg ahead of Russia’s flagship economic forum, often referred to as the “Russian Davos.”

View: https://m.youtube.com/watch?v=LjwcvtQs9pQ
The annual event, hosted by President Vladimir Putin, will mark its fifth edition since the start of the war in Ukraine and is expected to bring together government officials, business leaders and international delegates. The forum remains a key platform for Russia to showcase its economic agenda amid ongoing geopolitical tensions.
 
03 June 2026

Ukraine's attack on Saint Petersburg 'brings war back to Russia' • FRANCE 24 English


View: https://m.youtube.com/watch?v=4OqKR7sVkf0

Zelensky called Kyiv's attack on Saint Petersburg a 'fair' response to the deadly Russian strikes on several Ukrainian cities a day earlier. It is also a testimony to Ukraine's growing capacity to strike further inside Russia. FRANCE 24's Douglas Herbert tells us what that means for Russia

Source : FRANCE 24 English
 
03 June 2026

Samiya Suluhu Hasan will attend the SPIEF, including the plenary session, where the Russian president is expected to deliver a substantive speech​

MOSCOW, June 3. /TASS/. Russian President Vladimir Putin and Tanzanian leader Samia Suluhu Hassan concluded talks that lasted four hours at the Kremlin.

The Russian leader personally stepped out onto the porch of the Grand Kremlin Palace to see his guest off.

"Thank you very much!" Putin said as he presented Suluhu Hassan with a bouquet of light-colored roses and peonies in soft pastel shades. "I'm delighted!" Tanzania's president replied in English, thanking the Russian leader and noting that she would be heading to St. Petersburg next. "See you," Putin replied, also in English.

Vladimir Putin will attend the St. Petersburg International Economic Forum, which has opened in Russia’s northern capital. Samiya Suluhu Hasan will also attend the SPIEF, including the plenary session, where the Russian president is expected to deliver a substantive speech.
 
Waufukweni said:
Rais Samia amesema ziara yake nchini Urusi ni ya kihistoria kwani imefanyika zaidi ya nusu karne tangu ziara ya mwisho ya kiserikali kufanywa na Baba wa Taifa, Julius Nyerere mwaka 1969.

Akizungumza katika mazungumzo yake na Rais wa Urusi, Vladimir Putin, Samia amesema ziara hiyo inalenga kuimarisha ushirikiano wa pande mbili pamoja na kujadili masuala ya maendeleo endelevu kwa manufaa ya wananchi wa mataifa hayo mawili.

Rais Samia ameishukuru Urusi kwa mchango wake katika harakati za ukombozi wa Afrika katika miaka ya 1960, akibainisha kuwa ushirikiano kati ya Tanzania na Urusi umeendelea kuzaa matunda katika sekta mbalimbali za maendeleo.

Aidha, amempongeza Rais Putin na wananchi wa Urusi kwa maadhimisho ya miaka 81 ya Siku ya Ushindi yaliyofanyika Mei 9 mwaka huu, akisema tukio hilo linaakisi uzalendo, mshikamano na kujitolea kwa wananchi wa Urusi.

Katika ziara yake, pia alitembelea makaburi ya mashujaa wa vita na kuweka shada la maua kama ishara ya heshima kwa waliopigania taifa hilo.

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Nonsense muuuaji wewe. Pumbavu
 
Nyerere aliyekuwa mjamaa, hakuwahi kutembelea Urusi ya kikomunisti wakati huo kwa ziara ya kiserikali, Kikwete aliyekuwa international traveller,hakuwahi kutembelea urusi kwa ziara ya kiserikali, Mkapa aliyekuwa diplomat, hakuwahi kutembelea Urusi kwa ziara ya kiserikali, Mwinyi aliyekuwa anaruhusu kila kitu, hakuwa kutembelea urusi kwa ziara ya kiserikali, ni nini kimetokea safari hii?

Mwaka 1969 Nyerere alikwenda Urusi kuiomba isaidie mafunzo ya kijeshi kwa wapigania uhuru; haikuwa ziara ya kiserikali (State visit).
 
Kichuguu said:
Nyerere aliyekuwa mjamaa, hakuwahi kutembelea Urusi ya kikomunisti wakati huo kwa ziara ya kiserikali, Kikwete aliyekuwa international traveller,hakuwahi kutembelea urusi kwa ziara ya kiserikali, Mkapa aliyekuwa diplomat, hakuwahi kutembelea Urusi kwa ziara ya kiserikali, Mwinyi aliyekuwa anaruhusu kila kitu, hakuwa kutembelea urusi kwa ziara ya kiserikali, ni nini kimetokea safari hii?

Mwaka 1969 Nyerere alikwenda Urusi kuiomba isaidie mafunzo ya kijeshi kwa wapigania uhuru; haikuwa ziara ya kiserikali (State visit).
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Kwani kuna tatizo gani nchi mbili huru zikitembeleana??
 
chuma cha mjerumani said:
Tofauti kati ya china+urusi na USA

China+urusi Raisi ata ukiua wananchi wako 100,000 wanakupokea. Ili mradi wanauhakika wa gas yako na mafuta.

USA ukiua mtu mmoja hawakupokei lazima wakukanyee. Wanajali utu na haki ya kila mwanadamu.

USA aendelee tu kuwa superpower. GOD BLESS AMERICA.
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Kwa kweli kuna mataifa yangekua na nguvu basi hii dunia ingekua mbaya zaidi
 
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