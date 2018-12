Rais kuteua Mwanasheria Mkuu wa Serikali mpya

Abeto Malakoti said: Nimepata habari kuwa Ndugu Ado Shaibu wa ACT-Wazalendo ametoa maelekezo kwa mwanasheria wake Bibi Fatma Karume kumfungulia mashtaka mahakamani mwanasheria mkuu wa Serikali Dr. Kilangi na Rais Magufuli kutokana na Rais kumteua Dr. Kilangi kuwa mwanasheria mkuu wa serikali wakati ambapo Dr. Kilangi ana sifa za kuwa mwanasheria mkuu.



Kwa mujibu wa Ibara ya 59 (2) ya katiba ya Tanzania, mtu anakuwa na sifa za kuwa mwanasheria mkuu wa serikali iwapo ana sifa zifuatazo;



(1) Ni mtumishi wa Umma mwenye sifa za kufanya kazi za wakili na amekuwa na sifa hii mfululizo kwa muda wa miaka 15.



(2) Ni wakili au mtu mwenye sifa za kuwa wakili na amekuwa na sifa hii mfululizo kwa muda wa miaka 15.



Swali ni je Dr. Kilangi ana sifa hizi? Kadri nijuavyo mimi ni kuwa Dr. Kilangi hana sifa hizi.



Kwanza, ukisoma wasifu (CV) ya Dr. Kilingi haioneshi mahala popote kuwa aliwahi kufanya kazi ya sheria katika utumishi wa umma ambayo inamfanya kuwa na sifa za kuwa wakili kama vile mwanasheria wa serikali, mwendesha mashtaka wa serikali au mwanasheria wa serikali za mitaa au kazi nyingine za sheria katika utumishi wa umma kama zilivyo tajwa na masharti ya kifungu cha 3 (2) cha sheria ya mawakili, Sura ya 341 au masharti ya Sheria ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali (Kutimiza Majukumu), 2005 au Sheria ya huduma ya mashtaka ya taifa, 2008. Kutofanya kazi ya sheria katika utumishi wa umma moja kwa moja inamnyima Dr. Kilangi sifa ya kuwa na sifa hii kwa muda wa miaka 15 mfululizo. Mpaka hapo Dr. Kilangi ameshapoteza sifa ya kwanza ya kuwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali.



Pili, kumbukumbu kutoka chama cha wanasheria wa Tanganyika (TLS) zinaonesha kwamba Dr. Kilangi ni wakili mwenye Roll No. 2022 ambaye alipata uwakili tarehe 8 October 2011, hivyo bado Dr. Kilangi hajafikisha muda wa miaka 10 mfululizo tangia alipoapishwa kuwa wakili wa mahakama kuu na wakati anateuliwa kuwa mwanasheria mkuu wa serikali alikuwa bado hajafikisha miaka 15 mfululizo tangia amekuwa wakili.



Kutokana na maelezo haya ni wazi kabisa kuwa Dr. Kilangi hachomoki kwenye mtego huu labda kama atatawza kuchomokea kwenye sifa ya kwanza ya kufanya kazi ya sheria katika utumishi wa umma maana kwenye sifa hii sina ushahidi wa kutosha.



Kama huu ndo ukweli basi ni masikitiko yangu kwa taifa kumpoteza mwanasheria mkuu mbobezi katika sheria ya mafuta, gesi asilia na madini, mtu huyu tuna muitaji sana kulisaidia taifa katika sekta za mafuta, gesi asilia na madini, hivyo basi, ni imani yangu kuwa mhe. Rais atamteua kuwa mwanasheria kwenye nafasi nyingine katika sekta ya mafuta na gesi asilia au madini iwapo mahakama itaamua kuwa uteuzi wake kuwa mwanasheria mkuu wa serikali ni batili.



Ushauri wangu kwa Mhe. Rais ni kuwa iwapo nafasi ya mwanasheria mkuu itabaki wazi basi kwa heshima na taadhima ninakushauri kuwa kwa mtizamo wangu watu wanao weza kuimudu nafasi ya mwanasheria mkuu wa serikali ni moja wapo katika ya watu (mawakili) watatu wafuatao;



(1) Francis Stolla (Rais mara 3 mfululizo wa TLS)



(2) Audax Kaendaguzi ( Mwandishi maarufu wa vitabu vya sheria na amicus curie wa mahakama ya rufaa)



(3) Dr. Onesmo Kyauke ( Mhadhiri wa zamani wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam).



Sitataja au kueleza sifa za watu hawa maana Mhe Rais kwa kutumia vyombo vyake vya kimkakati ataweza kupata sifa za watu hawa.



Pia, Jaji Kiongozi, Dr. Feleshi anafaa kuwa mwanasheria mkuu lakini kwa wadhifa wake sio busara kumteua kuwa mwanasheria mkuu.



Ni hayo tu Mhe. Rais.

Hili n eneo la watu "learned at law," msichokijua n kuwa Katba inamruhsu Rais "to dispense with, " hizo sifa "whenever he has reason to do so. "Hili s eneo la mihemko... Soma uteuzi wa majaji!