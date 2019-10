Rais Magufuli azidi Kuthibitisha kuwa ni Rais wa watu, anawasikiliza watu Hakuna cha 'Mswalie Mtume' big Up Rais Magufuli

Wanabodi,



Naomba kuanza na lile angalizo langu la siku zote, kwenye mazuri napongeza, kwenye mabaya nakosoa, kwenye maovu nalaani, na kwenye mapungufu natoa ushauri wa bure.



Andiko hili ni la pongezi, hivyo kama wewe ni mmoja wa watu wa lile kundi ambalo linakereka kila rais Magufuli na awamu yake ya tano, wakifanya jambo jema au zuri lolote wao wanakereka na kazi yao ni kuponda tu. Kwao Magufuli na serikali yake hawana zuri lolote, nakuomba uishie tu hapa ili nisije kukereka ukaiharibu bure siku yako.



Kwa upande wangu, kiukweli kabisa, kwa kadri siku zinavyokwenda, this man is getting better and better. Sifa ya kiongozi mzuri sio tuu kuhutubia na kutoa maelekezo, pali pia kusikiliza. Rais Magufuli ni msikivu. Anazidi kuthibitisha yeye ni kiongozi wa watu kwa kuwasikiliza watu.



Naomba umshuhudie hapa.



Ujisifia tu huchelewi kunyooshewa vidole kuwa kusaka uteuzi, pamoja na kumpongeza Rais Magufuli, simaanishi Rais Magufuli ni malaika au ni mtakatifu sana no!, bali pamoja na mapungufu yake ya kibinaadamu, kuna uwezekano mkubwa ikawa ni kweli Rais Magufuli ndiye chaguo la Mungu kwa Tanzania, kuiondoa hii nchi kwenye umasikini uliotopea na kuifikisha kule Tanzania ilikopaswa kuwepo, kuwa nchi ya ahadi.



Big Up Sana kwa Rais Magufuli.



Paskali

Bariadi Simiyu (Jirani na Gambosh)