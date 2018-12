Rais Magufuli, askari waliochomwa visu na Mturuki kule Mikocheni ni ‘wapigaji’

Mtazamo wangu,



Kiongozi wa juu kuwapa motisha askari polisi kufanya mambo kama hayo ni hatari sana, hasa ukizingatia kutilia mkazo wapandishwe CHEO kabisa baada ya kufanya mauaji.



Article 13 (6) (B) ya Katiba ya nchi inaweka wazi PRESUMPTION OF INNOCENCE:- Everyone is pressumed to be innocent, until proved guilty of the offence. (Kila mtu kuchukuliwa hana hatia ya kutenda kosa, mpaka MAHAKAMA itakapo mtia HATIANI kwa kufanya hilo kosa).



Leo katiba ya nchi inatamka kua "kila mtu hana hatia, mpaka MAHAKAMA imtie hatiani kwa hilo kosa". Hii ina cover, hata kama mtu akikutwa amemchinja mwenzake mchana kweupe (Hatakiwi kuitwa MUUAJI moja kwa moja, anatakiwa aitwe MTUHUMIWA WA MAUWAJI mpaka mahakama itakapo mtia hatiani kwa hilo kosa. Vile vile ni sawa kwa jambazi akikutwa anafanya UJAMBAZI n.k).



*** Ni wazi askari leo wamepewa mamlaka ya mahakama KUTIA HATIANI watuhumiwa wa ujambazi, sambamba na kuwapa HUKUMU YA KIFO (Capital Punishment Of Death).



Kuna leo na kuna kesho, askari ni binaadam nao, anaweza akaamua kumtoa mtu roho kwa kisingizio ni jambazi (Kwa nia ya kisasi/chuki) kwa defence ya kupewa haki hio na kiongozi wa juu kabisa.



*** Wahanga (familia) wa huyo mtu haki yao wataipatia wapi???



*** Raia wataishi kwa amani baada ya kuona mamlaka waliopewa askari polisi???



Askari ndio kitengo kinacho ongoza kwa kashfa ya rusha (halipingiki kama utaamua kumuuliza raia yoyote), sasa kupewa KIBURI kwa defence ya kutetewa/kuhamasishwa na mkuu.



*** Hawataishia kuonea raia bila sababu kwa kuomba rushwa/vitisho/uonevu?????.



Niishie hapo,

Sina nia mbaya ila ni mtazamo wangu.



Nawasilisha.