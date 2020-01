Radhi ya baba na mama ndani ya safari yangu ya Saudis...

Salaams!



Naomba uzi huu niuweke kwa mtindo wa posts nyingi nyingi maana najua itachkuwa muda kuumaliza na sitoweza kutype all the story at once.



Hakika hayakuwa maamuzi rahisi mimi kuamua kuuleta huu uzi hapa jukwaani, nimejiandaa vya kutosha kuyakabili yote yatakayotokana na huu uzi, kwani I have grown up enough to understand kwamba duniani tupo watu wa aina tofauti tofauti. Baadhi ya mabaya ambayo yatatokana na uzi huu, hayatatosha kuyafanya mazuri yote ambayo PENGINE wachache kati yetu watayachukua na kuyafanyia kazi (kwa hiyo ni bora niuweke ili wachache wajifunze na wahamasike).



Miongoni mwa athari ninazozitarajia kutokana na uzi huu ni

(i) blowing away my cover

(ii) Watu wanaonipenda hawapendi nijiingize katika religious confrontations na uzi huu watu wanaweza kuuharibu na kupelekea huko (but I promise haitokuwa hivyo)

(iii) Uzi huu unaweza kupelekea dini zikatukanwa maana kuna watu hawana religious tolerance na pia kuna wale wasioamini dini (Atheists) ambao wanatuona sisi tunaoamini dini ni wajinga.

(iv) Wapo watu watakaodhani hii ni show-off na kupelekea kashfa kwangu, ila unfortunately I cannot have control over that.



Baada ya utangulizi huo naomba niendelee rasmi na uzi huu huku nikiamini wapo watakaojifunza na kuhamasika, na Mungu anipe nguvu niwatumikie katika hili ipasavyo. Na pia nitahadharishe kwamba mambo mengi yatakayoongelewa humu ni kwa mujibu wa Uislam kwa sababu sina elimu juu ya dini ya kikristo (japo napenda kujifunza juu ya dini hiyo).



Kwa mujibu wa uislam, ni lazima kwa muislam yoyote mwenye uwezo wa kifedha na afya kwenda nchini Saudi Arabia katika miji ya Makkah na Madina kuhiji (Pilgrim) angalau mara moja katika maisha yake, na ni hiari/sio lazima (sunnah) kwenda Umrah mara zozote zile unazotaka ndani ya maisha yako.



Nakumbuka mwaka jana 2018 wakati narudi holiday na family yangu kutokea nchini Singapore, tuliamua kutenga siku tatu kwenda kuwasalimia wazee wangu huko Tanga na of course kuwapelekea zawadi zao. Mama na baba yangu walifurahi sana kutuona tumerudi salama kabisa na kama kawaida yangu, humsalimia mama yangu kwa kushika miguu yake na kubusu paji lake la uso na baba yangu kwa kumpa mkono na kuubusu mkono wake (utaratibu ambao niliupenda na kuuiga kutoka kwa wahindi).



Tuikaa siku tatu tu na kuamua kufanya utaratibu wa kurejea kule makazi yetu yalipo maana likizo ilikuwa inamalizika.



Usiku ambao kesho yake ningeondoka baba aliniita na kuniambia nikae ana mazungumzo na mimi.



Mzee akaniuliza habari za safari na nini nilichojifunza??? nkamwambia nimejifunza kwamba ugumu wa maisha hauko tu nchini kwetu Tanzania, maana nimefika Cambodia nikaona namna watu wa kule walivyo na hai ngumu pia, 1$ ni 4,000 Khr (Cambodian Riel), ila pia nimejifunza kwamba watu katika nchi zinazoendelea wameacha kujenga majumba makuuuubwa ya vyumba sita sijui vitano na sasa wanajenga nyumba yenye maximum vyumba vitatu tu, na pia nimejifunza kwamba viongozi wa nchi wakiwa na nia ya dhati kabisa ya kukomboa nchi zao inawezekana kabisa kuleta unafuu wa maisha kwa wananchi wa nchi hizo, hili nililithibitisha nlipofika nchini Malaysia maana hawa watu mpaka miaka ya 1970s historia inaonyesha bado walikuwa nyuma ya Tanzania kiuchumi. Nlimueleza mengi sana pale na alionekana kufurahishwa sana na maelezo yangu.



Tuliongea mawili matatu halafu akaniambia "mwanangu nimekuita hapa nina ombi moja kwako, mimi baba yako nina miaka 63 kwa sasa, na kwa mujibu ninavyojiona sitokuwa na uwezo wa kwenda Makkah kuhiji, na kwa umri huu sitegemei kuishi miaka mingi tena, hivyo kama ukipata uwezo nitaridhika na kufurahi kama utanipeleka makkah nikahiji" Nilijiskia mnyonge sana kwa sababu nilitakiwa niwaze kuhusu hili na nilifanye bila kuambiwa unfortunately nimesubiri mpaka niambiwe.........



Pale pale nilimwambia nimeskia baba na naomba niombee dua, Mungu akipenda ntalitekeleza hilo.



Moyoni mwangu, safari ya baba kuelekea Makkah ilianzia pale pale tayari....



Nini kilifuata???



ITAENDELEA.............................