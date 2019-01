Rais Magufuli ikiwezekana kikombe hiki ukiepuke

=================​

Andiko langu limechagizwa na habari hii ya gazeti la The Economist. How to save Tanzania Start by containing President John Magufuli.Uchaguzi mkuu ujao ni kipimo na 'mtego' mkubwa kwako Rais John Pombe Magufuli, ukivuka salama ni jambo la kumshukuru Mungu.Kelele za nje unazozisikia na matamko unayoyaona na magazeti ya nje yanavyokuandika siyo kwa bahati mbaya ni mwendelezo wa mabeberu kukutafuta, 'they are waiting for a loosing point to hit and definitely during this coming election'.Yote unayofanya kwa wananchi wako yawe 'mazuri' au 'mabaya' hayana maana yeyote kwao mradi watimize malengo yao. Gaddafi aliwafanyia Walibya kila walichotaka lkn maadui zake walihakikisha wakimpoteza ili wapate wanachotaka.Najua kwa miaka hii mitatu utakuwa umejiandaa na unaendelea kujiandaa kushinda uchaguzi mkuu ujao by any 'means', unawaandaa makada, RC's, DC's, Wakurugenzi wa Halmashauri, (Returning officers), NEC, Polisi nk. Kuna baadhi yao wamesema watakukabidhi mkoa na wilaya zao zikiwa na wabunge na madiwani wote wa chama chako, How? I don't know.Siyo vibaya kujiandaa, lkn pengine fanya hivyo kwa tahadhari kubwa, inawezekana kwa kujiandaa kwako ukatumia nguvu nyingi kupita kiasi ikaja kukuletea madhara makubwa baada ya uchaguzi hata kama utakuwa umeshinda.Juzi umesikika ukiliambia jeshi la polisi lihakikishe linasimamia uchaguzi, lkn nijuavyo mimi chombo chenye mamlaka ya kusimamia uchaguzi ni Tume ya Uchaguzi NEC, kazi ya polisi ni kuhakikisha ulinzi na usalama unakuwepo. Mwaka 2007 polisi nchini Kenya iliamua kusimamia uchaguzi hadi leo makovu yake bado yanaonekana.Juzi tena umenukuliwa na vyombo vya habari ukisema polisi atakayeua jambazi asikamatwe wala kushitakiwa, jumuiya ya kimataifa jambazi kwao bado ni raia (binadamu), kwa sheria zinazounda Mahakama ya Kimataifa ya makosa ya jinai ICC kiongozi kuamrisha polisi kuua raia wake ni kosa la jinai. Kumbuka maadui wako/wetu wapo macho kukusanya any little evidence available. Rais Uhuru Kenyatta alipelekwa ICC si kwa yeye kuua physically bali kutochukua tahadhari kwa mtamshi yake na kwa wafuasi wake.Hiki ndicho kikombe ninachokiona kinakunyemelea, omba ukiepuke, kuna watakaosema usitishwe naomba uwaangalie kwa jicho la tatu ikiwa wanayosema yanatoka moyoni.Jumapili Njema.