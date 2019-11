Rais Magufuli hajavunja katiba kumteua CAG mpya, Tatizo ni Kiingereza kilichotumika kwenye katiba

Tumpende au tusimpenda Rais Magufuli kwenye hili hajakosea wala kuvunja katiba, Kiingereza ni tatizo kwa watanzania wengi sana



Neno "shall" kwenye katiba au sheria ya ukaguzi ni tegemezi, Halijasimama lenyewe



"Shall be eligible " haimaanishi kuwa shall be reappointed



Hapa Tanzania kila Raia zaidi ya miaka 18 shall be eligible to vote, Haimaanishi kila mwenye miaka 18 Tanzania lazima apige kura bali anastahili kupiga kura



CAG Assad alistahili na ana sifa za kuendelea kuwa CAG kwa kipindi cha miaka 5 au mpaka kufikisha umri wa kustaafu, Hapa haimaanishi kuwa ni lazima awe CAG hata kama anastahili kipindi kingine cha miaka 5



Tutakosoa kwenye ukweli na kupinga kwa hoja, Kwa jambo hili Rais Magufuli hajavunja katiba



Watu wanaendeshwa kwa hisia eti CAG mpya ni rafiki yake, Rais kwa katiba yetu ana mamlaka makubwa awepo CAG au asiwepo akiamua kutokaguliwa anaweza



Ripoti ya CAG kuanza kupeleka bungeni ni hisani ya Rais kikwete tu, Hapo awali iliwekwa na kupumzishwa ikulu hiyo Ripoti



Tusitafsiri sheria tofauti, Shall be elegible sio shall be reappointed



CAG Assad anastahili kwa miaka mitano mingine lakini sio lazima awe Yeye, mkataba wake ni miaka mitano na siyo kumi



Sasa kama Rais ameona kuna mtu mungine eligible kuna shida gani



Wanabodi neno "shall be eligible" lisiwachanganye ni Simple English tu



Assad ana sifa kweli na hajafikisha miaka 60 kweli na anastahili kipindi cha miaka mingine 5 kweli, Lakini sio lazima ateuliwe tena



Shall be eligible haimaanishi shall be reappointed



Povu la chuki kwa Rais linaruhusiwa lakini kwa hili Kiingereza ni tatizo kwa watanzania wengi,