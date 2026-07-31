Rais kwanini anahangaika na Matumizi Mabaya ya fedha kualika Vyama visivyo na Wawakilishi ( Vyama Feki)?

Rais ni Taasisi yenye Watu Makini, Waliobobea/ Weredi katika Fani zao mbalimbali, nachelea kuelewa kwanini katika zamani hizi bado anakumbatia Mawazo ya kutumia Mavyamq Feki kufanikisha ajenda yoyote ya kitaifa!



Tuna watu Waliobobea katika utafiti, Intelligence.kwanini muendelee kulipa taifa gharama za kuwalisha hao mavyama feki wakati tafiti zinaonyesha wanawakilisha matumbo yao sio wananchi,kama mna wapenda hao mavyama kuna haja gani kutupa taarifa zao sisi tusiowakilishwa na hao wasaka tonge.



Katika hili Rais hahitaji ashauriwe hata yeye Mwenyewe afanye assessment ya manufaa aliyoyapata kwa kuwatumia hao wezi wa raslimali za nchi, hawatuwakilishi,Waache wafe natural death badala ya kunywa juice zetu za ikulu na kupiga picha ikulu.



Siku hizi utandawazi ni vigumu kuwahadaa watu. Raisi Wasikilize wasiokupenda,achana na hao Machawa.bado nafasi ipo ya kumaliza Vizuri.

Mungu ibariki Tanzania na watu wake.