Rais Magufuli ahimiza viongozi kuandika vitabu

"Kuandika kitabu", au "kuandikiwa kitabu."

Hao mawaziri hata makala tu magazetinihawawezi wataandika vitabu kweli?

Tanzania tunatabia mbaya sana ya kutopenda kujisomea na kuandika kuhusu mambo mbalimbali.



Nionyeshe waziri mmoja, hata hao maprofesa, aliyeandika tu makala kuhusu mambo yanayohusiana na wizara yake ili watu wayasome.

Sio mawaziri tu, Makatibu wakuu, Wakurugenzi, n.k.; huko mawizarani, hakuna anayeandika chochote.



Daily News ipo hapo, ulishaona makala yoyote ya hawa watu?



Huko Vyuo vikuu, kwenye wasomi, ndio acha kabisa. Hata kama wanachapisha kwenye vijarada vyao ili wapandishwe vyeo, ni vipi wasitafsiri habari hizo hizo ili hata raia wa kawaida azisome magazetini?



The whole thing is sanitized. 'Uongozi Institute' compiled the information through interviews.



Mkapa was a journalist, he is in a position to pen down his own thoughts with little help and we will read what is written down by him.