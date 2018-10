Rafiki amekata tamaa

Wakuu kuna rafiki yangu mmoja nimesoma nae since kindergerten hadi tunamaliza kidato cha nne, mshkaji alikuwa kichwa hatari tangu kidergerten hadi form two kwenye 3 bora za mwanzo humkosi, kiukweli kila mtu mtaani alimkubali coz alijua mengi,mcheshi,kichwa,mwaminifu.



alianza kupata misuguano ya kifamilia since akiwa la saba so uwezo wake ulianza kudrop akawa hapendi shule hajijali, akawa si mtu wa kulala nyumbani , sehemu pa kula shida ila mungu si athumani alipata sehemu ya kulala lakini mahitaji mengine ya shule yakawa ni juu yake coz ndugu waliamua kumtenga,.



Maisha yaliendelea matokeo ya kidato cha pili mshkaji akadrop kinoma akapata wastani wa 59 , waalimu na wanafunzi walishangaa sana coz hawakutarajia hivyo walijua angeipa shule heshima ila wapi, ila me nilijua mshkaji alikuwa akipiti maisha gani kwa kipindi hicho so nilikuwa nikimpa moyo kuwa dayone yatakwisha tuu, siku zikasonga mshkaji akawa haudhurii shule kama kawaida lakini mitihani ya ndani akawa anakimbiza kiaina, tukamaliza form 3 tukainguia cha nne, alipopata msaada maneno na kero zikaanza mshkaji akaanza kuranda kwenye mageto ya wavuta bangi ,ndo kukawa pa kulala ila kula shuleni , mskaji alikuwa anakula mlo mmoja tuu mda mwingine anakuja home me namsave kiaina life goes on,.





MARA PAAP necta mock hi hapa mshkaji kajitutumua merit ,kwa mbaali matumaini yakarudi kwa waalimu kuwa mshkaji atapata gpa ya maana , necta hii hapa paper ikapigwa watu tukawa tupo happy kuhitimu kidato ila mshkaji hakuwa happy hata kidogo, ananambia use sioni hata raha ya kwenda kitaa wakati nafeli kabisa huu mtihani , nkamwambia usiseme hivyo tunakuamini sana mkuu utatusua one mshakaji alicheka sana alafu akaanz akulia kwa uchungu sana , nkaona nimwache alie amalize ndo tubonge ila toka nlivyomwacha ndo sikumwona tena hadi matokeo yanatoka,.



Ng'ombe wa masikini hazai matokeo tulitegemea yatoke kwa gpa yakatoka kw adivision , mskhkaji kapiga 4.26 kama me tuu ani yangetoka kwa gpa mshkaji angekuwa hata anaenda chuo now ila ndo hivyo ndalichako alitufanyia mbaya,alivyoon ahivyo hakutaka hata kukaa na siye mshkaji katimkia chuga kupiga mishe, japo tulikuwa tunawasiliana,. juzi nimemtembelea mshkaji ni anakula ndumu tuu kakata tamaa na maisha. anapenda kusoma sema ndo hivyo ndugu hawamjali hawana time nae,. jamaa yupo smart kinoma upstairs sema ndo hivyo ndugu hawamtaki amekuwa wa kulalamika na kumlaumu mungu tuu,. NAMSAIDIAJE MSHKAJI WANGU WAKUU ,