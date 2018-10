Rais Magufuli iondoe Tanzania yetu ICC, USA hawaitambui, wakati ni sasa!

Tusipofanya sasa hivi wakati chuma bado cha moto huko mbele tusije kuanza kulia na kulalamikia ubeberu wakianza kutushika na kutudhalilisha na kutufunga Jela kwenye foreign lands, haya ni maneno ya D.Trump raisi wa 45 wa USA dhidi ya ICC,

,, international criminal court violating all principles of justice, fairness and due process, we will never surrender America’s sovereignty to unelected, an unaccountable, Amerika is governed by Americans, ...”



Kama Raisi wa USA anaona ICC haitendi haki sisi ni nani tuikubali?



Raisi wetu mpendwa iondoe TZ yetu ICC, hakuna wakati muafaka kufanya hivyo kama sasa, siku mkikataa kusaini Mikataba ya Madini na Gesi kuwapa Wazungu na kuanza kuwindwa na arrest warrant Dunia nzima msianze kulalamika, D.Trump ametuonya, anaelewa kinachoendelea kuliko sisi, timing is everything, ...