Rais kwanini anahangaika na Matumizi Mabaya ya fedha kualika Vyama visivyo na Wawakilishi ( Vyama Feki)?

Rais kwanini anahangaika na Matumizi Mabaya ya fedha kualika Vyama visivyo na Wawakilishi ( Vyama Feki)?

BOB LUSE

BOB LUSE

JF-Expert Member
Joined
Jan 25, 2014
Posts
3,771
Reaction score
3,288
Rais ni Taasisi yenye Watu Makini, Waliobobea/ Weredi katika Fani zao mbalimbali, nachelea kuelewa kwanini katika zamani hizi bado anakumbatia Mawazo ya kutumia Mavyamq Feki kufanikisha ajenda yoyote ya kitaifa!

Tuna watu Waliobobea katika utafiti, Intelligence.kwanini muendelee kulipa taifa gharama za kuwalisha hao mavyama feki wakati tafiti zinaonyesha wanawakilisha matumbo yao sio wananchi,kama mna wapenda hao mavyama kuna haja gani kutupa taarifa zao sisi tusiowakilishwa na hao wasaka tonge.

Katika hili Rais hahitaji ashauriwe hata yeye Mwenyewe afanye assessment ya manufaa aliyoyapata kwa kuwatumia hao wezi wa raslimali za nchi, hawatuwakilishi,Waache wafe natural death badala ya kunywa juice zetu za ikulu na kupiga picha ikulu.

Siku hizi utandawazi ni vigumu kuwahadaa watu. Raisi Wasikilize wasiokupenda,achana na hao Machawa.bado nafasi ipo ya kumaliza Vizuri.
Mungu ibariki Tanzania na watu wake.
 
BOB LUSE said:
Rais ni Taasisi yenye Watu Makini, Waliobobea/ Weredi katika Fani zao mbalimbali, nachelea kuelewa kwanini katika zamani hizi bado anakumbatia Mawazo ya kutumia Mavyamq Feki kufanikisha ajenda yoyote ya kitaifa!
Tuna watu Waliobobea katika utafiti, Intelligence.kwanini muendelee kulipa taifa gharama za kuwalisha hao mavyama feki wakati tafiti zinaonyesha wanawakilisha matumbo yao sio wananchi,kama mna wapenda hao mavyama kuna haja gani kutupa taarifa zao sisi tusiowakilishwa na hao wasaka tonge.
Katika hili Rais hahitaji ashauriwe hata yeye Mwenyewe afanye assessment ya manufaa aliyoyapata kwa kuwatumia hao wezi wa raslimali za nchi, hawatuwakilishi,Waache wafe natural death badala ya kunywa juice zetu za ikulu na kupiga picha ikulu.
Siku hizi utandawazi ni vigumu kuwahadaa watu. Raisi Wasikilize wasiokupenda,achana na hao Machawa.bado nafasi ipo ya kumaliza Vizuri.
Mungu ibariki Tanzania na watu wake.
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Gentleman,
hili nashauri tu kwa wadau wote wa JF kwamba,
ikiwa unapata kinywaji cha kuchangamsha au kusisimua ubongo usiposti uzi au kuchati 🐒
 
BOB LUSE said:
Rais ni Taasisi yenye Watu Makini, Waliobobea/ Weredi katika Fani zao mbalimbali, nachelea kuelewa kwanini katika zamani hizi bado anakumbatia Mawazo ya kutumia Mavyamq Feki kufanikisha ajenda yoyote ya kitaifa!
Tuna watu Waliobobea katika utafiti, Intelligence.kwanini muendelee kulipa taifa gharama za kuwalisha hao mavyama feki wakati tafiti zinaonyesha wanawakilisha matumbo yao sio wananchi,kama mna wapenda hao mavyama kuna haja gani kutupa taarifa zao sisi tusiowakilishwa na hao wasaka tonge.
Katika hili Rais hahitaji ashauriwe hata yeye Mwenyewe afanye assessment ya manufaa aliyoyapata kwa kuwatumia hao wezi wa raslimali za nchi, hawatuwakilishi,Waache wafe natural death badala ya kunywa juice zetu za ikulu na kupiga picha ikulu.
Siku hizi utandawazi ni vigumu kuwahadaa watu. Raisi Wasikilize wasiokupenda,achana na hao Machawa.bado nafasi ipo ya kumaliza Vizuri.
Mungu ibariki Tanzania na watu wake.
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Akina mzee ya Gombe na timu fisadi wanapotosha ukweli wa mambo
 
Hana namna zaidi ya kufanya hivi akifikiri anajiokoa na kufanya lobbying ya makampuni ya nje yamusafishe na doa la mauaji,afanye maridhiano na wananchi atapata amani
 
BOB LUSE said:
Joined May 2023! It's understandable,
Endelea kujifunza!
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ni muhimu zaidi kuzingatia ukweli mtupu kwenye maelezo yangu yangu muhimu sana, kuliko kujifedhehesha jukwaani huku ukijiexpose kwamba wew ni mdau mkongwe wa jf.

na ikiwa ni hivyo,
usiwaaibishe basi wa kongwe wenzako wa heshma kwa nyuzi useless kiasi hicho na itapendeza zaidi.
I'm sorry for saying that light truth 🐒
 
BOB LUSE said:
Rais ni Taasisi yenye Watu Makini, Waliobobea/ Weredi katika Fani zao mbalimbali, nachelea kuelewa kwanini katika zamani hizi bado anakumbatia Mawazo ya kutumia Mavyamq Feki kufanikisha ajenda yoyote ya kitaifa!

Tuna watu Waliobobea katika utafiti, Intelligence.kwanini muendelee kulipa taifa gharama za kuwalisha hao mavyama feki wakati tafiti zinaonyesha wanawakilisha matumbo yao sio wananchi,kama mna wapenda hao mavyama kuna haja gani kutupa taarifa zao sisi tusiowakilishwa na hao wasaka tonge.

Katika hili Rais hahitaji ashauriwe hata yeye Mwenyewe afanye assessment ya manufaa aliyoyapata kwa kuwatumia hao wezi wa raslimali za nchi, hawatuwakilishi,Waache wafe natural death badala ya kunywa juice zetu za ikulu na kupiga picha ikulu.

Siku hizi utandawazi ni vigumu kuwahadaa watu. Raisi Wasikilize wasiokupenda,achana na hao Machawa.bado nafasi ipo ya kumaliza Vizuri.
Mungu ibariki Tanzania na watu wake.
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Ile Paranthropus aethiopicus itakuwa inampoteza!
 
Kwani ilitumika kiasi gani mkuu ili tujue kama hoja yako ina mashiko au la?
 
BOB LUSE said:
Rais ni Taasisi yenye Watu Makini, Waliobobea/ Weredi katika Fani zao mbalimbali, nachelea kuelewa kwanini katika zamani hizi bado anakumbatia Mawazo ya kutumia Mavyamq Feki kufanikisha ajenda yoyote ya kitaifa!

Tuna watu Waliobobea katika utafiti, Intelligence.kwanini muendelee kulipa taifa gharama za kuwalisha hao mavyama feki wakati tafiti zinaonyesha wanawakilisha matumbo yao sio wananchi,kama mna wapenda hao mavyama kuna haja gani kutupa taarifa zao sisi tusiowakilishwa na hao wasaka tonge.

Katika hili Rais hahitaji ashauriwe hata yeye Mwenyewe afanye assessment ya manufaa aliyoyapata kwa kuwatumia hao wezi wa raslimali za nchi, hawatuwakilishi,Waache wafe natural death badala ya kunywa juice zetu za ikulu na kupiga picha ikulu.

Siku hizi utandawazi ni vigumu kuwahadaa watu. Raisi Wasikilize wasiokupenda,achana na hao Machawa.bado nafasi ipo ya kumaliza Vizuri.
Mungu ibariki Tanzania na watu wake.
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"Ndege wafananao huruka pamoja". Yeye ni feki, ndio maana anakaa na vyama feki ili kuongea vitu feki !
 
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