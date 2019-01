Rais Magufuli amethibitisha kuwa Ujamaa ndio mfumo bora zaidi kama ukipata mtu makini wa kuusimamia.China wameweza,why not us?

Awali ya yote napenda kumshuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuendelea kunipa pumzi na afya njema na pia namuombea Rais wetu uzima na afya ya kuongoza taifa kwa hekima, uaminifu, uadilifu na uzalendo zaidi. Pia napenda kuliombea taifa letu la Tanzania amani, umoja, msikamano na upendo.



Tukitafakari kwa kina kwa nia, dhamira na uwezo wa Rais wetu kuliongoza taifa letu nakiri kusema safari ni ndefu lakini tutafika salama katika malengo yetu ya kuwa nchi yenye uchumi wa kati wa viwanda na nchi yenye kujitegemea wenyewe bila kutegemea misaada na mikopo mikubwa sana kwa maendeleo yetu.



Nikiwa natafakari tutawezaje kuvuka hapa tulipo kwa kutegemea mfumo wa Ujamaa ambao wengi wanaona haufai lakini kwangu naona mfumo ulio bora sana kwa sasa ni mfumo wa kijamaa ambao kimsingi ndio unahimiza usawa, uzalendo, uwajibikaji na uadilifu wa hali ya juu kwa nchi. Ujamaa ukifanyika kwa uadilifu na uzalendo mkubwa matokeo yake kwa uchumi na maendeleo uwa ni makubwa sana, kwa mfano China na Urusi na hata Tanzania chini ya Magufuli.



China wamefanikiwa tena sana kiuchumi na kimaendeleo chini ya mfumo wa kijamaa ambapo wamejenga uchumi wao unaoitwa' China Socialist Economy with chinese Characteristics'. Wachina waliangalia mfumo wa kijamaa na wakaona njia bora ya kukua kiuchumi ni kuwa na kuwa na uchumi wa kijamaa wenye sifa za china na baada ya 'reforms' hizo leo tunaiona China ikiwa yenye nguvu sana kiuchumi.



Juhudi za China kufika hapo walipo zilifanywa na wachina wenyewe kwa kuendesha mfumo wa kijamaa chini ya CPC wamethibitisha kuwa ' socialism with chinese Characteristics' ndio mfumo bora na wamefanikiwa kukuza uchumi wao. Kwa nini iwe tabu kuona ' socialism with Tanzanian characteristics' haiwezekani? kuna tatizo mahali, watu wanashindwa kuishi katika imani ya kijamaa kwa sababu ya hofu ya ubepari.



Tuuangalie kidogo socialism with Chinese Characteristics chini ya Xi Jinping,



According to Xi JINPING: on building socialism with Chinese Characteristics



To study, dissemnate and implement the guiding principles of the 18th National Congress with emphasis on adhering to and develeoping socialism with chinese charactereristics, in my opinion, it is important to pay particular attention to the following areas when applying theory to practice:



i. First, we must understand that socialism with Chinese characteristics is a fundamental accomplishment made by the Party and people during long-term practice.



ii. Second, we must thoroughly understand that socialism with Chinese characterstics consists of a path, theory and system.



iii. Third, we must have an in-depth understanding of the basic foundaton, overall planning and main mandate of building socialism with Chinese characteristics .



iv. Fourth, we must have a thorough knowledge of the basic requirement for achieving new victories for Chinese socialism , which the 18th National Congress identified and which must fulfill with the firm determination in the new historic circumstances.



v. fifth, we must fully understand why we need to ensure that the CPC is always the firm core leadership guiding the cause of chinese socialism.



Tumeona ni jinsi gani Rais wa sasa wa China , Xi Jinping alivyoelezea na kuwa na imani na mfumo wa kijamaa na hivyo kuwa na matarajio ya kujengwa kwa china mpya yenye mfumo mpya wa kijamaa ambao utaleta ushindani kuliko ule wa kibepari na kuleta matumaini mapya katika kukuza uchumi wa china na kuwaletea wachina maendeleo. Ujamaa ni mfumo mkongwe sana lakini ' socialism with chinese characteristics' ni mfumo mchanga sana.



Mapendekezo yangu



i. Tumpe muda zaidi Rais Magufuli na CCM kufanikisha kujenga mfumo imara wa kijamaa kwa sababu hata china ' Socialism with chinese charactericts' ulisimamiwa vyema ukuaji wake na CPC na watu waliojitoa kwa hali na mali. Kwa kuwa Magufuli ni moja ya watu wanaoamini katika ujamaa tumpe muda zaidi ili athibitishe kwamba Tanzania tunaweza kuendelea chini ya mfumo wa ujamaa na pia tukipe muda zaidi CCM ya kutawala kwa sababu ndio chama pekee kinachoamini katika ujamaa.



ii. Tufute vyama vyote vyenye kufuata mifumo mingine na kuundwe vyama vipya vyenye mrengo wa kijamaa ambavyo raia atakuwa anachagua ujamaa wa vyama vingi na hivyo watu watapata kuuishi ujamaa hata kama kuna vyama vingi.



iii. Tufute vyama vyote vya upinzani na kibaki CCM pekee kwa kuwa ndicho kinachojua siasa za ujamaa zinataka nini na nini warekebishe ili kujenga mfumo mpya wa kijamaa Tanzania ambao kila mtu atatakiwa kuufata na kuuishi.



Hitimisho



Rais Magufuli amethubitishia kuwa ujamaa si mfumo uliofeli ila kukosekana kwa watu makini wenye nia, uwezo na dhamira njema kuuendesha unaonekana kufeli. China wamethibitisha kuwa ujamaa ukiundwa vyema unaweza kuleta maendeleo makubwa sana kuliko ubepari.



Rais Xi Jinping alipokuja na wazo la mfumo huo kwa china wakaona umuhimu wa kumuongezea muda wa kuongoza kwa sababu ameonesha dhamira njema kuwaletea wachina maendeleo nasi pia tumpe muda zaidi wa Magufuli kwa kutuletea Tanzania mpya ili kuthibitisha nadharia za kijamaa kivitendo na ikiwekana kutuletea mfumo mpya ambao utakuwa ni wa kijamaa wa kileo zaidi kama ule wa china.



na Karlo Mwilapwa