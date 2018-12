Rais Magufuli hajafanya jipya la kustahili pongezi

Heri ya Siku kuu kwa wale ambao mliweza kusherehekea kwa wale ambao ilikuwa Jumanne tushukuru kwa uzima.Kwa awamu hii staying alive is as hard as dying.



Kuna jitihada za maksudi zinafanyika kusambaza propaganda kwamba Dr.Pomber Anatekeleza mambo makubwa.Niseme tu kwamba kwangu na kwa raia wengi tunaojielewa tunajua ni propaganda tu.



So far hatuoni chochote kile kipya kinachoweza kutufanya tumuone yeye ni watofauti.Tunacho kiona ni amateurish leadership style.Yaani aina ya uongozi ambao unaonyesha kabisa kukosekana kwa uzoefu.



Kununua ndege ni jambo zuri but how strategic is it?Kama ndege zilizoko kwenye operesheni sasa hivi hazifanyi vyema sokoni nini mantiki ya kuongeza capacity tena kwa haraka haraka?



Kujenga barabara ni project ya kawaida sana sip project ya kufikia hatua ya kusema kwamba viongozi wa nyuma hawakufanya lolote au kuwaamnisha watu kwamba huyu ndo mwokozi wa nchi



Kwa kiwango fulani sioni jambo la kipekee la kutuaminisha kwamba JPM anastashili sifa tunazolazimishwa kumpa.



Jana nimemuona bashite analazimisha viongozi wa dini waache kuhubiri injili wahubiri habari zake na JPM eti wahamasihe wananchi waunge mkono juhudi.Tunawalipa kodi mpaka za dhuluma halafu wanataka tuache kuabudu Mungu tuwaabudu wao?Wanaingiza ufisadi katika nyumba ya ibada?What a shame.



Maamuzi mengi ni one sided,yasiyofuata sheria,yasiyozingatia utu,unafiki,na wizi wa wazi wazi ambao kila mtu anaona ahalafu wanasema tuunge mkono juhudi.Kwa uonevu huu,unyanyasaji huu kweli



Binafsi sioni jipya.Sioni cha kusifia wala kuunga mkono,Sioni chochote cha maana kinachofanyika zaidi ya cheap propaganda



Wasalaam



PBK